Ludwik Sobolewski, fostul şef al Bursei de Valori Bucureşti, la prima vânzare publică de acţiuni BVB de anul acesta 06.02.2018

06.02.2018 Ludwik Sobolewski, fostul şef al Bursei de Valori Bucureşti, la prima vânzare publică de acţiuni BVB de anul acesta Ludwik Sobolewski, fostul şef al Bursei de Valori Bucureşti, a scos astăzi la vânzare un pachet de 985 de acţiuni BVB, la preţul de 29 lei/unitate, la o valoare totală de circa 28.000



Ludwik Sobolewski, fostul şef al Bursei de Valori Bucureşti, la prima vânzare publică de acţiuni BVB de anul acesta

Ludwik Sobolewski, fostul şef al Bursei de Valori Bucureşti, a scos astăzi la vânzare un pachet de 985 de acţiuni BVB, la preţul de 29 lei/unitate, la o valoare totală de circa 28.000 lei.

Ludwik Sobolewski, fostul şef al Bursei de Valori Bucureşti, la prima vânzare publică de acţiuni BVB de anul acesta

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Așteptat la FCSB de Gigi Becali și Nicoale Dică, Cristi Tănase ar putea ajunge la CFR Cluj, rivala roș-albaștrilor în lupta la titlu. Mijlocașul de 30 de ani poate semna cu orice echipă, din postura de jucător liber de contract, după

Un operator de la 112 s-a confruntat cu o misiune mai puţin obişnuită, după ce a răspuns unui apel. La celălalt capăt al firului era o femeie de 33 de ani din judeţul Botoşani, care a cerut ajutorul, pe motiv că este bătută cu puterea

Ministerul Educaţiei a emis un ordin de schimbare a regulamentului în unităţile de învăţământ, printre prevederi fiind interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fără acordul profesorului, în timpul

Guvernul a aprobat miercuri o hotărâre cu privire la plafonul garanţiilor în cazul programului "Prima casă" pentru 2018, acesta fiind de 2 miliarde de lei. Actul normativ modifica si completeaza Hotararea Guvernului nr.

Marian Dragoş Stoican, un proxenet în vârstă de 30 de ani și-a pierdut viața după ce a fost implicat într-un accident de mașină. Interlopul se întorcea de la o petrecere cu lăutari, când a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina

Ana Maria Roman, realizatoarea emisiunii "Esențial", de la Antena 3 și Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei" sunt uniți de o legătură indestructibilă. Mai exact, legătura neștiută dintre cei doi a fost devoalată: jurnaliștii

Principalele două partide separatiste din regiunea spaniolă Catalonia, unde au fost organizate alegeri regionale anticipate pe data de 21 decembrie, au căzut de acord să formeze o coaliţie de guvernare condusă de liderul catalan destituit Carles

Poliţiştii au dat, marţi, amenzi în valoare totală de peste 2,5 de milioane de lei, după ce au desfăşurat mai multe acţiuni de control în toată ţara pentru prevenirea faptelor antisociale şi menţinerea ordinii şi siguranţei publice, şi

Instanţa supremă a dispus astăzi, 10 ianuarie, arestarea în lipsă a fostului primar al Constanţei, Radu Mazăre. Acesta nu s-a prezentat în data de 30 decembrie 2017 la sediul IPJ Constanţa pentru a semna în condica de prezenţă, fiind sub

Verziturile au apărut deja în pieţe de la începutul acestui an, iar specialiştii susţin că au fost înregistrate temperaturi foarte mari, undeva la 14 grade, iar acest lucru a făcut ca aceste legume şi zarzavaturi să apară pe

Este vorba despre Dora Gaitanovici, Dan Manciulea si Mareş Pană, ale căror piese au fost selectate de către juriul competiţiei. În total, au fost selectate 60 de piese, care vor concura în cadrul a cinci semifinale organizate în cinci oraşe

Empatia, iubirea şi grija pentru cei din jur sunt doar câteva din calităţile pe care părinţii ar trebui să le dezvolte la copii. Acestea au un rol important în ceea ce priveşte dezvoltarea viitorului adult, sunt de părere psihologii de la

Deşeurile provenind de la faimosul club EGO din Mamaia, care aparţine nepotului lui Gigi Becali, Lucian Becali, au fost aruncate pe malul Canalului Dunăre-Marea

Editura Cartea Românească are de circa un an un nou manager, cunoscutul scriitor Călin Vlasie. Sub conducerea sa, instituția a înregistrat rezultate remarcabile, în 2017 au fost publicate 80

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, care în luna martie va candida pentru un nou mandat, a anunţat miercuri o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, o decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin,

Fondul Proprieatea (FP), emitent care are expunere pe companii strategice din România precum Hidroelectrica, Petrom, Nuclearelectrica, va desfăşura cea mai mare ofertă publică de răscumpărare acţiuni la preţul de 0,935 lei pe unitate, cu 4,8%

Preşedintele american Donald Trump i-a transmis omologului său sud-coreean Moon Jae-In că este pregătit să discute cu regimul nord-coreean, au anunţat miercuri birourile prezidenţiale de la Seul şi Washington, relatează site-ul agenţiei

Samsung Electronics estimează un profit operațional de 14,1 miliarde de dolari pentru perioada octombrie-decembrie 2017, cel mai mare din istorie, scrie Reuters. Rezultatul este cu 64% mai mare față de cel înregistrat în aceeași perioadă din

Guvernul a hotărât să dea un aviz negativ iniţiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale. Asta în şedinţa de Guvern, care a avut loc

Retailerul belgian Mega Image, al doilea cel mai extins jucător din comerţul local, a încheiat 2017 cu un total de 596 de magazine, luna decembrie fiind cea mai activă în portofoliul reţelei prin inaugurarea a 21 de noi unităţi în Bucureşti,