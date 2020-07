Lovitură pentru PSG! Ar putea veni Massimiliano Allegri 07.07.2020

07.07.2020 Lovitură pentru PSG! Ar putea veni Massimiliano Allegri Antrenorul italian Massimiliano Allegri, 52 de ani, va reveni după un an de pauză și are exact profilul căutat de PSG, care l-ar putea sacrifica pe Thomas Tuchel. După un an sabatic, Max Allegri vrea să antreneze. "Am stat departe de fotbal, m-am



Lovitură pentru PSG! Ar putea veni Massimiliano Allegri

Antrenorul italian Massimiliano Allegri, 52 de ani, va reveni după un an de pauză și are exact profilul căutat de PSG, care l-ar putea sacrifica pe Thomas Tuchel. După un an sabatic, Max Allegri vrea să antreneze. "Am stat departe de fotbal, m-am odihnit, am profitat pentru a fi alături de cei dragi, dar sper să găsesc un club în vară. Altfel, mă voi obișnui prea mult cu vacanța și nu voi mai munci deloc", afirma el în februarie pentru L'Equipe. ...

Lovitură pentru PSG! Ar putea veni Massimiliano Allegri

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Compania de cercetare Interbiz estimează că piaţa de prefabricate din beton va creşte cu 5% în 2019, păstrând ritmul de anul

Pentru a avea o piele frumoasă şi strălucitoare ai nevoie mai mult decât un ritual riguros de îngrijire. Pe lângă produsele cosmetice şi o îngrijire corespunzătoare, alimentaţia joacă şi ea un rol important. Un regim de viaţă sănătos se

Fostul preşedinte cipriot Demetris Christofias a decedat vineri, la vârsta de 72 de ani, după aproximativ o lună de spitalizare pentru probleme respiratorii, anunţă Reuters din surse oficiale, preluat de Agerpres.ro. Citește mai

Mâncatul fructele, atunci când suntem invitaţi la o masă festivă, impune o anumită etichetă de care trebuie să ţinem cont pentru a nu deveni ridicoli. În cartea “Bunele maniere astăzi” există sfaturi, dar şi câteva capcane pe care

România U21 a reușit un meci perfect și a câștigat meciul cu Anglia u21, scor 4-2, obținând a doua victorie de la Euro 2019. Meciul a fost unul dramatic, scoarta partidei fiind decisă de Florinel Coman, care a marcat două goluri

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că Guvernul României a reuşit să asigure o conducere 'excelentă' a Consiliului UE în primele şase luni ale anului în curs, în ciuda

CSU Craiova bifează cel mai important transfer al verii. Oltenii îl vor repatria pe fundașul stânga Bogdan Vătăjelu, 26 de ani, cel care aparținea de Sparta Praga. Aventura cehă a lui Vătăjelu a luat sfârșit. Deși Jablonec,

Trei persoane au fost rănite, noaptea trecută, în urma unui accident în care au fost implicate patru maşini. Citește mai

Narcis Daju, un jurnalist din Gorj, face o dezvăluire cutremurătoare despre tăticul adoptiv al Sorinei, fetița din Baia de Aramă care a fost luată cu forța de autorități de lângă familia care a

Junior Morais (32 de ani) s-a accidentat în minutul 35 al partidei amicale cu CS Colțea. Fundașul stânga al roș-albaștrilor s-a ciocnit la mijlocul terenului cu un adversar și ambii jucători au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Fără doar și poate, evenimentul care a captat și va continua să capteze atenția publică a fost cel de la Baia de Aramă, unde Sorina, o fetiță de opt ani, a fost luată de un desant specializat de mascați

Două persoane au fost rănite, după ce microbuzul în care se aflau a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens şi s-a izbit de un stâlp de electricitate. Accidentul a avut loc, duminică, pe DN72 A, în comuna dâmbovieană

Un orăşel din vestul Germaniei intenţionează să ofere transport public gratuit, potrivit

Un cutremur de magnitudinea 3,7 a avut loc duminică seara, la aproximativ 30 de kilometri de Roma, unde seismul a fost resimţit de o parte a populaţiei, a anunţat Institutul Italian de

♦ Kaufland a anunţat că intră în mediul rural cu un magazin ♦ Mega Image şi discounterii Lidl sau Penny Market sunt deja prezenţi în localităţi mici, considerate a fi comune ♦ De departe cel mai puternic pariu pe rural este cel al Profi,

Horoscop 18 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 18 iunie 2019 - Berbec: Ai posibilitatea de a remodela unele dintre planurile de viitor, cele legate de studii, examene, călătorii, progres profesional sau social. Horoscop 18

Rezultate Evaluare Nationala 2019 Vrancea - Se publica notele de catre Ministerul Educatiei pentru elevii de clasele a 8-a care au dat examenul in acest an. Emotiile au atins cote maxime. Citește mai

Cluburile de fotbal AC Milan şi Inter Milano au căzut de acord în privinţa demolării stadionului San Siro şi a construirii unei noi arene, a anunţat luni France Football. Cele două mari cluburi din Milano

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a aflat ce s-a întâmplat, de fapt, în culisele PRO TV. Vă prezentăm, în exclusivitate, motivul pentru care Andra s-a ”rupt” de ”Vocea României”. (Poți câștiga 10.000$ în fiecare

Retailerul de bricolaj Brico Depot şi lanţul de cafenele 5 to Go, restaurantele fast-food Subway şi benzinăriile Petrom, compania de curierat Fan Courier şi retailerul de carburant OMV, compania de telecomunicaţii Telekom şi compania aeriană