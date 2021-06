Lukashenko rămâne un partener dificil pentru Putin 13.06.2021

13.06.2021 Lukashenko rămâne un partener dificil pentru Putin Portretizat de presa occidentală ca ultimul dictator al Europei, Lukashenko conduce Belarusul cu mână forte din 1994, dar a fost un partener nu tocmai facil pentru Kremlin în ultimele decenii, motiv pentru care Federaţia Rusă a tăiat în 2010 o



Lukashenko rămâne un partener dificil pentru Putin

Portretizat de presa occidentală ca ultimul dictator al Europei, Lukashenko conduce Belarusul cu mână forte din 1994, dar a fost un partener nu tocmai facil pentru Kremlin în ultimele decenii, motiv pentru care Federaţia Rusă a tăiat în 2010 o mare parte a fondurilor acordate Minskului.

Lukashenko rămâne un partener dificil pentru Putin

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Reţeaua de magazine Il Passo a fost redeschisă pe 15 iunie, odată cu reluarea acti­vităţii marilor centre

Ponderea creditelor noi cu do­bândă fixă a scăzut în lu­na aprilie din acest an la 22% în cazul împrumutu­rilor ipote­care, de la 25% în 2019, şi a urcat la 80% la creditele de consum, după cum reiese din datele

Dublu campion mondial la snowboard cross, australianul Alex Pullin, 32 de ani, s-a înecat miercuri, în timp ce pescuia cu harponul pe coasta de aur a Australiei, anunță canalul de știri CTV News. Tragedia s-a petrecut la Palm Beach, în apropere de

Seria de evenimente SUMMER IN THE CITY, a cărei misiune este să ofere bucureștenilor în fiecare weekend entertainment de calitate (cu respectarea tuturor normelor de distanțare socială*) îl prezintă pe Gheorghe Ifrim într-un one man show care

Nouă persoane, printre care doi minori, au fost rănite, fiind transportate cu ambulanţele la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, în urma unui accident rutier petrecut, joi, pe Autostrada Soarelui, în care au fost implicate două

Comisia Europeană a aprobat finanţarea extinderii reţelei de distribuţie a gazelor naturale din România, a anunţat ministrul fondurilor Europene, Marcel

Peste 40% dintre români cheltuie între 100 şi 150 de lei (20-30 de euro) lunar pe un abonament la sală, arată o analiză a Daedalus Online şi A.T. Kearney, citată de jucătorii din

Anul acesta, Festivalul Pelicam, dedicat documentarelor despre oameni și mediu, se desfășoară exclusiv online. Filmele sunt transmise pe online.pelicam.ro, iar accesul e gratuit. Din programul de anul acesta, vă recomandăm cinci filme care ne

Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile a finalizat ancheta în cazul incidentului în care a fost implicat un avionul Tarom ATR42 (înmatriculareYR-ATF) care, în ziua de 9 iulie 2019, efectua zborul RO638 Satu Mare

Cătălin Pârvu, care a condus timp de un deceniu Piraeus Bank - devenită First Bank după vânzarea către americanii de la J.C. Flowers-, a primit undă verde de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) să preia conducerea consiliului de

După două zile de răcoare, canicula se întoarce în sudul ţării. De duminică, vremea se va răci semnificativ în regiunile vestice, nordice şi centrale, iar în rest va fi în continuare

Sebastian Culea, tipsterul GSP, vă propune o cotă de 8 pentru meciurile de

O parte dintre aleşii din Bihor îşi vor încheia mandatele cu moşii, maşini, bani mulţi în conturi. Aşa arată, cel puţin, ultimele lor declaraţii de avere. De departe cel mai avut e preşedintele Consiliului Judeţean, Pasztor Sandor, cu case,

„Frați și surori”, regia Lev Dodin, „Körper”, coregrafia Sasha Waltz, „Beție”, regia Radu Afrim, „Hors-Champ”, coregrafia Michèle Noiret, sunt doar câteva dintre spectacolele din

Poliţia din capitala indoneziană Jakarta a anunţat, vineri, arestarea unui bărbat cu cetăţenie franceză suspectat că a abuzat sexual peste 300 de minori, transmite dpa, citată de Agerpres. Bărbatul, în vârstă de 65 de ani, a fost identificat

Atunci când vine vorba de despre mersul la birou în timpul pandemiei de coronavirus, românii se tem cel mai tare de drumul către birou și înapoi spre casă, dar și utilizarea grupurilor sanitare (35,3%). La capitolul viața de birou, românilor

Florin Andone (27 de ani) a suferit pe 14 iunie o ruptură a ligamentului încrucișat anterior și a celui colateral medial. Se întoarce la Brighton după un sezon de coșmar la Galatasaray. Pe 14 iunie, Florin Andone juca doar 27 de minute împotriva

Perioada de izolare şi restricţiile pe care le-a generat pandemia de coronavirus ne-au afectat în diverse forme – fizic, psihic sau social. Important este ca fiecare persoană să se adapteze noilor provocări, atrag atenţia specialiştii, căci

Topul celor mai bune 10 licee din țară, după media de intrare la repartizarea computerizată la liceu, este deschis de Colegiul Naţional ”Sfântul Sava” din București, cu ultima medie de admitere 9,98 pentru cei 28 de elevi de la clasa

În noua realitate, noul normal – așa cum a fost denumită de mulți specialiști, dar și oameni simpli perioada aceasta a pandemiei de coronavirus –, în România va apărea o nouă taxă: cea pentru peturi, sticle și doze din aluminiu! În plus,