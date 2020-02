Ludovic Orban este şeful campaniei PNL pentru locale şi parlamentare 10.02.2020

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a fost desemnat luni şef al campaniei liberalilor pentru alegerile locale şi parlamentare de Biroul Executiv al partidului. "Biroul Executiv al PNL m-a votat în calitate de şef...

Cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul, cel mai important indicator pentru consumul privat, a crescut în primele două luni din 2019 cu 8,2% faţă de perioada similară din anul 2018, fiind susţinută de o situaţie bună la nivelul lunii

Electrica, firmă la care statul continuă să fie cel mai important acţionar, nu a profitat de liberalizarea completă a pieţei de energie, poziţia de lider fiindu-i suflată de italienii de la

Angajaţii fabricii de condimente din Alba Iulia, distrusă în incendiul devastator de la începutul lunii februarie, au reuşit să reia cea mai mare parte a activităţii

Cei cinci candidaţi pentru funcţia de procuror european din partea României, Cătălin Laurenţiu Borcoman, Marius Bulancea, Laura Ecedi Stoisavlevici, Elena Hach şi Daniel Horodniceanu, vor susţine, astăzi, începând de la ora 14.00, interviul cu

Supranumită şi "usturoiul sălbatic", leurda creşte în păduri iar frunzele sale, cu un uşor iz de usturoi, sunt o sursă bogată de sănătate mai ales când sunt consumate crude, în salate. Pentru alimentaţie şi preparare în stare proaspătă,

Spionii CIA care acţionau în România după cel de-Al Doilea Război Mondial erau preocupaţi şi transmiteau la Washington informaţii diverse. Un rol important îl reprezenta şi infrastructura de care dispunea

O femeie care a locuit pănă la moartea ei în 1937 pe plantaţia foştilor stăpâni din Alabama ar fi ultima supravieţuitoare a comerţului cu sclavi transatlantic din Statele Unite, susţine o cercetătoare de la Universitatea Newcastle, Marea

A treia rundă de negocieri între reprezentanţii Parlamentului European şi cei ai Consiliului UE pentru desemnarea procurorului-şef al Parchetului European este programată astăzi, după ce primele două runde s-au încheiat fără vreun

Comisarul european responsabil cu politica în domeniul concurenţei, Margrethe Vestager, participă, joi, la un dialog cu cetăţenii la Institutul Cervantes din

Guvernul a aprobat, miercuri, o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul

Judoka Daniel Niculae a obţinut un rezultat foarte bun în finala Campionatului Naţional U14 şi U16, desfăşurată la Satu Mare, în ultimul weekend din luna

Mulţi am urmărit, cu sufletul la gură, cele petrecute pe scena politică. După emoţii şi temeri care nu se mai terminau, am răsuflat uşuraţi. Dragnea a pierdut, dar România, noi, românii, am câştigat. Este important să păstrăm în arhiva

Două focare de pestă porcină africană au fost confirmate în gospodării de pe raza localităţii Axintele, pe 29 martie. Conform DSVSA Ialomiţa, este posibil ca boala să fi fost adusă din mediul silvatic, având în vedere că ambii proprietari

Cântăreaţa Britney Spears s-a internat într-un spital de psihiatrie, după ce a suferit o cădere emoţională, informează

Polițiștii din Iași au tras mai multe focuri de armă joi dimineață pentru prinderea unui șofer care a refuzat să oprească la semnele agenților. Mai mult, acesta a luat pe capotă un polițist local care a

Într-o şcoală din micul sat sibian Cârța se întâmplă lucruri minunate. Elevii au ludotecă, un spaţiu plin de jucării şi jocuri pe care le pot lua cu împrumut acasă sau la clasă, un atelier de

Microîntreprinderile realizează doar 10% din volumul naţional de afaceri, însă asigură aproape un sfert (23%) din totalul locurilor de muncă din România. Acest segment de piaţă înregistrează o

Estimare: aproximativ 1.700 de milioane EUR poate reprezenta valoarea profitului companiilor cu capital străin în 2018 ce ar putea fi injectat în economie în 2019. Decizia depinde de predictibilitatea fiscală şi

Reţeaua de francize imobiliare RE/MAX România se extinde cu încă patru birouri în Bucureşti, portofoliul companiei ajungând astfel la 11 unităţi şi peste 100 de agenţi în

Deloitte România l-a numit pe Ovidiu Zaberca în funcţia de Senior Business Development Manager, acesta urmând să coordoneze această zonă de activitate în cadrul birourilor regionale din Cluj-Napoca şi