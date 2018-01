LOVITURĂ DURĂ pentru DRAGNEA 29.01.2018

29.01.2018 LOVITURĂ DURĂ pentru DRAGNEA Liviu Dragnea, liderul PSD urmărit de justiţie pentru corupţie, îşi continuă cruciada împotriva judecătorilor, în ciuda avertismentelor de la Bruxelles, scrie publicaţia franceză Le



LOVITURĂ DURĂ pentru DRAGNEA

Liviu Dragnea, liderul PSD urmărit de justiţie pentru corupţie, îşi continuă cruciada împotriva judecătorilor, în ciuda avertismentelor de la Bruxelles, scrie publicaţia franceză Le Figaro.

LOVITURĂ DURĂ pentru DRAGNEA

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Anul 2018 se anunţă a fi unul dificil. Potrivit unor experţi în politică externă, cel puţin opt conflicte ar putea creşte în intensitate, cele mai multe dintre acestea vizând şi Statele

Nuanţele pentru care trebuie să optăm în noul an sunt galben, auriu şi maro, iar cei ce vor munci din greu în 2018 îşi vor culege neapărat roadele muncii depuse, spune astrologul Cristina Oxentii, citată de

O pană de curent a oprit pentru jumătate de oră concertul de Anul Nou din centrul municipiului Botoşani. Unul dintre artiştii plătiţi de Primărie să cânte botoşănenilor a rămas pe întuneric în mijlocul recitalului. După 20 de minute şi

Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a vorbit într-un interviu pentru ziarul Capital despre copilăria sa și a făcut o destăinuire incredibilă. "Copilăria mea o consider frumoasă, dar am trecut şi prin încercări. Pentru că eu am fost

CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, le urează cititorilor săi "La mulţi ani!", un An Nou fericit, multă sănătate şi multe realizări pe toate planurile în 2018! Vă mulţumim că sunteţi alături de noi şi vă asigurăm că vă vom ţine la

HOROSCOP 1 IANUARIE 2018. Descoperă ce le rezervă astrele tuturor zodiilor pentru prima zi a Noului An! Citește mai

Horoscop 2018. Afla care sunt zodiile favorizate de astre in 2018. La ce capitol este zodia ta pe primul loc? Citește mai

Prima ediţie a concursului de talente de la televiziunea naţională, "Vedeta populară", a fost câştigată de o tânără de doar 19

Oricine ştie că micul dejun este o masă foarte importantă. De aceea, este momentul cel mai bun din zi pentru a consuma ouă, care sunt foarte bogate în proteine. Însă dintre toate modalităţile de a le prepara una este mai

Medicul stomatolog Laura Bota afirmă că schimbarea culorii dinţilor din cauza unei alimentaţii schimbate de Sărbători, dar şi albirea lor prin consumarea diverselor fructe sau prin spălarea cu bicarbonat, sunt doar nişte

Tequila este băutura tradiţională a mexicanilor, aşa cum este ţuica sau palinca la români. Are o istorie îndelungată, fiind făcut din agavă albastră, un fruct care se coace chiar şi în zece

Bulgaria, cea mai săracă membră a Uniunii Europene, criticată din cauza ineficienţei sale în faţa corupţiei endemice, va prelua în premieră, începând de astăzi, 1 ianuarie 2018, preşedinţia Consiliului

Sorana Cîrstea, locul 37 WTA, a învins-o, luni, cu scorul de 7-6 (3), 6-1, pe americanca Jennifer Brady, locul 65 WTA, venită din calificări, în primul tur al turneului de categorie Premier de la

Prima zi din anul 2018 aduce un eveniment astrologic important: luna plină! Citește mai

În 2016, Spitalul Colentina din București era unul a premierelor medicale, cea mai răsunătoare fiind o operație pe creier în timp ce pacienta picta. La 9 ianuarie 2017, însă, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, îl demitea brusc pe

Noul An aduce în Ungaria o serie de reduceri de taxe, dar şi majorări salariale. Taxa pe Valoarea Adăugată scade de la 27% la 5% în cazul peştelui şi anumitor produse din carne de porc, după ce în 2017 au fost înregistrate reduceri similare

A fost deschis accesul către un muzeu subacvatic, aflat în adâncurile oceanului, în largul coastei Lanzarote din Insulele Canare. „Museo Atlantico“ ne înfăţişează o lume ciudată, formată din statui reprezentând oameni, amplasată pe

Cel mai răsunător eveniment al muzicii clasice ajunge anual, prin radio şi televiziune, în mai mult de 90 de ţări. În România, TVR 1 şi TVR HD transmit în direct şi în exclusivitate Concertul de Anul Nou de la Viena, de la ora 12.15, pe 1

Câteva mii de persoane au participat la petrecerea de Revelion organizată de Primăria Cluj-Napoca în Piaţa Unirii. Concertele organizate cu acest prilej şi spectacolul de lasere, lumini şi artificiile au reprezentat cele mai savurate

Dezvoltatorii imobiliari au în plan să construiască aproximativ 290.000 de metri pătraţi de spaţii comerciale noi în