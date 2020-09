Ludovic Orban, noi precizări privind începerea anului şcolar după ce a spus că elevii ar putea merge la cursuri pe 1 octombrie | VIDEO 06.09.2020

06.09.2020 Ludovic Orban, noi precizări privind începerea anului şcolar după ce a spus că elevii ar putea merge la cursuri pe 1 octombrie | VIDEO După ce a lansat scenariul în care elevii ar putea merge la cursuri pe 1 octombrie, Ludovic Orban a revenit astăzi asupra acestui subiect delicat! Aflat într-o vizită în Bistrița-Năsăud, premierul a făcut noi precizări privind începerea



Ludovic Orban, noi precizări privind începerea anului şcolar după ce a spus că elevii ar putea merge la cursuri pe 1 octombrie | VIDEO

După ce a lansat scenariul în care elevii ar putea merge la cursuri pe 1 octombrie, Ludovic Orban a revenit astăzi asupra acestui subiect delicat! Aflat într-o vizită în Bistrița-Năsăud, premierul a făcut noi precizări privind începerea anului şcolar în plină criză epidemiologică. Citește și: Ce interdicții vor avea elevii în noul an școlar. Care sunt regulile […] The post Ludovic Orban, noi precizări privind începerea anului şcolar după ce a spus că elevii ar putea merge la cursuri pe 1 octombrie | VIDEO appeared first on Cancan.ro.

Ludovic Orban, noi precizări privind începerea anului şcolar după ce a spus că elevii ar putea merge la cursuri pe 1 octombrie | VIDEO

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

La 10 ani de la intrarea pe piaţa locală, asigurătorul de origine franceză Groupama trece într-o nouă etapă, marcată de revoluţia tehnologică. Cum se vede riscul în prezent a povestit François Coste, CEO-ul Groupama Asigurări, în cel mai

Grupul ceh de utilităţi CEZ va începe procesul de vânzare a activelor din România în luna octombrie şi îşi doreşte ca transferul să fie finalizat sau aproape de finalizare în anul 2022, au declarat, luni, pentru

Din portofoliul companiei fac parte platforme industriale, lucrări de întreţinere pentru infrastructură, modernizări de

Populaţia unei ţări bune creşte, iar această creştere nu este înlocuită de imigraţie, a declarat premierul ceh Andrej Babis în cadrul unei conferinţe pe probleme demografice din Budapesta, potrivit expats.cz. Acesta şi-a exprimat susţinerea

Furturile elementelor de semnalizare rutieră temporară pun în pericol siguranţa circulaţiei, atrage atenţia Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri(DRDP) Constanţa. În localitatea Amara-Griviţa a dispărut şi semaforul montat de angajaţii

Saudi Aramco, cea mai mare companie petrolieră din lume, se pregăteşte pentru o listare pe bursa din Riyadh, care va avea loc „foarte curând”, potrivit CEO-ului companiei, citat de

Romario Benzar (27 de ani), fundaşul transferat de la FCSB, are acelaşi salariu cu cel plătit de Sassuolo lui Chiricheş. Conform Gazzetta dello Sport, Ştefan Radu ia 1,4 milioane de euro anual, iar Ionuţ Radu 800.000. Dacă Vlad

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, informații de-a dreptul uluitoare despre fiul șefului de la Ligă. Reporterii D.A.S au intrat în posesia unui document ”ținut la secret” până acum din care reiese faptul

Două contracte de finanţare din fonduri europene, pentru implementarea catalogului electronic şi a unei bibliotecii virtuale, au fost semnate ieri. Cele două proiecte, „Sistem informatic

Studenţii străini care au învăţat în Marea Britanie vor putea rămâne şi să lucreze în această ţară timp de doi ani după absolvire, potrivit noilor planuri anunţate miercuri de guvernul

„Avem câteva sute de comenzi în fiecare lună, volumele fiind mai mari în sezonul

Miercuri seară, 11 septembrie, chef Joseph Hadad a oferit, în premieră, primul şorţ auriu cu ajutorul căruia concurentul ajunge direct în bucătăria „MasterChef“, fără să mai treacă prin celelalte probe

Cluburile au plătit, în ultimul mercato, cu aproape două treimi mai mult agenţilor decât acum un an pentru cele 8.746 de transferuri înregistrate oficial la FIFA. Cele peste 6.500 de cluburi din cele 211 federaţii înregistrate la FIFA au stabilit

Mircea Rednic (57 de ani), ultima dată antrenorul lui Dinamo, s-ar putea întoarce în Belgia, unde ar bifa a patra experiență, de această dată la Charleroi. Antrenorul român va pleca la finalul acestei săptămâni în Belgia, iar posibila țintă

Jandarmii şi poliţiştii au intervenit în Petroşani pentru a aplana un scandal izbucnit între interlopi. Cinci oameni au fost reţinuţi pentru a fi aduşi la

Mihaela Buzărnescu (31 de ani, 125 WTA) s-a calificat în semifinalele turneului de la Hiroshima (Japonia), după ce a trecut de belgianca Alison Van Uytvanck (25 de ani, 63 WTA), scor 6-4, 7-5. Jucătoarea noastra o va întâlni în penultimul act al

Activistul Vitalie Voznoi este candidatul susţinut de Partidul „Stânga europeană” la Primăria Chişinău. Acesta a depus astăzi, 13 septembrie, actele pentru înregistrare la Consiliul Electoral al Circumscripţiei Electorale Chişinău,

Sâmbătă, de la ora 11.00, la Sala Auditorium, de la Muzeul Naţional de Artă, pianistul Marc-Andre Hamelin susţine un recital, având în program lucrări de Enescu şi

Gigantul american de ride-sharing, Uber, a concediat marţi 435 de angajaţi din departamentele de produse şi inginerie, în cadrul celei de a doua runde de restructurare lansată de companie. Această strategie are ca scop creşterea capacităţii

Preşedintele Klaus Iohannis consideră că pactul propus de PSD pentru bunăstarea românilor reprezintă o acţiune electorală, considerând însă că ideea de pact este una bună, dacă vine după o validare şi a amintit în acest sens pactul pe