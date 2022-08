Lumea este în pericol! Avertismentul făcut de către NASA 03.08.2022

03.08.2022 Lumea este în pericol! Avertismentul făcut de către NASA NASA avertizează întreaga lume! Pământul poate fi extrem de afectat în viitor apropiat din cauza ciclului solar 25. Oficialii Administrației Naționale Aeronautică și Spațială spun ca este nevoie de o nouă misiune pentru a analiza



Lumea este în pericol! Avertismentul făcut de către NASA

NASA avertizează întreaga lume! Pământul poate fi extrem de afectat în viitor apropiat din cauza ciclului solar 25. Oficialii Administrației Naționale Aeronautică și Spațială spun ca este nevoie de o nouă misiune pentru a analiza […] The post Lumea este în pericol! Avertismentul făcut de către NASA appeared first on Cancan.

Lumea este în pericol! Avertismentul făcut de către NASA

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În următoarele două săptămâni, temperaturile vor fi normale pentru această perioadă, cu valori medii de 22 de grade Celsius în timpul zilei, anunță meteorologii, care au prezentat, luni, date despre evoluția vremii în perioada următoare.

Astăzi, 13 septembrie, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi şi-au sărbătorit ziua în incinta unităţii, alături de oficialităţi ale oraşului şi judeţului,

La doar 18 ani, Emma Răducanu rescrie istoria tenisului: a câștigat US Open, primul titlu din carieră, venind direct din calificări. După o oră și 50 de minute a învins-o în finală pe Leylah Fernandez, cu scorul de 6-4,

Deși de când a renunțat la trupa Hi-Q, Dana Nălbaru a intrat într-un con de umbră, artista preferând să se dedice vieții de familie și creșterii copiilor pe care îi are cu actorul Dragos Bucur, […] The post Dana Nălbaru a ajuns de

Polițiștii și jandarmii au înregistrat, sâmbătă, 20 de infracţiuni privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, în a treia zi a festivalului UNTOLD de la Cluj-Napoca. Oamenii legii au dat peste 50 de

Vânzările de ciocolată premium au crescut, la nivel național, cu 23% în acest an. O corporație a plasat o comandă de 155.000 de euro, arată un comunicat al cofetăriilor Leonidas. Potrivit

O echipă de oameni de ştiinţă a analizat rezultatele a peste 120 de studii în nutriţie şi au tras concluzii alarmante legate de celebra dieta ketogenică. Respectând cu stricteţe regulile curei, topeşti rapid kilogramele în plus, dar rişti

Cu golul reușit astăzi în meciul Farul - Academica Clinceni 5-0, puștiul Enes Sali a devenit cel mai tânăr marcator din istoria Ligii 1. Sali e pariul lui Hagi, „Regele” promovându-l la prima echipă în acest sezon. Ce moment pentru

Charlotte Johnson Wahl a murit luni, 13 septembrie, la un spital din Londra, a scris publicaţia britanică The Telegraph, care citează o declaraţie din partea familiei premierului britanic. Mama lui Boris Johnson, a murit la vârsta de 79 de ani.

Azi începe un nou sezon de Liga Campionilor, iar partidele din prima etapă a grupelor ne pot aduce cote excelente la pariuri. Pentru ziua de marți, 14 septembrie 2021, am ales trei echipe gazdă care pot începe cu dreptul noua stagiune din UEFA

„Zapad-21”, exercițiul militar derulat aproape de granița cu NATO, reprezintă un avertisment pentru Alianța Nord Atlantică, un moment de integrare mai strânsă între Rusia și Belarus și o dovadă a modernizării forțelor armate

Traficul auto se desfăşoară dirijat pe DN2 E85, în afara localităţii Spătaru, pe sensul către Bucureşti, din cauza unui accident

Talibanii susţin că ar fi găsit milioane de dolari şi lingouri de aur în reşedinţa lui Amrullah Saleh, fost vicepreşedinte al administraţiei Ashraf Ghani. Ahmadullah Muttaqi, un lider al talibanilor,

Începând de astăzi, 14 septembrie, Orange România lansează Djia, noul asistent virtual capabil să ofere suport vocal în limba română

Piaţa interbancară a rămas pe excedent de lichiditate şi în luna august, de peste 3,9 mld. lei, însă volumul a fost în scădere faţă de nivelul din iulie, după cum reiese din datele Băncii

Media gradului de ocupare reală în cele mai reprezentative proiecte de birouri din Bucureşti este de circa 15-30%, potrivit datelor din piaţă şi chiar spre 60% conform altor

Oana Turcu şi-a însoţit fiul în prima zi de şcoală. Vedeta a imortalizat momentul şi a publicat câteva imagini pe reţelele de socializare, însă un detaliu i-a scăpat. Internauţii au observat imediat şi au tras-o […] The post Cum s-a

Tradiția Secret Santa câștiga tot mai mult teren în cadrul companiilor. Acest obicei adus din Occident aduce într-adevăr un moment plăcut de convivialitate și este o oportunitate de oferi ceva drăguț colegilor. Descoperă câteva idei de

Consiliul de Administraţie al Rompetrol Well Services, divizia de servicii petroliere a Rompetrol, a decis să convoace acţionarii pe 20 octombrie pentru a discuta propunerea KJK Balkan Holding, cu 10,6% deţinere în companie, de revocare a

Judecătorii de la Tribunalul București au decis, astăzi, 15 septembrie, condamnarea la cinci ani de închisoare a fostului deputat PNL Marin Anton, acuzat că a primit o mită de 5,3 milioane de euro în perioada în care era secretar de stat în