Lovitură pentru FCSB înaintea meciului cu Slovan: Dennis Man are COVID-19 24.09.2020

24.09.2020 Lovitură pentru FCSB înaintea meciului cu Slovan: Dennis Man are COVID-19 Nu mai puțin de 15 oameni de la FCSB sunt infectați cu noul coronavirus, ultimul depistat fiind Dennis Man, nimeni altul decât jucătorul care în ultimul meci din campionat, cu FC Argeș, înscria de trei ori în victoria cu 3-0. În această seară,



Lovitură pentru FCSB înaintea meciului cu Slovan: Dennis Man are COVID-19

Nu mai puțin de 15 oameni de la FCSB sunt infectați cu noul coronavirus, ultimul depistat fiind Dennis Man, nimeni altul decât jucătorul care în ultimul meci din campionat, cu FC Argeș, înscria de trei ori în victoria cu 3-0. În această seară, FCSB întâlnește pe Slovan Liberec, în preliminariile Europa League. CITEȘTE ȘI: GIGI BECALI […] The post Lovitură pentru FCSB înaintea meciului cu Slovan: Dennis Man are COVID-19 appeared first on Cancan.ro.

Lovitură pentru FCSB înaintea meciului cu Slovan: Dennis Man are COVID-19

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În primele nouă luni ale acestui an, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al judeţului Mehedinţi a asigurat gestionarea a 5.283 de situaţii de urgenţă, misiuni şi acţiuni în zona de competenţă, 3523 dintre acestea fiind

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), sesizată de un fost parlamentar al unui partid neonazist german, a reafirmat joi că declaraţiile negaţioniste despre Holocaust nu sunt protejate de libertatea de

Un număr de magie le va aduce zâmbetul pe buze juraților mâine searã, de la 20:00, în cadrul celei mai noi ediţii iUmor, de la Antena 1. Spaniolul Mario Lopez este magician și şi-a descoperit talentul în

Trei bărbaţi de etnie romă care locuiesc pe Pirită, una dintre pungile de sărăcie ale municipiului Baia Mare, s-au plimbat beţi cu o maşină prin cartierul Meda din Baia Mare. Poliţiştii i-au întocmit dosar penal şoferului care avea o

Polonezii construiesc în Varşovia un nou aeroport prin care speră să creeze o conexiune între Asia şi Europa sau între Americi şi Europa. Acesta se va situa la 37 de kilometri de Varşovia şi va opera zboruri pentru 45 de milioane de

La doi ani de la începerea lucrărilor pe tronsonul feroviar Simeria – Gurasada, Asocierea FCC – Astaldi – Contratas y Ventas a fost reclamată la

Duelul primelor două clasate suscită un interes formidabil. Pe San Siro vor fi peste 75.000 de tifosi, cu mai mult de 20% din bilete cumpărate din străinătate. Meciul va fi transmis în peste 200 de ţări. Inter - Juventus, cel mai important meci

Cea mai bătrână broască ţestoasă din Africa a murit la vârsta de 344 de ani, la palatul regelui tradiţional din oraşul nigerian Ogbomoso, Oba Jimoh

Romelu Lukaku (26 de ani) și Cristiano Ronaldo (34 de ani) au trei goluri în şase etape. Primul s-a odihnit în Ligă, fiind accidentat, celălalt a dat gol cu Bayer şi vrea să repete reuşita din aprilie, când a stabilit remiza în Derby

FCSB - Dinamo are o încărcătură emoțională imensă în acest an. Nu doar „câinii” joacă pentru un dinamovist decedat. Și roș-albaștrii joacă în memoria unui suporter înfocat. Urmărește AICI FCSB - Dinamo! Jucătorii lui Bogdan

Conform medicilor, depresia poate fi cauzată de nesomn sau, invers, insomnia poate duce la un nivel scăzut de energie, pierderea interesului în anumite activităţi, sentimente de tristeţe şi lipsă de speranţă, adica

Gabi Balint (56 de ani) pare să fie complet refăcut după infarctul suferit în urmă cu trei săptămâni. Externat după perioada de spitalizare, în care a fost supus unor intervenții chirurgicale prin care i s-au montat 3 stenturi, Balint revine

Într-o fermă din regiunea sudică a Chinei sunt crescuţi porci suficient de mari încât să fie comparaţi cu niste urşi polari, scrie

Chiar dacă au existat controverse în ultima perioadă în ceea ce privește trecerea la ora de iarnă, în 2019, România rămâne să facă această schimbare. Așadar, în ultimul weekend din luna

Victor Valdes, 37 de ani, fostul mare portar al Barcelonei, a fost demis din funcția de antrenor al juniorilor A ai clubului catalan. Potrivit Marca, jucătorii Barcelonei au fost înștiințați că au rămas fără antrenor înaintea partidei cu

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, luni, după ce a verificat stadiul lucrărilor la noua linie a staţiei de epurare de la Glina, că aceasta va rezolva o problemă de mediu, iar incineratorul

Manchester City a pierdut partida cu Wolverhampton, scor 0-2, și a rămas la opt puncte în spatele liderului Liverpool. Pep Guardiola (48 de ani) crede în continuare că „cetățenii” pot obține titlul în Premier League. „Îi cunosc

Familia respectivă spune că a găsit frecvent ouă cu două gălbenuşuri, dar niciodată nu s-a întâmplat ca acum, şi pentru specialişti cazurle fiind

Meghan Markle, prinţul Harry, Kate Middleton şi prinţul William vor apărea într-o reclamă televizată care va promova campania „Fiecare minte contează/ Every Mind Matters“, lansată de Serviciul de Sănătate Publică din Anglia şi de

Marian Drăgulescu, gimnastul în vârstă de 38 de ani, va evolua duminică în finala de la sărituri și indiferent de locul ocupat, el și-a asigurat biletul pentru Tokyo 2020, a cincea sa participare la o ediție JO. În schimb, echipa masculină a