Lovitură grea pentru românii care au aragaze clasice. Ce s-ar putea întâmpla cu aceste electrocasnice 11.01.2023

11.01.2023 Lovitură grea pentru românii care au aragaze clasice. Ce s-ar putea întâmpla cu aceste electrocasnice Uniunea Europeană ar putea interzice aragazul clasic din bucătării în perioada următoare. Motivul care ar putea sta la baza acestei decizii este faptul că electrocasnicul este extrem de periculos, dar puțini cunosc acest aspect. Ca […] The



Lovitură grea pentru românii care au aragaze clasice. Ce s-ar putea întâmpla cu aceste electrocasnice

Uniunea Europeană ar putea interzice aragazul clasic din bucătării în perioada următoare. Motivul care ar putea sta la baza acestei decizii este faptul că electrocasnicul este extrem de periculos, dar puțini cunosc acest aspect. Ca […] The post Lovitură grea pentru românii care au aragaze clasice. Ce s-ar putea întâmpla cu aceste electrocasnice appeared first on Cancan.

Lovitură grea pentru românii care au aragaze clasice. Ce s-ar putea întâmpla cu aceste electrocasnice

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Zoi Sadowski Synnott a cucerit, sâmbătă, prima medalie de aur din istorie la Jocurile Olimpice de iarnă pentru Noua Zeelandă, în proba de slopestyle de la Beijing, informează

Localitatea Otopeni are, în continuare, cea mai mare incidenţă a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 din judeţul Ilfov, ajungând la 40,39 la mia de locuitori, în creştere faţă de ziua precedentă, când acest indicator era

Până în 2025, navetiștii din apropierea suburbiei pariziene Creteil ar trebui să aibă o nouă modalitate de a ajunge la muncă: prima telegondolă de transport public din capitala Franței. Sistemul de transport aerian care va lega unele dintre

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a semnat vineri, la Roma, colaborarea în sănătate publică și pentru gestionarea pandemiei cu omologul său italian, Roberto Speranza. Ministrul a anunțat și colaborarea dintre Institutul Naţional de

Într-un mesaj transmis Înaltpreasfinţitului Calinic, arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, o femeie a povestit cum a fost păcălită pe Facebook de un individ care a spus că este „preot cu har” şi câţi bani i-a dat

RUXX, noul serial produs de HBO Max și filmat în România, va avea premiera pe 8 martie, odată cu lansarea noii platforme de streaming. Producția originală HBO Max, scrisă de Vera Ion și regizată de Iulia Rugină și Octav Gheorghe, are opt

Palatul Buckingham a publicat duminică o fotografie oficială a reginei Elisabeta a II-a, pentru a marca împlinirea a 70 de ani de domnie pe tronul Marii Britanii. Poza este făcută la începutul săptămânii, pe 2 februarie, la Sandringham,

Ana Bogdan (29 ani, 101 WTA) s-a calificat în ultimul tur al calificărilor pentru tabloul turneului de la St. Petersburg, competiție de categorie WTA 500. La capătul a o oră și 38 de minute de joc, sportiva noastră a trecut de norvegianca Ulrikke

O nouă fotografie oficială, care marchează 70 de ani de la ascensiunea pe tron a reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii, a fost publicată de Palatul

Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj, scor final 1-1. Golul egalării a fost înscris de Gustavo în ultimele secunde ale

Portugalia relaxează începând de luni restricţiile pentru străinii care deţin un certificat digital COVID-19 european, renunţând la obligaţia ca aceştia să prezinte un test negativ la COVID-19 înaintea intrării pe teritoriul

Polonia a fost zguduită, sâmbătă, de un cutremur de 4,2, la adâncimea de 10km, potrivit Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica

Două zile de foc pentru pompierii ialomiţeni care, în weekend, au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea mai multor incendii de vegetaţie

În urmă cu doi ani scriam că, deși 2020 debutase promițător, foarte curând s-a dovedit a fi „Anul Virusului”, anul în care omenirea a căzut îngenuncheată de coronavirus. Speram cu toții atunci ca șocul economic nemaiîntâlnit să nu

Compania locală TARA Interactive, specializată în furnizarea de servicii de dezoltare software şi consultanţă, estimează că anul acesta va reuşi să îşi dubleze businessul comparativ cu 2021, când cifra de afaceri s-a situat la 4 milioane

Banii sunt principalul subiect de discuții în cuplurile căsătorite și a doua cauză principală a divorțului, după infidelitate. În general, în relații, banii tind să fie o sursă de frustrare și tensiune, fapt datorat mai multor factori,

Autubis AG, cel mai mare producător de cupru din Europa, obţine profituri însemnate de pe urma creşterii puternice a preţurilor metalelor, dar avertizează că criza energiei din regiune ar putea începe să-i afecteze rezultatele, potrivit

Rata de incidență din București a ajuns astăzi, 8 februarie, la 34,29 de cazuri la mia de locuitori, potrivit Direcției de Sănătate Publică, fiind cea mai mare rată de la începutul pandemiei. Față de ziua precedentă, valoarea a crescut cu

În urmă cu nouă ani, Darius Bulzan, i-a impresionat pe jurații de la ”Românii au talent” cu numărul de contorsionism. Între timp, tânărul și-a făcut operație de sex, iar acum se numește Daria Jane. În […] The post Îţi mai

Despre Marea Criză din anii ’30 s-a creat impresia că a luat prin surprindere pe toată lumea. Și totuși, Roger Ward Babson - precursorul lui Dr. Doom, Nouriel Roubini - a vorbit pe 5 septembrie 1929 la Conferința națională anuală de economie