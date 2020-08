Ludovic Orban, despre creşterea punctului de pensie: “Am făcut maximum posibil. Cine promite mai mult minte” 14.08.2020

14.08.2020 Ludovic Orban, despre creşterea punctului de pensie: “Am făcut maximum posibil. Cine promite mai mult minte” Premierul Ludovic Orban a declarat că decizia de majorarea a pensiilor cu 14% de la 1 septembrie a fost una grea, însă este o decizie rațională în contextul în care economia nu poate susține o creștere mai mare. Premierul Ludovic Orban a



Ludovic Orban, despre creşterea punctului de pensie: “Am făcut maximum posibil. Cine promite mai mult minte”

Premierul Ludovic Orban a declarat că decizia de majorarea a pensiilor cu 14% de la 1 septembrie a fost una grea, însă este o decizie rațională în contextul în care economia nu poate susține o creștere mai mare. Premierul Ludovic Orban a anunţat că de patru luni este un adevărat dezmăţ în Parlament, care generează […]

Ludovic Orban, despre creşterea punctului de pensie: “Am făcut maximum posibil. Cine promite mai mult minte”

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Metrorex are conturile blocate din cauza unei datorii de 94 de milioane de lei către firma Astaldi pentru lucrările efectuate la magistrala de metrou din Drumul Taberei, spun surse citate de Agerpres. Până

Miercuri, 7 august, Dan Barna a dat startul campaniei de strâns semnături pentru candidatura sa la alegerile prezidenţiale. Şi chiar dacă la început useriştii au părut că sunt mai preocuparţi de a-şi face poze ei între ei sau cu liderul

Banca Comercială Română (BCR) scoate la vânzare clădirea Bucharest Financial Plaza, unde îşi are sediul în prezent. Clădirea are o suprafaţă de 26.300 de metri pătraţi închiriabili şi este evaluată la peste 45 de milioane de

UEFA a deschis o procedură disciplinară împotriva lui Gigi Becali, patronul FCSB, după o plângere făcută de CFR Cluj. Context: O afirmație a lui Gigi Becali, după ce campioana a eliminat-o pe Astana în turul II al

Meteorologii au emis, joi, o nouă avertizare nowcasting Cod galben de averse şi vijelii valabile în localităţi din judeţe situate în zona Moldovei. Conform prognozei Administraţiei Naţionale de Meteorologie

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (AM POAD) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului „Acordarea

Un bărbat în vârstă de 65 de ani a murit strivit de un tractor. Soţia s-a l-a găsit după mai mult de o oră sub utilajul

Antrenorul formaţiei FC Voluntari, Cristiano Bergodi, care a activat în trecut la echipa finanţată de Gigi Becali, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că tehnicienii nu acceptă să preia FCSB

Judeţele Giurgiu, Călăraşi, Tulcea, Ialomiţa şi Sălaj au în total aproape 1.800 de doctori, adică doar 3% din numărul total de medici din România, iar managerii acestor spitale încearcă să atragă personal, oferindu-le cazare, prime,

Valentin Robert C., un bărbat de 50 de ani din oraşul prahovean Boldeşti Scăieni, a fost reţinut vineri, 9 august, pentru 24 de ore, de poliţiştii din Prahova sub acuzaţia de pornografie

Vicepreşedintele ALDE, deputatul Varujan Vosganian, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Iaşi, că nu se aşteaptă să aibă loc noi incidente la mitingul diasporei, manifestare care va

Poliţiştii teleormăneni fac cercetări cu privire la acuzaţia de proxenetism formulată de mama unei minore de 15 ani, din municipiul reşedinţă de judeţ, care susţine că fiica sa a fost obligată de

Rafael Nadal (nr. 2 ATP) s-a calificat în semifinalele de la Rogers Cup, după ce s-a impus, sâmbătă, în faţa lui Fabio Fognini (nr. 11 ATP), cu scorul de 2-6, 6-1,

Preşedintele Florentino Perez îl tentează pe Neymar cu un supercontract până în 2024 pentru a se transfera la Madrid, potrivit Sport. Brazilianul ar deveni al doilea cel mai bine plătit jucător din lume după Messi. Real Madrid a intrat serios

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Călăraşi a anunţat că a încheiat controlul la faţa locului pentru cererile unice de plată eşantionate la controlul pe teren – Campania

Alphabet, compania-mamă a gigantului tehnologic Google, în colaborare cu Royal Free London NHS Foundation Trust (RFL) a creat o aplicaţie care poate detecta insuficienţa renală acută în câteva minute. Această afecţiune este responsabilă de

Toate cheltuielile aferente sunt acoperite de Parohia Viziru de Jos, cu sprijinul sătenilor şi al Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Tinerii primesc în tabăra ajunsă deja la a 23-a ediţie, cazare, mâncare, dar şi programe educative şi

Bogdan Bălănescu (44 de ani), directorul general al lui Dinamo, ar putea părăsi clubul din „Ștefan cel Mare”. Surse GSP susțin că aseară Bogdan Bălănescu și-ar fi înaintat demisia, iar motivul ar fi ratarea negocierilor cu Leo Grozavu.

Sporul de 15% pentru lucrul în condiţii grele şi vătămătoare va fi acordat angajaţilor din Ministerul Finanţelor şi ANAF care îl pot primi, în condiţiile în care aceştia „duc greul economiei”, a declarat luni ministrul Finanţelor Eugen

Dacă faci lista oraşelor unde Florin Halagian a antrenat, schiţezi harta României. Peste tot a lăsat titluri de campioni, a propulsat vedete teribile, i-a salvat pe unii fotbalişti împotmoliţi şi cu necazuri,