Ludovic Orban: Ministerul Sănătăţii va rezilia contractul, dacă firma nu vine cu măştile destinate persoanelor vulnerabile 24.08.2020

24.08.2020 Ludovic Orban: Ministerul Sănătăţii va rezilia contractul, dacă firma nu vine cu măştile destinate persoanelor vulnerabile Premierul Ludovic Orban a declarat că Ministerul Sănătății va rezilia luni contractul cu firma care trebuia să livreze măștile pentru persoanele vulnerabile, dacă aceasta nu va aduce materialele de protecție, potrivit Mediafax.



Ludovic Orban: Ministerul Sănătăţii va rezilia contractul, dacă firma nu vine cu măştile destinate persoanelor vulnerabile

Premierul Ludovic Orban a declarat că Ministerul Sănătății va rezilia luni contractul cu firma care trebuia să livreze măștile pentru persoanele vulnerabile, dacă aceasta nu va aduce materialele de protecție, potrivit Mediafax. “Săptămâna următoare urmează ca Ministerul Sănătății să ia o decizie, care e foarte clară: rezilierea contractului în cazul în care luni nu vin […]

Ludovic Orban: Ministerul Sănătăţii va rezilia contractul, dacă firma nu vine cu măştile destinate persoanelor vulnerabile

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

SafeTech Innovations, companie care activează în domeniul securităţii cibernetice şi care vrea să se listeze la bursă pe segmentul AeRO pentru a se dezvolta, a încheiat prima jumătate a anului 2019 cu un profit net de 279.000 de lei, dublu

Averea imobiliară a retailerilor alimentari - respectiv terenu­rile şi clădirile pe care aceştia le deţin în proprietate - era evaluată la finalul anului trecut la peste 15 mld. lei, arată calculele ZF făcute pe baza bilanţurilor depuse anual

Consiliul de Securitate al ONU se întruneşte joi într-o sesiune de urgenţă, la solicitarea Rusiei şi Chinei, care denunţă un test american de rachetă cu rază intermediară de acţiune efectuat duminică în Statele Unite, relatează

Puterea de cumpărare în Bucureşti este mai mare, în medie, cu aproape 80% faţă de puterea de cumpărare din judeţele Vaslui sau

Arbitrul de scaun Carlos Ramos nu va fi delegat la meciurile surorilor Williams de la actuala ediție a US Open. Tragerea la sorți a tabloului de la US Open are loc astăzi, de la 19:00, liveTEXT pe GSP.ro. Spaniolul Ramos și Serena

Victor Piţurcă a fost numit, joi, în funcţia de manager al echipei de fotbal Universitatea Craiova, a anunţat clubul pe pagina sa de Facebook. Victor Piţurcă va conduce echipa de pe banca tehnică a echipei şi

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul patru mondial, va juca în prima rundă a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, cu o adversară venită din calificări, potrivit tragerii la

Serie A, competiție dominată de-a lungul ultimului deceniu de Juventus Torino, revine în acest weekend, odată cu meciul dintre Parma și echipa lui Cristiano Ronaldo, iar România va fi, din nou, reprezentată în unul dintre cele mai puternice

♦ În mediul urban există 9.488 de bancomate (ATM-uri), potrivit datelor BNR colectate de la bănci ♦ Numărul ATM-urilor din mediul rural a ajuns la 1.045 ♦ În România există în total peste 10.500 de

Parchetul din Paris a deschis vineri o anchetă cu privire la „violuri“ şi „agresiuni sexuale“ împotriva unor minore, în cadrul dosarului Jeffrey Epstein, la două săptămâni după aparenta sinucidere în închisoare a multimilionarului,

România a atras în prima jumă­tate a acestui an peste 11.000 de cetăţeni din afara spa­ţiului european, care au venit în România să lu­creze. Cei mai mulţi au venit din Vietnam (peste 2.000), dar şi din Republica Mol­dova, Sri Lanka, Nepal

Viitorul și FC Voluntari se înfruntă în etapa cu numărul 7 din Liga 1. Partida e astăzi, de la 18:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 18:00 » Viitorul - Voluntari

Jose Mourinho (56 de ani) a refuzat toate ofertele venite în vară și stă la pândă pentru a-l înlocui pe Zinedine Zidane la Real Madrid. „The Special One” a fost cel mai curtat antrenor al ultimei perioade de transferuri. Portughezul a

Producătorul de echipamente pentru sectorul energiei Kolektor Etra, cu sediul în Ljubljana, va produce, furniza şi instala transformatoare pentru operatorul reţelei finlandeze de transport de electricitate Fingrid, relatează Emerging

Wesley Sneijder (35 de ani), olandezul retras de două săptămâni din fotbal, pare să nu mai fie interesat de disciplina de sportiv. Camerele TV l-au surprins în tribune la meciul de astăzi dintre Utrecht, echipa alături de care s-a alăturat ca

Fostul preşedinte american Barack Obama (58 de ani) a împărtăşit cu fanii selecţia lui muzicală preferată, potrivită sezonului

În căutarea unei potenţiale zone pentru o fabrică în Europa, Tesla a examinat zone din statul german North Rhine-Westphalia, relatează Rheinische Post citând surse familiare cu situaţia, scrie Bloomberg, Reprezentanţii Tesla au inspectat de

Mihaela Buzărnescu (31 de ani, 129 WTA) a fost eliminată de la US Open 2019, în primul tur, de Andrea Petkovic (31 de ani, 88 WTA), scor 3-6, 4-6. Sezonul 2019 nu a fost cum și-a dorit Mihaela Buzărnescu. Românca în vârstă de 31 de ani a

Slavia Praga și CFR Cluj se vor întâlni miercuri, de la ora 22:00, în manșa a doua a play-off-ului Champions League. Slavia Praga - CFR Cluj (1-0 în tur) e liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look

Mihaela Buzărnescu, locul 129 WTA, a fost învinsă, marţi, 6-3, 6-4, de germana Andrea Petkovic, locul 88 WTA, în meciul de debut de la US