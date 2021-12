Lovitură devastatoare pentru RCS RDS! Toţi clienţii Digi trebuie să ştie asta 28.12.2021

28.12.2021 Lovitură devastatoare pentru RCS RDS! Toţi clienţii Digi trebuie să ştie asta Orange România și RCS & RDS au intrat în vizorul autorităților. Potrivit ultimelor informații transmise de Consiliul Concurenței, au fost declanșate două investigații care vizează un posibil comportament abuziv al celor două companii pe



Lovitură devastatoare pentru RCS RDS! Toţi clienţii Digi trebuie să ştie asta

Orange România și RCS & RDS au intrat în vizorul autorităților. Potrivit ultimelor informații transmise de Consiliul Concurenței, au fost declanșate două investigații care vizează un posibil comportament abuziv al celor două companii pe piața […] The post Lovitură devastatoare pentru RCS RDS! Toţi clienţii Digi trebuie să ştie asta appeared first on Cancan.

Lovitură devastatoare pentru RCS RDS! Toţi clienţii Digi trebuie să ştie asta

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Comisarul european pentru sănătate şi siguranţă alimentară, Stella Kyriakides, a anunțat că Uniunea Europeană va accelera procedura de autorizare a variantelor îmbunătăţite a vaccinurilor împotriva noilor tulpini ale virusului, relatează

Ia pastila SRS: Iohannis a recunoscut. Dar nu-l schimbă pe

În sinteza Ministerului Sănătății privind bugetul pe anul 2021 s-a "strecurat" obligativitatea vaccinării. Fostul ministru al Turismului, Mircea Titus Dobre, a descoperit anomalia astăzi, după ce a

Pieţele financiare, aşa cum sugerează şi numele lor, sunt un loc în care sunt cumpărate şi vândute acţiuni, obligaţiuni şi multe alte instrumente financiare. Indiferent cum li se pune, Wall Street, London Stock Exchange sau Bursa de Valori

După patru ani de pauză în televiziune, îndrăgitul prezentator Mădălin Ionescu va reveni spectaculos într-un nou show TV. Nu este un zvon, ci este o știre venită chiar din gura soției prezentatorului, Cristina Sișcanu. Aflată, zilele

Actuala legii a pensiilor, despre care ministrul Muncii Raluca Turcan şi premierul Florin Cîţu au spus că va fi modificată astfel încât să se elimine inechităţile, prevede vârsta şi stagiile minime şi maxime pentru ieşirea la

Bitcoin-ul a stabilit duminică un nou maxim istoric de 49.283 de dolari după ce, în această săptămâna, Tesla a declarat că a investit 1,5 miliarde de dolari în cea mai valoroasă monedă digitală

Tatăl cântăreţei rap Nicki Minaj a fost ucis la New York de un şofer care l-a lovit cu maşina şi a fugit de la locul accidentului, scrie

Elina Svitolina, jucătoarea din Ucraina considerată una dintre favoritele acestei ediții de Australian Open, a părăsit competiția în optimile de finală, fiind învinsă de mult mai slab cotata Jessica Pegula, scor 6-4, 3-6, 6-3.

Vicepremierul Dan Barna a anunţat luni, după şedinţa coaliţiei, că miercuri va avea loc un plen reunit în care va fi votat un proiect de lege pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. În ceea ce priveşte restul categoriilor de

Transelectrica raportează un profit net cu 18% mai mare în 2020, față de anul anterior, acesta ajungând la 114 milioane de lei. Câștigul brut a crescut cu 60 de milioane de lei, situându-se la 167 de milioane

De la depunerea unui proiect pentru finanţarea din fonduri europene a unei investiţii şi până la aprobarea şi implementarea sa durează chiar şi cinci ani, spun unii dintre

ING Group, care deţine a patra cea mai mare bancă de pe piaţa românească după active, a terminat anul 2020 cu un profit net de 2,48 mld. euro, în scădere cu 48% comparativ cu câştigul din anul 2019, potrivit informaţiilor anunţate de grupul

Premierul britanic Boris Johnson a afirmat luni că puterile mondiale trebuie să încheie un acord global referitor la pandemii, pentru a asigura o transparenţă adecvată a informaţiilor, în urma epidemiei cu noul coronavirus originară din

În minutul 71 al meciului dintre CFR Cluj și FC Voluntari, gazdele au solicitat un gol nevalidat. Centrarea executată de Ciprian Deac a fost reluată către poarta ilfovenilor de Paulo Vinicius. Rîmniceanu a respins, potrivit clujenilor, mingea din

A murit Lucian Pînzaru, unul dintre cei mai iubiţi şi emblematici actori ai Teatrului Dramatic Galaţi. La dorinţa marelui actor, cenuşa sa va fi împrăştiată pe Dunăre: „Eu sunt un iubitor de Dunăre”, spunea acesta într-un interviu

Cornel Marian, managing partner al fondului de investiţii suedez Oresa, spune că actuala criză sanitară va mai dura, însă asta se va traduce şi într-o serie de oportunităţi de in­ves­tiţii. Executivul adaugă că planul fondului este de

Informațiile despre producerea vaccinului anti COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech au fost atacate de hackeri nord-coreeni. Aceștia au încercat să acceseze sistemele de informații ale producătorului

FC Porto și Juventus se vor înfrunta pe 17 februarie, de la ora 22:00, în manșa tur din optimile Ligii Campionilor, iar Cristiano Ronaldo (36 de ani) va reveni în Portugalia, cu recordul reușitelor din fazele eliminatorii ale competiției. Începe

Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a fost eliminată în sferturile de finală de la Australian Open 2021 de americanca Serena Williams (39 de ani, 11 WTA), scor 3-6, 3-6. Simona Halep nu a avut replică în fața Serenei Williams. A fost dominată la toate