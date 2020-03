Lovitură de teatru în procesul exproprierii lui Gigi Becali. Ce au decis judecătorii 25.03.2020

25.03.2020 Lovitură de teatru în procesul exproprierii lui Gigi Becali. Ce au decis judecătorii Pandemia de coronavirus îi încurcă, teribil, planurile lui Gigi Becali. Starea de urgență decretată de președintele Klaus Iohannis a suspendat procesul care avea ca obiect exproprierea latifundiarului din Pipera, litigiu unde cealaltă parte este



Lovitură de teatru în procesul exproprierii lui Gigi Becali. Ce au decis judecătorii

Pandemia de coronavirus îi încurcă, teribil, planurile lui Gigi Becali. Starea de urgență decretată de președintele Klaus Iohannis a suspendat procesul care avea ca obiect exproprierea latifundiarului din Pipera, litigiu unde cealaltă parte este Primăria Municipiului București, instituție condusă chiar de fina multimilionarului, Gabriela Firea. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, […] The post Lovitură de teatru în procesul exproprierii lui Gigi Becali. Ce au decis judecătorii appeared first on Cancan.ro.

Lovitură de teatru în procesul exproprierii lui Gigi Becali. Ce au decis judecătorii

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Pe litoralul Mării Negre continuă operaţiunea de căutare a coletelor aduse de valuri, până acum fiind găsite 152 de kilograme de droguri, a anunţat luni DIICOT. "Pe litoralul Mării Negre, se

Suma medie acordată lunar de companii pentru beneficiile extrasalariale ale angajaţilor a fost anul trecut de 355 de lei, de la 320 de lei cu un an înainte, reprezentând o creştere de 11%, cele mai populare fiind tichetele de masă, cadourile

Reţeaua Flanco, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa locală de electro-IT, a inaugurat recent un magazin în Odobeşti, jud. Vrancea, ajungând la o reţea de 139 de unităţi în

Implementarea noilor norme de protecţie a datelor (general data protection regulation - GDPR), care a intrat în vigoare în toată Uniunea Europeană în luna mai a anului trecut, a generat o creştere de 15% a veni­turilor înregistrate de SafeTech

Luigino Pellegrini, fostul impresar al mareului fotbalist italian Roberto Baggio, a vorbit astăzi, la emisiunea GSP Live, despre inaugurarea Academiei Juventus Torino din România, care va avea loc în această vară. VIDEO cu detalii

FCSB - Sepsi închide etapa a 4-a a Ligii 1. Partida dintre cele două începe la ora 21:00 și poate fi urmărită în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.RO. Acest meci reprezintă o șansă uriașă

Chelsea poate profita de pasul greșit al celor de la Arsenal și Manchester United și, cel puțin pentru un moment, poate urca pe locul 3 în Premier League. Meciul dintre Chelsea și West Ham va avea loc luni, de la ora 22:00, pe

Club Brugge și Standard Liege se întâlnesc azi, de la ora 21:30, în derby-ul etapei a 3-a din play-off-ul din campionatul Belgiei. Partida nu e televizată în România, dar poate fi urmărită în format liveTEXT pe

Când sunt Floriile în 2019? Pe ce data pică Floriile 2019. Floriile 2019 ortodox. Floriile au loc cu o săptămână înainte de Paște. Citește mai

O anchetă a fost demarată în Olanda, după ce un avion de luptă s-a împuşcat singur cu propriul tun, forţând pilotul să efectueze o aterizare de urgenţă, potrivit The

Cu şase victorii şi şapte înfrângeri, sportiva de 29 de ani a ieşit din Top 100 în acest an, însă încearcă să-şi îmbunătăţească rezultatele, odată cu începerea sezonului pe

Autorităţile din Rusia au decis să elibereze aproape 100 de balene ţinute în cuşti, în condiţii improprii, în extremitatea estică a ţării, informează The

Casa de oaspeţi din Iaşi a lui Nicoale Ceaşescu va fi demolată, iar pe terenul pe care se află construcţia vor fi construite patru blocuri, scrie

Grupul feminin k-pop Blackpink a stabilit un nou record impresionant pe YouTube, cu videoclipul „Kill This Love“, în doar două zile şi 14 ore de la

Campania electorală pentru prezidenţialele SUA de anul viitor a început de câteva luni bune, iar piaţa politică americană e deja supra-saturată de aspiranţi şi aspirante la cea mai vizibilă funcţie executivă la nivel

Românii nu sunt satisfăcuţi de felul în care ţara funcţionează şi acesta a devenit unul din motivele principale pentru care emigrează, în ciuda atenuării diferenţelor salariale faţă de Vest, arată un studiu comandat de ţara noastră în

Flori sălbatice din România - o istorie botanică. O nouă expoziție la MNAR! Muzeul Național de Artă al României împreună cu Societatea Română a Artiștilor Botanici organizează,

Whatsapp a făcut o schimbare așteptată de mult: utilizatorii vor putea să aleagă dacă doresc sau nu să facă parte dintr-un grup. Datorită noului update, atunci când cineva vă adaugă într-un

Vremea se încălzește, copacii înfloresc și nu mai ai chef să stai în casă. Așa că cel mai bine este să ieși la un picnic în natură, să te plimbi prin parc, să alergi, să mergi cu bicicleta ori pur și

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, luni, că va avea o discuţie "sinceră" cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, în care va reitera ceea ce a spus săptămâna trecută, adăugând că