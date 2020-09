Luis Suarez, acord cu Juventus: 30 de milioane net pentru trei ani! Unde pleacă Higuain 02.09.2020

02.09.2020 Luis Suarez, acord cu Juventus: 30 de milioane net pentru trei ani! Unde pleacă Higuain Campioana Italiei, Juventus, are o înțelegere cu Luis Suarez, atacantul în vârstă de 33 de ani. Sud-americanul cere însă Barcelonei o parte din salariul pentru ultimul an de contract pentru a accepta rezilierea. Luis Suárez, din 2014 la



Luis Suarez, acord cu Juventus: 30 de milioane net pentru trei ani! Unde pleacă Higuain

Campioana Italiei, Juventus, are o înțelegere cu Luis Suarez, atacantul în vârstă de 33 de ani. Sud-americanul cere însă Barcelonei o parte din salariul pentru ultimul an de contract pentru a accepta rezilierea. Luis Suárez, din 2014 la Barcelona, nu mai rămâne pe "Camp Nou". Știe care va fi noua sa destinație. Nu e Ajax. Deși clubul olandez insistă să-l readucă la Amsterdam, "El Pistolero" are acord total cu Juventus, anunță Gazzetta dello Sport chiar pe copertă. ...

Luis Suarez, acord cu Juventus: 30 de milioane net pentru trei ani! Unde pleacă Higuain

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Reprezentanţii Transgaz şi cei ai Black Sea Oil & Gas au semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru proiectele celor două companii în vederea preluării producţiei de gaze din perimetrul

Profesoara de limba română, Cristina Tunegaru îl critică în termeni deosebit de duri pe actualul ministru al Educaţiei, Daniel Breaz, despre care susţine că este un „analfabet educaţional” prin lipsa sa de înţelegere şi confuziile pe care

Începutul noului an școlar surprinde sistemul public de educație preuniversitară cu aceleași probleme ca în anii trecuți; școli și grădinițe fără autorizații sanitare, cu mobilier învechit și

Compania japoneză Nikon, unul dintre cei mai mari producători de echipamente foto din lume, a vândut anul trecut peste 15.000 de aparate foto în România din toate cate­goriile de produse - compacte, mirror­less şi profesionale (D-SLR - digital

Muzeul de Artă din Timişoara expune tablorile pictorului Corneliu Baba, în premieră, tocmai în îndepărtata

Claudiu Belu-Iordache (25 de ani) s-a transferat în această vară la FCSB și și-a cerut iubita în căsătorie. Fotbalistul vicecampioanei se va căsători cu Diana Zorkot (23 de ani), fiica unui celebru milionar libanez, Mohamed Zorkot, care

Pompierii au intervenit cu trei autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească de pe strada Alexandru Carnabel din Galaţi. Două persoane vârstnice au primit îngrijiri

Green Group, parc integrat de reciclare din România, a semnat primul credit sindicalizat pentru dezvoltare sustenabilă cu un grup de patru bănci locale: ING Bank, Unicredit Bank, Intesa Sanpaolo Bank şi OTP Bank România, potrivit unui comunicat de

Viorica Dăncilă a reclamat la Curtea Constituţională faptul că preşedintele Klaus Iohannis nu a numit miniştrii interimari propuşi. Războiul dintre cei doi ajunge într-o nouă etapă, însă nu

Curtea Constituţională a României a stabilit data de 11 septembrie ca termen de transmitere a punctelor de vedere de la Guvern şi Preşedinţie privind existenţa unui conflict juridic pe tema refuzului

Acţionarii Antibiotice Iaşi (ATB), principalul producător de medicamente generice din România, anunţă 20 septembrie ca data de începere a plăţii dividendelor în cuantum de 6,7 mil. lei, aferente profitului înregistrat în

Candidatul PMP la alegerile prezidenţiale Theodor Paleologu susţine că preşedintele Klaus Iohannis face toate eforturile pentru a intra în turul doi cu Viorica Dăncilă, precizând că astfel de calcule sunt "meschine" şi pot avea efect de

Sistemul Alertă Copil se instituie în scopul transmiterii către populaţia din anumite zone geografice a mesajelor tip SMS privind dispariţiile de copii şi este operat prin Departamentul pentru Situaţii

În sectorul 4 al Capitalei a fost reabilitată fosta Şcoală Generală Nr. 100 - Colegiul Tehnic „Petru Rareş”, absorbită de Şcoala Gimnazială nr. 190. Costurile reabilitării şi modernizării s-au ridicat la aproximativ 2 milioane de euro.

Romgaz, Nuclearelectrica şi Trans­gaz sunt companiile ale căror acţiuni intră în structura indicelui BET-XT şi care înregistrează pe baza rezultatelor financiare afe­rente S1/2019 cele mai ridicate marje ale profitului net, indicator care

Ştefan Dan n-a mai avut în picioare antrenamentele de acum doi ani, când a terminat varianta mai scurtă a TDS, cea de 119 km, pe poziţia a 66-a. Acum, a ajuns la finiş după 27 de ore, 49 de minute şi 9 secunde, pe locul

Grupul italian Enel, cea mai mare companie europeană de utilităţi, a demarat procesul de vânzare a operaţiunilor din România şi se aşteaptă ca activele să fie evaluate la aproximativ un miliard de euro,

Producătorul american de camere video de tip live-action Go Pro are în plan să îşi dubleze echipa de dezvoltare software din Bucureşti la peste 140 de persoane, compania fiind în căutare de ingineri, în principal de ingineri pentru software

Fostul premier, preşedintele interimar al Partidului Democrat, Pavel Filip, susţine că la Congresul extraordinar al formaţiunii, care va avea loc astăzi, 7 septembrie, PDM trebuie să răspundă la întrebarea de ce, cu cel mai mare număr de

Portretul noii Stagiuni a Teatrului Tamási Áron Teatrul Tamási Áron deschide stagiunea71 cu premiera unei producţii impunătoare, Opera de trei