Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii loto 6/49 de joi, 14 noiembrie 2019 14.11.2019

14.11.2019 Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii loto 6/49 de joi, 14 noiembrie 2019 Joi, 14 noiembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la primele trageri din seria Tragerile Speciale Loto ale Lunii Noiembrie de duminica, 10 noiembrie, s-au inregistrat 21.759 de castiguri, in



Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii loto 6/49 de joi, 14 noiembrie 2019

Joi, 14 noiembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la primele trageri din seria Tragerile Speciale Loto ale Lunii Noiembrie de duminica, 10 noiembrie, s-au inregistrat 21.759 de castiguri, in valoare totala de 1.334.435,09 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare […] The post Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii loto 6/49 de joi, 14 noiembrie 2019 appeared first on Cancan.ro.

Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii loto 6/49 de joi, 14 noiembrie 2019

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Poliţiştii de la combaterea criminalităţii organizate din Dâmboviţa, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat, miercuri, 27 martie, 15 percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite de operaţiuni ilegale cu droguri de risc şi

Preşedintele Senatului şi al formaţiunii ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, afirmă, miercuri, că şefa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Cristina Tarcea, ar trebui să predea locul din fruntea ÎCCJ "cuiva

Proiectul Porţile Deschise în Turism va avea loc în 30 de oraşe din ţară şi prin acesta circa 100 de hoteluri din România vor primi 4.000 de elevi (între 14 şi 19 ani) şi studenţi, cărora le vor arăta ce înseamnă un loc de muncă în

Senatorul PNL Florin Cîțu declară că ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, are imunitate diplomatică acordată de Moscova și că nu plătește taxe statului român pentru că este guvernator al Băncii Internaționale de Investiții a Rusiei.

PSD. Senatorul USR Florina Presadă spune că PSD se pregăteşte să dea ordonanţă de urgenţă pentru ca alegerile europarlamentare şi referendumul să fie organizate în secţii de votare

Sâmbătă, 30 martie 2019, Primăria Municipiului Focşani va aniversa Ora Pământului, alăturându-se celor peste 7000 de oraşe din peste 160 de ţări care organizează această

Ajutorul în sumă de 600 de lei pentru Paşti îl vor primi persoanele care până la 1 aprilie au avut pensia sau alocaţia mai mică de 2.000 de lei, dar nu după indexare. Despre aceasta a anunţat preşedinta Casei Naţionale de Asigurări Sociale,

Inspecţiile fiscale derulate anul trecut de Direcţia de administrare a Marilor Contribuabili au stabilit sume suplimentare de plată pentru multinaţionale de două ori mai mari decât în

Rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani din România, un indicator al gradului în care populaţia este activă din punct de vedere economic, a scăzut, în al patrulea trimestru al anului trecut, la 69,5%, de la 71,3%

Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de la Miami, unde o va întâlni pe Karolina Pliskova, din

Vineri, 28 martie, începând cu ora 10.00, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă” Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa organizează un exerciţiu de cooperare cu forţe şi mijloace în teren în care este simulată producerea unei explozii

Doi soţi din Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, au salvat cinci case tradiţionale româneşti, le-au demontat, restaurat şi reasamblat într-o zonă de poveste pentru a le oferi posibilitatea turiştilor să descopere tradiţiile româneşti

Am încetat, de peste 20 de ani, să practic meseria pentru care am fost şcolit: critica de artă. Ajunsesem la concluzia că scrisul despre imagine, ca şi cel despre muzică nu pot adăuga nimic esenţial la discursul artistic

Cinci buzoieni au fost prinşi de poliţiştii locali cu substanţe interzise asupra lor, în ultimele zile. Pliculeţele cu droguri au fost ridicate şi transmise Brigăzii de Combatere a Criminalităţii

Să-ţi faci PR! Să ai o imagine bună! Să nu ratezi oportunitatea ca să ieşi „pe copertă“! Sunt din ce în ce mai mulţi oameni obsedaţi de PR şi de propria lor imagine. Industria de PR „duduie“ într-o ţară cu puţine, foarte puţine

Carmen Avram, locul doi pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare, susţine, într-un interviu pentru DCNews, că aurul de la Roşia Montană ar trebuie extras, ca să nu profite alţii. „Este cunoscut în zonă faptul că ies cărucioare cu aur

Ludovic Orban a precizat, ieri, la Biroul Electoral Central, că PNL a depus 1.400.000 de semnături pentru alegerile europarlamentare. Astfel, “suntem partidul care se bucură de cea mai mare încredere”,

Monica Gubernat este propunerea Consiliului Naţional al Audiovizualului pentru a ocupa funcţia de preşedinte al acestui for, decizia fiind luată joi în şedinţa CNA. Totodată, Nicolaie Bălaşa-Sorescu a

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) va continua construcţia Canalului Siret-Bărăgan, un proiect început înainte de 1989, dar oprit după 1990. În prezent se elaborează studiul de

Principala sursă de finanţare pentru preluarea companiilor rămâne în România zona de equity, urmată de cea bancară, în condiţiile în care apetitul de risc al băncilor este în uşoară creştere, dar atitudinea investitorilor depinde de o