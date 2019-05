Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii Loto 6/49 de joi, 23 mai 2019. Joker, report de peste 2 mil. de € 23.05.2019

23.05.2019 Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii Loto 6/49 de joi, 23 mai 2019. Joker, report de peste 2 mil. de € În această după-amiază de joi, 23 mai, reprezentanții Loteriei Române au făcut noi extrageri, dupa ce la tragerile loto de duminică, 19 mai 2019, au fost acordate 26.313 de câstiguri, în valoare totală de 1.032.752,32 lei. Pasionați de



Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii Loto 6/49 de joi, 23 mai 2019. Joker, report de peste 2 mil. de €

În această după-amiază de joi, 23 mai, reprezentanții Loteriei Române au făcut noi extrageri, dupa ce la tragerile loto de duminică, 19 mai 2019, au fost acordate 26.313 de câstiguri, în valoare totală de 1.032.752,32 lei. Pasionați de jocurilor de noroc și-au luat deja biletele și așteaptă ca numerele câștigătoare să fie făcute publice. Astăzi, la Joker este un report de […] The post Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii Loto 6/49 de joi, 23 mai 2019. Joker, report de peste 2 mil. de € appeared first on Cancan.ro.

Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii Loto 6/49 de joi, 23 mai 2019. Joker, report de peste 2 mil. de €

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, la Târgovişte, referindu-se la construcţia de autostrăzi, că trebuie luate măsuri dure dacă termenele nu sunt respectate, iar Compania Naţională de

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a fost aleasă, vineri, preşedinta organizaţiei judeţene PSD Dâmboviţa. Alegerile în PSD Dâmboviţa au fost organizate după ce fostul lider Adrian Ţuţuianu

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat vineri că ar dori ca protestul "România vrea autostrăzi #şîeu" să rămână unul cetăţenesc, menţionând că "ar fi păcat să profite cineva politic". "Cred

Gigi Becali a fost surprins astăzi blocând traficul pe bulevardul Pipera din Capitală. Patronul celor de la FCSB își conducea turma de oi printre mașini. Sute de oi s-au strecurat astăzi prin mașini, îndrumate de oamenii de

PSG taie în carne vie după eliminarea din „optimile” Ligii în fața celor de lșa Manchester United. Adrien Rabiot, deja trecut la echipa secundă, pentru că refuzase prelungirea contractului, a fost suspendat până

Parcursul sub așteptări al Simonei Halep de la Indian Wells - eliminată în turul III de Marketa Vondrousova, 61 WTA - îi poate cauza româncei o cădere semnificativă în clasamentul WTA. Elina Svitolina și Angelique Kerber

Campania de amploare #șîeu, desfășurată azi la nivel național, cea care susține construirea de autostrăzi pe teritoriul României, a sensibilizat și lumea fotbalului. În drumul lor către Bacău, acolo unde sâmbătă

In momentul in care iti cauti un loc de munca, este destul de greu sa iti gasesti unul care sa fie exact pe gustul tau si nimeni nu iti poate garanta acest lucru. Daca iti doresti un simplu loc de munca si atat, s-ar putea sa iti gasesti destul de

NATO a anunțat, vineri, că generalul american Tod Wolters, fost pilot de vânătoare, a fost numit comandant suprem al forţelor aliate în Europa (SACEUR). El va prelua ştafeta de la actualul SACEUR, generalul Curtis Scaparrotti. Liderul militar

Monica Pop este, fără să exagerăm, poate cel mai cunoscut medic din România. Puțină lume știe, însă, că a trecut prin clipe de coșmar în urmă cu ceva timp. A fost diagnosticată cu cancer, dar a supraviețuit. Iar acum își trăiește

Un incendiu de vegetaţie a izbucnit în această seară, la ieşirea din Făgăraş. Citește mai

Oribilul atentat comis de un grup de extremă-dreapta în orășelul neo-zeelandez Christchurch este știrea care a ”ocupat” agențiile de presă de pe întreg mapamondul. În relatările despre uciderea a 49 de credincioși musulmani apare și

Stadiul proiectului viitorului pod rutier peste Dunăre a fost prezentat vineri, 15 martie, la Tulcea, într-o reuniune a oficialităţilor. Aceştia au dat asigurări că investiţia va fi dusă la bun sfârşit în timpul

Un elev din Bucureşti a impresionat în cea de-a şasea ediţie a show-ului „Românii au talent“ cu o piesă rap în care a criticat dur clasa politică şi i-a avertizat pe conducători că tânăra generaţie nu poate fi ignorată şi nici

Autorităţile bulgare au anunţat vineri deschiderea unei anchete cu privire la motivul unei călătorii efectuate în noiembrie de extremistul australian de dreapta autor al atacului asupra a două moschei în

Argentinianul Diego Simeone a fost confirmat vineri ca antrenor la Atletico Madrid, în ciuda eliminării echipei din Liga Campionilor după dubla cu Juventus Torino (2-0, 0-3), a anunţat Miguel Angel Gil,

Preşedintele PNL Bucureşti, Cristian Buşoi, a anunţat că pe perioada campaniei pentru alegerile europarlamentare a delegat atribuţiile aferente funcţiei prim-vicepreşedintelui organizaţiei,

Cosmin Contra (42 de ani) a stârnit controverse în rândul suporterilor atunci când a anunțat lista finală pe care se va baza în dubla cu Suedia și Feroe. Suedia - România se joacă pe 23 martie, de la ora 19:00.

Roger Federer, 4 ATP, s-a calificat în această seară în semifinalele turneului ATP 1000 de la Indian Wells. Elvețianul de 37 de ani s-a impus în minimum de seturi contra polonezului Hubert Hurkacz, 22 de ani, 67 ATP, scor 6-4, 6-4,

Unul dintre actorii cunoscuți din România ar fi ajuns la sapă de lemn. Singura afacere pe care o deține se află în colaps financiar, iar recuperatorii sunt pe urmele lui. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, are toate detaliile, în exclusivitate.