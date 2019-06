Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii loto 6/49 de joi, 13 iunie 2019 13.06.2019

13.06.2019 Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii loto 6/49 de joi, 13 iunie 2019 Joi, 13 iunie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 9 iunie 2019, Loteria Română a acordat 16.629 de câștiguri, în valoare totală de 946.652,99 lei.



Joi, 13 iunie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 9 iunie 2019, Loteria Română a acordat 16.629 de câștiguri, în valoare totală de 946.652,99 lei.

Cele două femei înjunghiate luni dimineaţă, la Zărneşti, sunt în stare gravă, potrivit ISU Braşov. Bărbatul de 34 de ani care şi-a înjunghiat mama şi soţia şi, după aceea, a dat foc casei, este,

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că protocolul de fuziune dintre PACT şi PNL va fi definitivat zilele următoare, urmând ca acest document să fie supus aprobării forurilor statutare ale celor

O femeie din municipiul Hunedoara a rămas fără 30.000 de lei după ce i-a permis unui fals electrician să intre în locuinţă, sub pretextul unei verificări la instalaţia electrică. La plecarea

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, la Focşani, că ministerul a declanşat procedura de achiziţie pentru cabine de videoconferinţă, care vor fi trimise la fiecare instanţă din ţară, pentru a

Colonelul-inginer Marius Cristian Gane a obținut funcția de președintele Comitetului NATO pentru bugete, una dintre cele mai importante funcții administrative din Alianța Nord Atlantică. Gane va prelua funcția de la 1 septembrie și a obținut-o

Tribunalul Constanţa a respins, luni, cererea fostului preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Constanţa, Nicuşor Constantinescu de eliberare condiţionată din penitenciar, în dosarul "Centrul Militar Zonal", în care a fost condamnat la cinci ani

Nicio promisiune ratată a guvernaţilor fără ca preşedintele Klaus Iohannis să nu fie de vină! Aflată în vizită la Craiova, alături de premierul Viorica Dăncilă, ministrul Mediului Graţiela Gavrilescu a anunţat că programul

Pe Keira Knightley o putem vedea din 15 martie în drama The Aftermath. Cu această ocazie, actrița britanică a oferit un interviu despre familie și carieră. Citește mai

"Mai am nevoie de timp", a recunoscut fotbalistul român Alexandru Mitriţă pentru site-ul clubului New York City FC, după ce a reuşit primul său gol într-un meci oficial în tricoul echipei americane,

Subiecte EDU.ro 2019. Barem Română simulare BAC 2019! Consultă subiectele și baremul la Română simulare Bacalaureat 2019! Citește mai

Biologii marini au descoperit peste 40 de kilograme de pungi de plastic în stomaculo unei balene care a eșuat în Filipine. Citește mai

Reprezentanţii show-ului „Vocea României“ au anunţat începerea preselecţiilor pentru cel de-al nouălea sezon, care va începe în curând la Pro

Autostrada lui Ştefan Mandachi a devenit una dintre atracţiile turistice ale judeţului Suceava. În weekend, sute persoane au vizitat „Monumentul autostrăzii”, construit în semn de protest faţă de lipsa infrastructurii rutiere moderne din

Celebrul medic pediatru şi pedagog polonez Janusz Korczak, care a ales să moară în anul 1942 alături de un grup de copii orfani, în lagărul nazist de la Treblinka, deşi a avut şansa de a-şi salva viaţa, a recomandat în timpul vieţii sale

PNL, USR, PMP, ALDE şi Pro Româna susţin alegerea primarilor în două tururi de scrutin, însă nu reuşesc să strângă o majoritate în Parlament. În schimb, PSD se opune, pentru că sistemul actual, într-un singur tur, avantajează primarii în

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au aplicat sancţiuni de peste 1,6 milioane de euro în Dragonul Roşu, în prima săptămână a operaţiunii

Nicolae Bacalbașa a susținut o declarație cu privire la starea de sănătate a liderului PSD în care a afirmat că medicii recomandă ca președintele social-democraților să fie operat. Dubla hernie de disc,

Augustin Lazăr anunță, printr-un comunicat de presă, că-și va depune candidatura din nou pentru funcția de procuror general al României. Mandatul lui Lazăr se încheie la sfârșitul lunii aprilie.

Liviu Dragnea şi-a delegat atribuţiile de şef al Camerei, pentru perioada 16 - 24 martie, lui Florin Iordache, vicepreşedinte al acestui for. "În perioada 16 - 24 martie 2019 atribuţiile preşedintelui

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) a transmis luni o nouă serie de informaţii firmelor din România referitoare la regimul tarifar provizoriu care ar putea intra în vigoare