LOTO. Tragerea Loto 6 din 49, joi, 11 martie. Report de peste 4,5 milioane euro la Joker 11.03.2021

11.03.2021 LOTO. Tragerea Loto 6 din 49, joi, 11 martie. Report de peste 4,5 milioane euro la Joker Joi, 11 martie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, de duminică, 7 martie, Loteria Română a acordat peste 54.000 de câștiguri în valoare totală de



LOTO. Tragerea Loto 6 din 49, joi, 11 martie. Report de peste 4,5 milioane euro la Joker

Joi, 11 martie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, de duminică, 7 martie, Loteria Română a acordat peste 54.000 de câștiguri în valoare totală de peste 2,6 milioane lei. Rezultatele Loto 6/49 din 11 martie 2021: Loto 6 […]

LOTO. Tragerea Loto 6 din 49, joi, 11 martie. Report de peste 4,5 milioane euro la Joker

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Sub genericul Retrospectiva 2008 - 2020 la “Tinerimea Română”, Centrul Național de Artă “Tinerimea Română” a început postarea unor înregistrări video și reportaje foto în premieră a unora dintre

Bianca Georgescu, fondatoarea brandului cu acelaşi nume de încălţăminte şi accesorii pentru femei şi bărbaţi, a creat o colecţie de încălţăminte pentru copii în parteneriat cu fabrica de încălţăminte Tino din Braşov, cu peste 100 de

O companie biofarmaceutică donează Ministerului Sănătăţii 4.000 de cutii pentru tratamentul pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus. Cu aceste 4.000 de cutii, peste 8.000 de pacienţi vor fi

Din cauza epidemie de coronavirus care a ajuns și în România au fost instaurate unele măsuri de siguranță care să oprească răspândirea virusului. Pentru a se asigura că restricțiile sunt respectate s-au derulat mai multe acțiuni ale

Robert Hodorogea, fundașul central al Viitorului, a împlinit astăzi 25 de ani și, cu această ocazie, a beneficiat de un cadou inedit. Hodorogea a primit din partea cofetarului Gina Grigore un tort format dintr-o mască și o pereche de mănuși, în

Patronul formației de fotbal Ludogoreț Razgrad, Kiril Domuschiev, a anunțat, marți, că a câștigat ”bătălia” cu temutul coronavirus. Omul de afaceri bulgar fusese depistat pozitiv la Covid-19, dar a reușit într-un timp scurt să

Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a avertizat că pandemia de coronavirus va lovi mai puternic şi mai rapid decât se credea. „Vârful este mai mare decât l-am estimat și se apropie mai curând decât credeam”, a mai declarat

De asemenea, conducerea şantierului naval (pe a cărui platformă muncesc, incluzând companiile integrate, circa 5.000 de oameni) a anunţat că a introdus măsuri sporite de prevenire a răspândirii

Sondajul Institutului Naţional de Statistică (INS) privind activitatea economică din România, în cadrul căruia au fost intervievaţi mai mulţi manageri din comerţ, servicii sau industrie, arată că o treime dintre managerii din industrie se

Banca Transilvania (TLV), cea mai mare instituţie de credit din România, vrea să-şi remunereze investitorii cu un dividend de 0,115 lei pe acţiune din profitul pe 2019, ceea ce la preţurile curente de tranzacţionare echivalează cu un randament de

Nume: Researcher: More Than 15,000 Academic Journals Platformă soft: Google Play, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: Researcher Ltd. Funcţionalitate: aplicaţia le oferă utilizatorilor acces la peste 15.000 de reviste academice din diferite domenii

Colegiul Medicilor din România (CMR) solicită testarea de urgenţă pentru COVID-19 a tuturor medicilor din România şi a tuturor pacienţilor internaţi

Vremea se va încălzi uşor de zilele viitoare, astfel că astăzi temperaturile vor ajunge la 16 grade în ţară, dar vântul va mai continua să bată. Vineri, vremea va fi şi mai caldă,

Investitorii, economişii şi strategii băncilor se aşteaptă ca politicienii să ofere mai mult sprijin în zilele următoare pentru a putea ajuta economia şi companiile care pierd clienţi şi muncitorii care rămân fara

Organizația Mondială a Sănătății are o listă cu 44 de potențiale vaccinuri împotriva COVID-19. România nu apare pe listă, în ciuda afirmațiile făcute la Antena 3 de medicul Virgil Păunescu, director al Centrului de Cercetare Oncogen din

Chiar și Patriarhul Daniel a fost obligat să se autoizoleze din cauza crizei coronavirusului, îndemnîndu-i și pe credincioși să respecte toate măsurile impuse prin starea de urgență decretată de Klaus Iohannis sau prin ordonanțele militare

România va putea utiliza aproximativ 3,1 miliarde de euro pentru a lupta împotriva COVID-19, din cele 37 de miliarde de euro puse la dispoziția statelor membre UE, a declarat președintele PMP, Eugen Tomac, la

Închiderea temporară a activităţii are legătură cu răspândirea virusului care a infectat şi foarte multe persoane din

Pandemia de coronavirus stârnește nemulțumiri în rândul persoanelor care au animale de companie. Oamenii cred că impunerea de către autorități de a sta în carantină, afectează

Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile a elaborat un set de reguli după care cetățenii ar trebui să fie testați pentru noul coronavirus, scrie Agerpres. Algoritmul de testare pentru COVID-19 a fost actualizat şi