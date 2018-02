LPF a anunțat programul ultimei etape din sezonul regulat » 3 meciuri decisive se joacă în aceeași zi 13.02.2018

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat azi programul etapei a 26-a, ultima din sezonul regulat. Etapa va începe vineri, pe 23 februarie, cu meciul CSU Craiova - ACS Poli Timișoara. Sâmbătă, 24 februarie, vor juca echipele care se luptă pentru un loc de play-off. Astfel, de la ora 19:45, se vor juca partidele Astra - Dinamo, CSM Poli Iași - Viitorul și FC Botoșani - Gaz Metan. ...

Reprezentanţii Prefecturii Iaşi au anunţat că au primit mai multe atenţionări meteorologice pentru următoarele ore. Iaşiul este sub avertizare cod

Depunerea Formularului 600 este obligatorie până la 31 ianuarie pentru persoanele fizice care au obţinut în 2017 venituri extra-salariale mai mari de plafonul de 22.800 lei pe an, însă nu se impune şi celor care au câştigat mai puţin de 1.900

Procurorii DNA au dispus extinderea urmăririi penale faţă de compania Tel Drum pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în

In timp ce negocierile legate de iesirea Marii Britanii din UE, Brexit, intra in faza critica, vizita la Londra a presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ii ofera premierului Theresa May sansa excelenta de a demara

Guvernul ungar a adoptat proiectul unui set legislativ în baza căruia aşa-zişii "promotori ai migraţiei ilegale" vor fi obligaţi să-şi pună datele la dispoziţia autorităţilor şi

Situația de la Real Madrid este tot mai tensionată, după ce Florentino Perez, președintele clubului, refuză să-i ofere lui Cristiano Ronaldo, 33 de ani, un nou contract, anunțându-l pe impresarul Jorge Mendes că așteaptă ofertele

Coreea de Sud și Coreea de Nord au căzut de acord să formeze o echipă combinată de hochei pe gheață feminin în cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă. Competiția se desfășoară la Pyeongchang, Coreea de Sud, în perioada 9-25 februarie

Abia sosit în probe la CSA Steaua, alături de senegalezul Abdu Kasse Camara (22 de ani), italianul Federico Carone (19 ani) a şi părăsit astăzi România, după doar un antrenament alături de echipa din Ghencea! În lotul condus de

Ludogorets a câștigat amicalul disputat astăzi contra celor de la FC Botoșani, scor 2-0, Claudiu Keșeru marcând primul gol al partidei. FC Botoșani se află în Antalya, unde a susținut astăzi al doilea meci de pregătire,

Locuitorii din mai multe case din localitatea braşoveană Zărneşti, pe o rază de 150 metri, au fost evacuaţi, miercuri seara, după ce o cisternă încărcată cu şapte tone de benzină şi 24 de tone de motorină a intrat într-un gard şi s-a

Cristian Ganea a făcut vizita medicală la Athletic Bilbao. Fundașul stânga de la Viitorul Constanța se va transfera din vară la Athletic Bilbao, pentru care va semna un angajament valabil pe trei sezoane. Se știe, Athletic Bilbao nu acceptă

Guvernul ungar a adoptat proiectul unui set legislativ în baza căruia aşa-zişii "promotori ai migraţiei ilegale" vor fi obligaţi să-şi pună datele la dispoziţia autorităţilor şi să plătească un impozit de 25% pe

Decizia președintelui de a o desemna pe Viorica Dăncilă premier al România a stârnit reacții dure din partea comunității Corupţia Ucide. Citește mai

Un grup de cercetători a studiat AND-ul celor mai vechi locuitori ai Scandinaviei şi a formulat o nouă concluzie asupra originii

Prim-vicepreşedintele PNL Raluca Turcan spune că premierul desemnat este oglinda perfectă a ofertei PSD-ALDE pentru România şi că PNL va vota împotriva celui de-al treilea guvern PSD-ALDE şi îi va sancţiona la fiecare

Un biciclist a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovit miercuri seară de un autoturism, pe drumul european E85 în dreptul localităţii Căldăruşanca. Biciclistul a pătruns pe contrasens, moment în care a fost acrosat de un

Mai multe persoane protestează, miercuri seară, în faţa Palatului Cotroceni, acţiunea fiind organizată de Iniţiativa România, care condamnă decizia preşedintelui Klaus Iohannis de a o desemna premier pe Viorica Dăncilă, spunând că nu a

Un autobuz care îi transporta pe mai mulţi mineri din cadrul Complexului Energetic Oltenia către locul de muncă s-a răsturnat în această seară în localitatea Drăguţeşti, de lângă Târgu

Circulaţia pentru vehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone a fost restricţionată pe DN1 pe tronsonul Nistoreşti- Azuga pe ambele sensuri de mers. În plus, Poliţia Rutieră a instituit un filtru la Nistoreşti care blochează trecerea turismelor

Interviu cu medic primar reumatolog doctor Florin Rădulescu. Reumatismele de uzură în articulaţii, artrozele, sunt foarte dese, reumatismele inflamatorii sunt mai rare. În artroze implantarea