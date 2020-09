Ludovic Orban, luat la întrebări de o vânzătoare! Ce i-a spus femeia 12.09.2020

12.09.2020 Ludovic Orban, luat la întrebări de o vânzătoare! Ce i-a spus femeia Ludovic Orban a fost luat la întrebări de o vânzătoare. Iată ce i-a spus femeia și ce a răspuns premierul. Aflat la Râmnicu Vâlcea, premierul a fost să discute cu oamenii, în cadrul campaniei electorale. Atunci când a intrat într-un



Ludovic Orban, luat la întrebări de o vânzătoare! Ce i-a spus femeia

Ludovic Orban a fost luat la întrebări de o vânzătoare. Iată ce i-a spus femeia și ce a răspuns premierul. Aflat la Râmnicu Vâlcea, premierul a fost să discute cu oamenii, în cadrul campaniei electorale. Atunci când a intrat într-un magazin, Orban a fost luat la întrebări de o vânzătoare. Femeia i-a cerut explicaţii despre […] The post Ludovic Orban, luat la întrebări de o vânzătoare! Ce i-a spus femeia appeared first on Cancan.ro.

Ludovic Orban, luat la întrebări de o vânzătoare! Ce i-a spus femeia

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Comtram Sibiu (simbol bursier - CODG), companie care execută lucrări de construcţii drumuri şi autostrăzi, a trecut pe profit de 303.444 lei în S1/2019, faţă de pierderea de 957.384 lei înregistrată în aceeaşi perioadă a anului precedent,

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat luni, la Bicaz, că va propune în prima şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) ca autostrada Târgu Mureş - Iaşi - Ungheni să devină

Promovat în vară de șefii Academiei lui Inter Milano, de la echipa U14 la cea U17, Cristi Chivu (38 de ani) a debutat cu un rezultat convingător, 8-2 cu Brescia. După ce meciul din prima etapă (cu Cittadella) s-a amânat, fostul „tricolor”,

Un băiat în vârstă de 12 ani, din satul Cândeşti, a ajuns marţi la spital după ce a fost lovit de o maşină pe DN 10. Accidentul a avut loc în jurul orei

Specialiştii Bitdefender au descoperit noi tactici prin care atacatorii ascund de victime „minerii” de monedă virtuală din calculatoare, ca să rămână cât mai mult timp

nvestitori din SUA, Rusia şi alte ţări sunt interesaţi de proiectul privnd construcţia unei a doua unităţi a centralei nucleare Krsko a Sloveniei, a anunţat premierul sloven Marjan Sarec, potrivit

♦ Spre comparaţie, la S1/2018 capitalul privat românesc avea o pondere de 55,5% din cea mai mare bancă din România, iar la final de 2017 această pondere era de 50,7% ♦ Prin urmare, investitorii români, cel mai probabil fonduri Pilon II, dar şi

Ansu Fati, atacantul din Guineea-Bisau, al Barcelonei a jucat 60 de minute în meciul contra Borussiei Dortmund și a stabilit un nou record pentru clubul catalan. La 16 ani și 316 zile, Ansu Fati a devenit cel mai tânăr jucător care debutează

„Am primit 70% din valoarea totală a investiţiei, adică 2,8 milioane de lei de la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor

GSP.ro scrie despre istoria cluburilor care au dispărut din prim-planul fotbalului european și mondial. Astăzi: Royale Union Saint-Gilloise, clubul belgian cu 11 titluri câștigate! Fotbalul belgian e dominat acum de echipe precum Anderlecht, Club

Economia mondială nu este încă în pragul recesiunii, potrivit şefului Băncii Reglementelor Internaţionale (BIS), considerată adesea banca centrală a bancherilor centrali, scrie

Prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, a anunţat, miercuri, că PSD le-a propus celor din ALDE liste comune pentru parlamentarele de anul viitor, dacă vor continua să susţină

Poveștile triste ale unor oameni care-și pierduseră speranța într-o viață încununată de succes au devenit unele exemplare, după ce aceştia au avut curaj să învețe mai mult și să ceară ajutor, pentru

Unul dintre liderii galeriei Petrolului Ploiești a intrat în vestiar după remiza rușinoasă cu Sportul Snagov (1-1) și s-a luat de antrenorul Flavius Stoican (42 de ani). Intervenția energică a mai multor jucători a împiedicat escaladarea

Regizorul Alexandru Darie, managerul Teatrului Bulandra, a plecat dintre noi. Mult prea devreme. Avea doar 60 de ani. Noblețe și talent. Absent și mereu supraviețuitor. Spațiul lui de zbor

Deputatul PSD Eugen Nicolicea a declarat joi într-o intervenţie pentru Digi24 că premierul Viorica Dăncilă nu i-a dat niciun mandat ambasadorului româniei la UE, Luminiţa Odobescu, privind votul pentru Laura Codruţa Kovesi la funcţia de

Airbus se confruntă în Germania cu suspiciuni de spionaj în privinţa unor angajaţi de ai săi, privitoare la contracte ale Armatei germane, un caz care se adaugă altor investigaţii referitoare la metodele pe care producătorul de aeronave le

Klaus Iohannis își depune chiar la această oră la biroul Electoral Central semnăturile de susţinere a candidaturii sale. Preşedintele în exerciţiu este însoţit de liderii PNL care au anunţat peste

Suma colosală pe care ar trebui să o plătească Real Madrid dacă l-ar concedia pe Zidane! Zinedine Zidane (47 de ani) ar urma să primească tot salariul pe 3 ani, 39 de milioane de euro, în cazul în care este demis de la Real Madrid. Cu tot

Antreprenorii Marius şi Simona Pantiş au pariat pe domeniul producţiei de uşi şi ferestre din PVC şi aluminiu şi au creat în urmă cu 26 de ani în Oradea brandul Optimedia, care ajunge acum în casele din Europa, SUA sau