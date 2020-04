Lucian Goian are India la picioare » Ex-dinamovistul inclus în echipa sezonului 2019-2020! 13.04.2020

13.04.2020 Lucian Goian are India la picioare » Ex-dinamovistul inclus în echipa sezonului 2019-2020! La puțin timp după ce a fost votat de fani drept cel mai bun fundaș al sezonului, Lucian Goian a fost inclus în echipa ideală a sezonului 2019-2020 al Super Ligii indiene de fotbal. De notat ar fi că echipa sezonului a fost alcătuită de



La puțin timp după ce a fost votat de fani drept cel mai bun fundaș al sezonului, Lucian Goian a fost inclus în echipa ideală a sezonului 2019-2020 al Super Ligii indiene de fotbal. De notat ar fi că echipa sezonului a fost alcătuită de suporteri. Component al formației Chennaiyin FC, Lucian Goian a prins […]

Redau aici - simplificat - un banc care circulă bine pe “net”, cu titlul “gluma oficială a Uniunii Europene”. “Cum arată raiul UE: La un prânz oficial, ești întâmpinat de un englez, bucătarul

IBRAHIM TANDIA. Chiar dacă Sepsi are cel mai slab parcurs dintre formaţiile din play-off, cu un singur punct în 6 runde, golgeterul Ibrahima Tandia (25 ani) are deja câteva oferte din străinătate. Jucătorul din Mali, care are 10 goluri

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a urcat luni la 3,40% pe an, aceasta fiind cea mai mare cotaţie din august 2018,

Un lider din Opoziție tocmai a făcut o serie de afirmații tăioase la adresa lui Eugen Nicolicea, cel care este propus de către Viorica Dăncilă să preia conducerea Ministerului de

Cele mai des întâlnite abateri de la normele rutiere sunt şofatul cu viteză excesivă, fără permis şi sub influenţa alcoolului, dar şi neacordarea de

♦ Ministerul Finanţelor a decis suplimentarea valorii programului de împrumuturi externe MTN de la 27 mld. euro la 31 mld. euro ♦ În aprilie, ministerul a împrumutat suma record de 3 mld. euro prin eurobonduri ♦ În 2019-2020 vor ajunge la

Autoritățile române îl cercetează pe Alexander Adamescu într-un nou dosar penal, pentru delapidare. Aflat în Anglia, în arest la domiciliu, fiul magnatului Dan Adamescu, decedat în ianuarie 2017, este acuzat că ar fi folosit, în interes

Jucătoarele române de tenis Ana Bogdan şi Irina Maria Bara au reuşit, luni, să acceadă pe tabloul principal al turneului WTA de la Istanbul, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, în timp ce

Fostul premier Victor Ponta apreciază decizia preşedintelui Klaus Iohannis de a-l elibera din funcția de procuror pe Mircea Negulescu, fost la DNA Ploieşti. Citește mai

Gruparea disidentă republicană Noua IRA şi-a asumat responsabilitatea pentru asasinarea jurnalistei Lyra McKee, prezentând „scuze sincere” familiei sale şi prietenilor, scrie The

Nicoleta Luciu a dezvăluit cât a reușit să slăbească după ce a ținut o dietă cu salate. De curând, Nicoleta Luciu a transmis o înregistrare video în care a vorbit despre planurile sale de dietă cu salate, dar le-a și provocat pe

Fostul ministrul al Justiției, Tudorel Toader, vine cu o ,,altă simplă precizare despre ordonanța pe achiziții. Precizarea îl vizează pe actualul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc. Citește mai

Ilie Năstase, 72 de ani, a fost impresionat de imaginile cu flăcările care au mistuit Catedrala Notre-Dame din Paris, distrusă parțial, luni seară, de un incendiu devastator. ”Eram cu Ioana (n.r. - cea pe care o va lua de soție pe 17 august)

Macron spune că Notre-Dame din Paris ar trebui să fie reconstruită în conformitate cu Franța modernă și diversă (făcând referire la musulmani), iar arhitecții sugerează un acoperiș de sticlă şi oțel sau, de ce nu, cu un minaret

Judecătorii de instrucţie parizieni au ordonat trimiterea în instanţa a fostului premier conservator francez François Fillon şi a soţiei sale, Penelope, în dosarul referitor la angajările fictive ale acesteia, potrivit unor surse din apropierea

Acţionarii Nuclearelectrica (SNN), singurul producător de energie nucleară din România, au aprobat marţi dividendul de 1,256 lei pe acţiune, echivalentul unui randament de 13,4%, ceea ce înseamnă că propunerea acţionarului minoritar Fondul

Rapid a terminat la egalitate, 1-1, cu CS Afumaţi, în cel mai important meci al rundei trecute în Seria a 2-a a Ligii a 3-a, și a făcut un nou pas important către promovarea în eşalonul secund. Deşi mai sunt de jucat şase

Consorţiul de administratori judiciari ai Oltchim SA solicită la Tribunalul Vâlcea deschiderea procedurii falimentului faţă de combinatul chimic, rămas fără principalele active

Mădălin None a acceptat invitația de a oferi un interviu despre relația de iubire pe care o are cu Loredana Chivu, ei formând cel mai nou cuplu din showbizul românesc. Iubitul fostei asistente TV a făcut dezvăluiri fără perdea și din

Vizita istorica pentru industria muzicala romaneasca. HaHaHa Production organizeaza in luna mai #MusicJourney, cea mai importanta sesiune muzicala privata din Romania la care vor participa producatorii celebrilor artisti Rihanna, Madonna, Beyonce, Eminem