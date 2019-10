Ludovic Orban: Şefa Tarom a fost demisă pentru că a refuzat să ţină avioanele la sol în ziua moţiunii 17.10.2019

17.10.2019 Ludovic Orban: Şefa Tarom a fost demisă pentru că a refuzat să ţină avioanele la sol în ziua moţiunii Preşedintele PNL Ludovic Orban a afirmat miercuri, la B1TV, că directorul Tarom Mădălina Mezei a fost demis marţi seară pe motiv că ar fi refuzat să ţină la sol avioanele în ziua moţiunii de cenzură, în contextul în care mai mulţi



Ludovic Orban: Şefa Tarom a fost demisă pentru că a refuzat să ţină avioanele la sol în ziua moţiunii

Preşedintele PNL Ludovic Orban a afirmat miercuri, la B1TV, că directorul Tarom Mădălina Mezei a fost demis marţi seară pe motiv că ar fi refuzat să ţină la sol avioanele în ziua moţiunii de cenzură, în contextul în care mai mulţi parlamentari ai Opoziţiai veneau la Bucureşti pentru a vota moţiunea.

Ludovic Orban: Şefa Tarom a fost demisă pentru că a refuzat să ţină avioanele la sol în ziua moţiunii

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Cunoscută pentru proprietatea sa de a vindeca o mulțime de afecțiuni, urzica este un remediu pe care trebuie să îl ai în casă, mai ales în plin sezon. Totuși, planta poate da și efecte adverse în anumite

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” a derulat, împreună cu Ministerul Sănătății, un program de depistare precoce a

În timp ce preşedintele american Donald Trump face eforturi pentru a încheia un acord comercial cu China, preşedintele Emmanuel Macron a obţinut un contract de 30 de miliarde de euro în domeniul aeronautic, cu Beijingul, luni, scrie

Piloţii de încercare care au recreat în simulator zborul avionul Boeing 737 MAX al companiei Lion Air, care s-a prăbuşit cu ceva timp în urmă, au ajuns la că cei aflaţi atunci la manşă au avut numai 40 de secunde pentru a salva

Depunerea la Parlament a proiectului cu privire la sancţionarea propagandei comuniste a ridicat numeroase luări de poziţii. Unii se tem că s-ar putea să fie pedepsită cu închisoarea orice discuţie despre comunism; alţii se tem că ar putea

Zece boxe vor fi amplasate în jurul noii fântâni arteziene muzicale din Hunedoara, iar oamenii care ajung în zonă vor fi întâmpinaţi cu muzica Shakirei şi a lui Andre

Gestul de neînţeles al şoferului unui SUV înmatriculat în Buzău este principalul subiect de discuţie pe paginile care vânează abateri în traficul auto. ” Urangutan cu BMW pe contrasens” este titlul postării care surprinde o maşină pe

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Argeş Constantin Nicolescu a fost condamnat, marţi, de Curtea Supremă la 5 ani de închisoare pentru fapte de corupţie. Acesta însă nu va ajunge la

O organizaţie non-profit din SUA - Environmental Working Group – realizează, în fiecare an, o listă numită Dirty Dozen, a celor mai pline de reziduuri de pesticide legume şi fructe. Pentru al patrulea an consecutiv, în 2019, lista este deschisă

Peste 100 de persoane cu 28 de autospeciale au participat luni seară, între orele 21.00-23.30, pe platforma unui mare magazin de bricolaj, situat la ieşirea din municipiul Călărşai la un amplu exerciţiu tactic de cooperare în cazul producerii

12 echipe de tineri au lucrat în Laboratorul de Inovare deschisă al Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi pentru a găsi soluţii la diverse probleme cu care se confruntă mediul

Contribuţia de 2% pentru producătorii de energie pe bază de cărbune va fi eliminată, în acest sens existând avizul Consiliului Concurenţei, a declarat, marţi, ministrul Energiei, Anton Anton,

Primarul Nicolae Robu a declarat, marţi, că cele două noi poduri peste Bega, care se construiesc în apropierea Gării de Nord din Timişoara, vor putea fi gata până în toamnă, ceea ce ar ajuta foarte mult

Votul de blam este o sancţiune foarte gravă pentru un medic, a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, în contextul deciziei luate de Comisia de disciplină a Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, o atenţionare Cod galben de vânt puternic şi viscol, la altitudini mari, valabilă în 15 judeţe din Moldova, Transilvania şi Muntenia, începând

Vremea va fi închisă în Bucureşti, pe parcursul zilei de miercuri, vor fi condiţii de ploaie slabă, iar vântul va avea intensificări de până la 40 km/h, reiese din prognoza publicată, marţi,

Comisia de buget-finanţe din Senat a dat, marţi, raport favorabil proiectului iniţiat de parlamentarii social-democraţi Liviu Dragnea, preşedintele PSD, şi Şerban Nicolae privind statutul Băncii Naţionale

Românii vor putea cere băncilor refinanţarea creditelor existente în funcţie de noua formulă de calcul a ROBOR, care va fi aprobată joi în Guvern, printr-o ordonanţă de urgenţă care modifică OUG 114/2018, a

Oficialii FRF au anunțat, azi, într-o conferință la Cluj, că procesul de prevânzare a primei tranșe de bilete pentru Euro 2020 a început de azi, online, în 200 de țări. Bucureștiul va organiza 4 meciuri la EURO 2020: 3