Lumea interlopă, în alertă de gradul zero din nou! Cine a dat ordinul să fie asasinat Bebino, după ce a fost la un pas de moarte 08.02.2020

08.02.2020 Lumea interlopă, în alertă de gradul zero din nou! Cine a dat ordinul să fie asasinat Bebino, după ce a fost la un pas de moarte Este alertă de gradul zero din nou în lumea interlopă, la mai puțin de o lună de la răfuiala mafiotă din cartierul bucureștean Tei-Toboc, în timpul căreia Bebino a fost spintecat cu o macetă de unul dintre rivalii săi, alături de care…



Lumea interlopă, în alertă de gradul zero din nou! Cine a dat ordinul să fie asasinat Bebino, după ce a fost la un pas de moarte

Este alertă de gradul zero din nou în lumea interlopă, la mai puțin de o lună de la răfuiala mafiotă din cartierul bucureștean Tei-Toboc, în timpul căreia Bebino a fost spintecat cu o macetă de unul dintre rivalii săi, alături de care… culmea, și-a petrecut noaptea de Revelion. Potrivit celor mai noi informații în acest […] The post Lumea interlopă, în alertă de gradul zero din nou! Cine a dat ordinul să fie asasinat Bebino, după ce a fost la un pas de moarte appeared first on Cancan.ro.

Lumea interlopă, în alertă de gradul zero din nou! Cine a dat ordinul să fie asasinat Bebino, după ce a fost la un pas de moarte

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Dacă nu ştiaţi, astrele pot influenţa pragmatismul unei persoane. Aşa se face că sunt zodii care se gândesc mereu la viitor şi zodii care nu o fac. În timp ce unii se bucură de prezent, de moment, alţii îşi plănuiesc cu atenţie viitorul.

Într-o decizie în premieră, o instanţă din România a acordat despăgubiri de 10.000 de euro unui tânăr a cărei iubită a murit într-un accident rutier chiar înainte de a o cere în

Camera Comunelor a aprobat un proiect de lege care o obligă pe premierul Theresa May să ceară o amânare de lungă durată a Brexitului şi exclude posibilitatea unei ieşiri din UE fără acord, scrie The

Spune des că-l doare burtica? Acesta poate fi un semn că organismul lui nu tolerează bine anumite alimente. Află care este diferenţa între alergie şi intoleranţa

Cimitirul evreiesc din Huşi, judeţul Vaslui, a fost vandalizat, peste 70 de monumente funerare fiind distruse, anunţă Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul

Faţă de patru din cele şapte persoane bănuite de mai multe infracţiuni au fost luate, miercuri-seara, măsuri în dosarul de constituire a unui grup infracţional organizat, şantaj şi

Un stâlp de iluminat de pe o stradă din Timişoara, care susţinea şi mai multe cabluri aeriene, s-a rupt şi s-a înclinat, miercuri, după ce un camion a agăţat

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a avut miercuri o întrevedere cu prim-ministrul muntenegrean, Dusko Markovic, aflat la Bucureşti, ocazie cu care oficialul român a reiterat sprijinul pe

Curg pe bandă rulantă mesajele de indestructibilă solidaritate și de neclintită susținere pentru Slujirea, venite din partea unor (cam aceleași) înalte oficialități ale Uniunii Europene. Mesaje care

Executivul a aprobat, în şedinţa de miercuri, Codul de conduită al miniştrilor, a anunţat Nelu Barbu, purtătorul de cuvânt al Guvernului. "A fost aprobat memorandumul privind Codul de conduită

În timp ce salariile şefilor OMV sunt publice, cele ale directoratului OMV Petrom rămân în continuare unul dintre secretele din businessul românesc, deşi compania este listătă la

CSU Craiova și Viitorul Constanța se întâlnesc de la ora 20:00, în turul celui de-al doilea meci din semifinalele Cupei României. Partida este în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look și liveTEXT pe

PAOK Salonic a obținut al 6-lea succes consecutiv în toate competițiile. Azi a învins-o pe Asteras Tripolis în turul semifinalelor Cupei Greciei, scor 2-0. PAOK - ASTERAS, statistici AICI! Leo Matos, brazilianul de la mijlocul

O firmă de avocatură din San Francisco, care a luptat în trecut cu companii precum Intel sau Farmers Insurance, a dat în judecată Walt Disney pentru plata inegală între femei și bărbați angajați în companie, notează New York Times. Casa

Ziua Jandarmeriei Române a fost marcată prin mai multe evenimente care au avut loc în orașele mari ale țării. În București, miercuri seara, a avut loc ceremonia de retragere cu torţe susţinută de Garda de Onoare a Jandarmeriei Române. La

Bărbatul, în vârstă de 31 de ani, urma să se îmbarce la bordul unei aeronave pe aeroportul internaţional Wuhan Tianhe din provincia Hubei. El a fost surprins aruncând trei monede la motorul avionului, înainte de decolare, pentru a avea

Maria Răstășanu, o îngrijitoare româncă din Italia, a fost ucisă, în 2014, la fiul bătrânei la care era angajată. Maria avea atunci 51 de ani și a fost spulberată cu mașina de fiul bătrânei, un bărbat cu inițialele G.M., care era drogat

Camera Deputaților, for decizional, a votat, ieri, proiectul de lege care prevede că în cazul în care părintele beneficiar de indemnizația pentru creșterea copilului reintră din nou în concediu, fără să treacă 12 luni de la finalul primului

În credinţa satului românesc, luna aprilie înseamnă timp favorabil prielnic holdelor şi turmelor de vite. În această perioadă continuă semănăturile de primăvară, se tund oile înainte de a fi urcate la munte, se construiesc sau se repară

A treia rundă de negocieri între reprezentanţii Parlamentului European şi cei ai Consiliului UE pentru desemnarea procurorului-şef al Parchetului European este programată astăzi, după ce primele două runde s-au încheiat fără vreun