Lovitură de teatru! Liviu Dragnea anunţă că PSD l-ar putea susţine pe Tăriceanu la preşedinţie 23.07.2018

23.07.2018 Lovitură de teatru! Liviu Dragnea anunţă că PSD l-ar putea susţine pe Tăriceanu la preşedinţie Liviu Dragnea, preşedintele PSD, a anunţat în premieră, într-un interviu la România TV, că PSD şi ALDE ar putea avea un candidat comun la alegerile prezidenţiale din 2019. Candidatul comun poate fi de la PSD sau de la ALDE, a declarat Dragnea.



Lovitură de teatru! Liviu Dragnea anunţă că PSD l-ar putea susţine pe Tăriceanu la preşedinţie

Liviu Dragnea, preşedintele PSD, a anunţat în premieră, într-un interviu la România TV, că PSD şi ALDE ar putea avea un candidat comun la alegerile prezidenţiale din 2019. Candidatul comun poate fi de la PSD sau de la ALDE, a declarat Dragnea. Călin Popescu Tăriceanu, liderul ALDE, este susţinut de oamenii din propriul partid pentru […] The post Lovitură de teatru! Liviu Dragnea anunţă că PSD l-ar putea susţine pe Tăriceanu la preşedinţie appeared first on Cancan.ro.

Lovitură de teatru! Liviu Dragnea anunţă că PSD l-ar putea susţine pe Tăriceanu la preşedinţie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Germania a câștigat cu emoții în meciul cu Suedia, 2-1, grație golului marcat de Toni Kroos în minutul 90+5. Provocați de nemți la final, oficialii suedezi au reacționat nervos și doar intervenția

Retrospectivă/Săptămâna haosului. În politică, n-au fost zile ușoare, deși se anunța un singur punct culminant: sentința în cazul lui Liviu Dragnea. Încă de luni, tensiunea a crescut în Parlament, când deputații au adoptat Codul de

Germania s-a impus la ultima fază a confruntării cu Suedia, succesul fiind echivalent cu salvarea campioanei mondiale en-titre de la o eliminare prematură, dar și cu bifarea unui nou combo câștigător. Celelalte două pariuri oferite pe biletul

Cutremurător! O femeie a murit într-un incendiu care a izbucnit în curtea unei mănăstiri de maici din Judeţul Tulcea. Trupul a fost găsit carbonizat într-o construcţie devastată de foc. Incendiul a pornit de la o lumânare, în construcţia în

Jurnalistul Rareș Bogdan a apărut recent în emisiunea moderată de fostul prezentator TV, Mădălin Ionescu, distribuită doar pe rețelele de socializare. În cadrul emisiunii, există, uneori, și întrebări adresate de fosta vedetă a Kanal D

Ia a devenit un obiect vestimentar extrem de modern, însă pe piaţă sunt o mulţime de bluze stilizate care se vând la preţ de

Poliţia Română şi DIICOT au făcut, în ultimele două săptămâni, au efectuat 161 de percheziţii pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată. Peste 230 de persoane sunt cercetate pentru comiterea de infracţiuni din sfera

Televiziunea naţională a fost lider de audienţă în prima săptămână de difuzare a meciurilor de la Campionatul Mondial FIFA Rusia

Membrii unei fundaţii au dotat toate şcolile din judeţul Vâlcea cu tablouri cu însemne ale României: stema şi drapelul, imnul de stat, dar şi logoul

O tânără din Argeş a fost reţinută de poliţiştii vâlceni după ce s-a descoperit că a furat dintr-o maşină lăsată descuiată în parcarea unui supermarket din Râmnicu Vâlcea. Persoana se afla deja sub control judiciar pentru o faptă

Angajaţii uneia dintre cele mai profitabile companii din industria Formulei 1, McLaren, ameninţă că vor intra în grevă, considerând că membrii conducerii companiei îşi bat joc de ei, având în vedere că le-a oferit „o primă” de 25 de

În anul 1995 au fost începute lucrările la podul care ar trebui să lege localităţile Zamostea (Suceava) de Talpa (Botoşani). Lucrările au fost sistate în mai multe rânduri, iar din 2004 nu s-a mai mişcat nimic. De atunci şi până în

Consilierul special şi ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a declarat că administraţia SUA va prezenta în curând un plan de pace, ţinut până acum secret, pentru

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, susţine că liderul social-democrat Liviu Dragnea trebuie să facă "trei paşi" - să susţină moţiunea de cenzură, să demisioneze din fruntea Camerei Deputaţilor şi să elimine

Viitorul a făcut în această dimineață un nou antrenament în sala de forță, componenții echipei efectuând mai multe serii de exerciții la aparatele specifice. Astăzi, de la ora 17.30, Viitorul va disputa și primul joc de

Belgia impresionează la CM 2018, dar la victoria cu Tunisia, 5-2, o româncă a atras toate privirile. Rafaella Szabo, 28 de ani, a fost în tribune la meciul Belgiei și a încins atmosfera. Rafaella este iubita mijlocașului Axel

Se anunţă o nouă săptămână de foc în Parlament! Nu este vorba despre moțiunea de cenzură, care matematic nu are şanse mari să treacă, ci de posibila ordonanță de urgență de modificare a Codurilor Penale. Citește

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 24 iunie 2018, va avea loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi va arăta numerele câştigătoare la extragerea LOTO

O vilă cu etaj şi mansardă, construită integral din lemn, a ars în totalitate în noaptea de sâmbătă spre duminică. Pompierii au ajuns cu dificultate la incendiu din cauza drumului greu

Susţinătorii primarului ales, Andrei Năstase, au ieşit în număr impresionant în stradă, duminică după-amiază, pentru a protesta faţă de invalidarea rezultatelor alegerilor pentru funcţia de primar al Chişinăului. Oamenii spun că vor