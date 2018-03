Loto 6/49 din 15 martie 2018. REZULTATE LOTO 15 martie 2018. Numere câştigătoare la Loto 6/49 15.03.2018

LOTO 6/49 15 martie 2018. Loteria Română a organizat noi trageri LOTO joi 15 martie 2018, fiind extrase numerele câştigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super...

Proprietarii Dedeman intenţionează preluarea a 55,5% din Cemacon, la un preţ de 55 de bani pe acţiune, prin PIF Industrial SRL, reiese din oferta publică de preluare obligatorie, publicată pe site-ul Bursei

Casandra prezinta previziunile astrologice pentru saptamana 19-25 februarie 2018. BERBEC 21.03-20.04: Va bucurati de momente placute alaturi de prieteni, insa veti avea un schimb puternic de replici cu un

Coaliţia aflată la guvernare în Australia este în criză, din cauza unor critici formulate împotriva premierului Malcolm Turnbull de adjunctul său Barnaby Joyce, vizat de un scandal în

Simona Halep (26 de ani, 2 WTA) joacă în sferturile de finală ale turneului WTA Premier 5 de la Doha împotriva americancei de Catherine "CiCi" Bellis (18 ani, 48 WTA). Partida va începe în jurul orei 16:00, imediat după

Azi e sărbătoare națională în Coreea de Sud (Seollal - Anul Nou Lunar), iar Yun Sungbin le-a făcut compatrioților săi ziua și mai frumoasă. Sportivul în vârstă de 23 de ani a adus a doua medalie de aur pentru țara sa la

CNCD s-a autosesizat în cazul declaraţiilor premierului despre autism. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) s-a autosesizat în ceea ce priveşte declaraţiile premierului Viorica Dăncilă, şefa Executivului urmând să fie

Previziuni astrologice pentru perioada 17-23 februarie. Soarele şi Mercur vor intra în aceeaşi zi în zodia Peştilor Berbec Între 17 și 18 februarie, la prânz, univers interior încărcat de sentimente născute din amintiri, evocări. Berbecii se

O postare care înfăţişează o maşină carbonizată a devenit virală pe reţelele de socializare. Oamenii s-au minunat când au văzut că autoturismul a ars în totalitate, dar crucea de lemn atârnată la bordul maşinii a rămas intactă. Zeci de

Ieri am fost extrem de aproape să bifăm un nou bilet câştigător. Arsenal nu a avut nicio problemă în a se impune pe terenul suedezilor de la Ostersunds, însă în FCSB - Lazio, în ciuda marilor ratări consemnate, s-a marcat un singur gol. Din

La nivel naţional, în 16 februarie 2018, sunt înregistrate 29.819 locuri de muncă, potrivit datelor furnizate de agenţii economici, anunţă Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). Aproximativ o treime din joburi sunt în

Oamenii de ştiinţă au venit cu o nouă ipoteză privind înfăţişarea femeilor care trăiau pe Pământ cu 7000 de ani, înainte de Hristor, deci cu 9000 de ani în urmă. Galeria Foto. Citește mai

Va vine sau nu sa credeti, dar 47% dintre oameni privesc materiale pornografice (filme, fotografii, reviste etc) in fiecare zi, intre 30 de minute si 3 ore. E o stire, in adevaratul sens al cuvantului, dar nu fara efecte secundare ce ne pot

Caroline Wozniacki, cea mai bună tenismenă a lumii, şi-a atras furia românilor după ce a făcut scandal joi seară, în meciul de la Doha cu Monica Niculescu (7-5, 6-1). Citește mai

Şeful Poliţiei Române, Cătălin Ioniţă, a spus vineri că şeful Serviciului Omoruri, comisarul-şef Radu Gavriş, nu este anchetat şi că sunt prevăzute clar în lege cazurile în care poliţiştii trebuie

Curtea de Apel Galaţi i-a condamnat definitiv la câte patru ani de închisoare cu executare pe doi administratori de firmă care s-au gândit să facă rost rapid de bani, înşelând o firmă care vinde maşini de lux în

ONU a criticat vineri proiectul de lege anti-imigraţie al Ungariei prin care ministrul de Interne ar putea interzice ONG-urilor care susţin migraţia şi a făcut apel către guvern să asigure libertatea de asociere, scrie

Statele Unite au ameninţat joi Rusia cu „consecinţe internaţionale“ pentru atacul cibernetic global NotPetya, considerat „cel mai distructiv şi costisitor“ din

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a avut o întrevedere, vineri, cu Tamar Samash, ambasadorul Israelului la Bucureşti. Cei doi demnitari au discutat despre cooperare economică, dar şi despre Muzeul Naţional de Istorie a Evreilor şi a Holocaustului

În această dimineață, pompierii au fost solicitați să intervină la un incendiu apărut la o locuință din localitatea Negru Vodă. Două autospeciale de la Chirnogeni s-au deplasat la fața locului.

Un grup de oameni de stiinta americani au inventat un servetel capabil sa controleze starea de sanatate a omului. Dispozitivul este dotat cu senzori supersensibili, care masoara pulsul, viteza de rotire a ochilor