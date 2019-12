Lovitura primită de Sharon Stone după ce s-a înscris pe un site de matrimoniale 30.12.2019

30.12.2019 Lovitura primită de Sharon Stone după ce s-a înscris pe un site de matrimoniale Actrița americană Sharon Stone a fost dată afară de pe site-ul și de pe aplicația de matrimoniale Bumble, după ce mai mulți membri ai comunității online au raportat contul ei ca fiind unul fals, informează Contact Music. Sharon Stone, în



Lovitura primită de Sharon Stone după ce s-a înscris pe un site de matrimoniale

Actrița americană Sharon Stone a fost dată afară de pe site-ul și de pe aplicația de matrimoniale Bumble, după ce mai mulți membri ai comunității online au raportat contul ei ca fiind unul fals, informează Contact Music. Sharon Stone, în vârstă de 61 de ani, s-a înscris pe aplicația de matrimoniale Buble, care le permite […] The post Lovitura primită de Sharon Stone după ce s-a înscris pe un site de matrimoniale appeared first on Cancan.ro.

Lovitura primită de Sharon Stone după ce s-a înscris pe un site de matrimoniale

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

PSD vrea să repatrieze rezerva de aur a țării fără să stea prea mult pe gânduri. Proiectul depus de liderul PSD Liviu Dragnea și senatorul Șerban Nicolae ajunge, astăzi, în plenul Senatului. Citește mai

eMAG Saptamana electrocasnicelor este o promotie foarte avantajoasa de la cel mai mare retailer online care se desfasoara in general o data la o luna. Citește mai

Vă mai amintiţi de Southern Powerty Law Center (SPLC), ONG-ul american care a pus un cor de călugăriţe catolice şi „Merry Christmass” pe listele „grupurilor de

Începând de astăzi, 1 aprilie, peste 690 mii de persoane vor primi pensii indexate cu 5,3%. Asta după ce Guvernul a aprobat, prin asumare de răspundere, modificarea formulei de indexare a pensiilor la începutul lunii martie, transmite IPN cu

Nemulţumit de arbitrajul de la partida cu Universitatea Craiova, patronul de la FCSB, Gigi Becali, vrea arbitri străini la meciurile cu CFR

Închiderea circulaţiei navelor pe sectorul menţionat este valabilă în perioada 2-4 aprilie, între orele 7,00 şi 22,00, pentru desfăşurarea unor exerciţii militare ample ale Marinei

Laura Codruţa Kovesi s-a prezentat luni dimineaţă la Secţia 18 de poliţie în cadrul măsurii de control judiciar dispuse de Secţia Specială pentru anchetarea magistraţilor în dosarul privind extrădarea lui Nicolae Popa, în 2011. Curtea

Traseul autobuzului de pe linia 42 a fost prelungit până la Dana Militară a Portului Constanţa, astfel că lucrătorii portuari pot merge până la muncă folosind mijloacele de transport în

Am scris la un moment dat că este posibil ca Stanley Fischer să-și fi părăsit înainte de termen postul de vicepreședinte Fed pentru că a realizat, probabil, că inflația

Înscrierea în cursa electorală pentru alegerile europarlamentare, din data de 26 mai, scoate la lumină informaţii extrem de interesante despre principalii candidaţi ai partidelor politice cu şanse să

Pasajul pietonal de la Obor se înnoiește de Paște: se montează de câteva zile șase scări rulante noi. Cele vechi erau de 10 ani în funcțiune și se defectau tot mai des. Atinseseră deja durata

Primăria Capitalei a lansat în testare primele patru aplicaţii pentru smartphone: infoSTB, Parking Bucureşti, Social alert Bucureşti, Trafic alert Bucureşti, dedicate serviciilor de transport, parcărilor

Reuniunile pe care conducerea centrală a PSD le are în această perioadă cu reprezentanţii organizaţiilor judeţene pe tema campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare se vor încheia marţi,

Cehii, care sunt cel mai puternic investitor în energia verde din România, speră că anul acesta cele 240 de turbine eoliene din Dobrogea vor genera cu 16% mai multă energie după un 2018 destul de

Stefan Szakal, unul dintre cei mai activi antreprenori din România pe zona de startup-uri, a vândut recent firma de outsourcing [e-spres-oh], fondată în 2012 în Timişoara, către grupul de investiţii american Alpine

Robert Niță, campion cu Rapid în 2003 a vorbit la GSP Live, despre celebrul 0-4 cu Dinamo, dar și despre experințele trăite cu Dan Petrescu și Mircea Rednic ca antrenori. Atacantul a mai vorbit și despre viața și cariera sa la Steaua,

WTA a publicat azi noul clasament din circuitul feminin, actualizat după turneul de la Miami, câștigat de australianca Ashleigh Barty. Simona Halep, 27 de ani, a urcat o poziție și este pe locul doi, după ce a ajuns în semifinale la

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, i-a suprins pe jucătorii unei echipe dintr-un cartier din Manchester. Guardiola a profitat de timpul liber, după victoria lui City cu Fulham, 2-0, și a mers la un teren sintetic pentru a vedea o echipă

Arsenal și Newcastle joacă azi, de la ora 22:00, într-un meci din etapa a 31-a din Premier League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe Eurosport. liveTEXT de la 22:00 » Arsenal - Newcastle Arsenal - Newcastle, LIVE +

O femeie de 47 de ani, din localitatea Mureșenii Bârgăului, Bistriţa-Năsăud, a fost la un pas să ardă de vie, după ce iubitul ei a dat foc la casă, în miez de noapte. Individul de 48 de ani a încercat să fugă, dar a fost prins de