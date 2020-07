Lovitură pentru Putin. Letonia a interzis canalul de propagandă al liderului de la Kremlin 05.07.2020

Canalul rus de televiziune RT (Russia Today) a fost interzis în Letonia, au anunțat autoritățile din această țară, marți, conform POLITICO. Conform sursei citate, decizia a fost luată din cauză că patronul acestei televiziuni, Dmitry Kiselev se află pe lista de sancțiuni a Uniunii Europeană din martie 2014. El a fost acuzat că a promovat propaganda rusească în sprijinul […] The post Lovitură pentru Putin. Letonia a interzis canalul de propagandă al liderului de la Kremlin appeared first on Cancan.ro.

