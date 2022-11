Lucian Heiuş, ANAF: Angajaţii de la stat nu mai trebuie plătiţi unitar, ci în funcţie de performanţă 17.11.2022

17.11.2022 Lucian Heiuş, ANAF: Angajaţii de la stat nu mai trebuie plătiţi unitar, ci în funcţie de performanţă Declarația preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Lucian Heiuș, a fost făcută joi, 17 noiembrie, în cadrul conferinței „PNRR – Investiţii pentru economia viitorului. Reforma fiscală”, informează Agerpres.



Lucian Heiuş, ANAF: Angajaţii de la stat nu mai trebuie plătiţi unitar, ci în funcţie de performanţă

Declarația preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Lucian Heiuș, a fost făcută joi, 17 noiembrie, în cadrul conferinței „PNRR – Investiţii pentru economia viitorului. Reforma fiscală”, informează Agerpres. Lucian Heiuș a spus că aceasta este una dintre cele mai mari reforme pe care trebuie să le facă statul român. Lucian Heiuș a susținut că trebuie […]

Lucian Heiuş, ANAF: Angajaţii de la stat nu mai trebuie plătiţi unitar, ci în funcţie de performanţă

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Primarul comunei Beleţi-Negreşti, din judeţul Argeş, care fusese dat dispărut la câteva ore după ce sediul Primăriei a fost cuprins de un incendiu care ar fi fost provocat intenţionat a fost prins. Bărbatul a fost găsit într-un pârău. După

CS Mioveni și Dinamo se întâlnesc în etapa #20 a Ligii 1. Meciul este programat azi de la ora 17:30 și poate fi urmărit LiveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Sport. Programul complet al etapei 20 din Liga 1 CS

Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise. Fiul cel mic al lui Ilie Dumitrescu, Toto, a fost oprit în trafic, pe Bulevardul Carol I,

Bilanț coronavirus România, 16 decembrie 2021. Grupul de Comunicare Strategică va anunța numărul de români care s-au infectat cu SARS-CoV-2, de la începutul pandemiei până astăzi, 16 decembrie 2021, dar și în ultimele 24 de […] The post

Actorul Mihai Răzuș a devenit celebru în România la finalul anilor ’90. La vremea respectivă acesta era „mâna dreaptă” a Andreei Marin în cadrul emisiunii „Surprize, surprize”. Iată cu ce se ocupă în prezent.

Cei care nu îşi plătesc impozitele şi contribuţiile la stat, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă, riscă închisoare de la 1 an la 5 ani sau amendă, se arată în proiectul de Ordonanţă privind unele măsuri fiscale pus în

Ultimul Airbus A380 construit vreodată va fi predat joi noilor săi proprietari, transportatorul Emirates, cu sediul în Dubai, relatează BBC. Este un moment de referință, pentru că gigantul cerului va continua să zboare, dar viitorul său pe

Reprezentanții EMA au anunțat, joi, că la nivelul Uniunii Europene, tratamentul COVID produs de compania Pfizer va putea fi folosit în cazuri de urgență pentru bolnavii COVID, relatează AFP, potrivit News.ro. Pastila producătorului american nu

Agenţia Europeană pentru Medicamente a aprobat două noi tratamente împotriva COVID-19. Tratamentul cu anticorpi monoclonali de la GlaxoSmithKline şi un medicament imunosupresor deja autorizat în UE pentru tratamentul diferitelor afecţiuni

12 firme care comercialiează bijuterii, în județul Galați, au fost controlate, joi, de către polițiști și inspectorii ANPC, fiind suspectate că fac evaziune fiscală. Autoritățile au ridicat 28 de kilograme de aur și 140 de pietre prețioase,

Cluburile din Premier League fac presiuni ca liga să suspende toate meciurile până la jumătatea lui ianuarie din cauza pandemiei! Situația este explozivă în Marea Britanie din cauza tulpinii Omicron. Miercuri s-au înregistrat 78.610 noi cazuri de

Simona Halep a realizat cea mai frumoasă lovitură a anului 2021 în circuitul profesionist de tenis feminin, arată rezultatele

Un angajat pe poziţia de operator CNC (comandă numerică computerizată) are un salariu care ajunge, în medie, la 2.200 de lei net pe lună, după cum arată datele extrase din platforma Salario, comparatorul de salarii al platformei de recrutare

Directorul științific al Pfizer, Mikael Dolsten, a declarat vineri că potrivit estimărilor companiei farmaceutice, unele țări vor continua să se confrunte cu pandemia de coronavirus pe parcursul următorilor doi ani, în timp ce altele vor trece

Șoriciul nu este mult diferit de pielea de la pui, iar nutriționiștii ne sfătuiesc să nu exagerăm cu mâncatul pentru că are multe calorii și se digeră

Descoperirea a fost făcută de polițiștii din Constanța în urma a 23 de percheziții domiciliare efectuate în București și în alte 5 județe, Alba, Constanţa, Hunedoara, Ilfov și Vâlcea, în cadrul unui dosar penal pentru furt calificat și

Originară din Asia, această plantă este considerată elixirul tinereţii. Schinduful a fost aclimatizat şi în nordul Africii şi sudul Europei, dar se poate găsi şi pe teritoriul României. O puteţi recunoaşte după florile ei alb-gălbui,

Chitaristul si co-fondatorul trupei Queen, Brian May, a fost infectat cu COVID-19. Artistul a publicat o fotografia cu testul rapid, în care apar cele două linii roșii, dar și un mesaj emoționant despre clipele de […] The post Brian May,

Uzina de autovehicule Dacia va avea un nou director executiv și coordonator al Platformei Industriale Dacia Mioveni de la 1 februarie

Autoritățile din Olanda au decis să impună carantina națională, în încercarea de a limita infectările cu COVID cauzate de noua variantă Omicron, a anunțat premierul Mark Rutte, potrivit Reuters. Lockdown-ul începe duminică, 19 decembrie.