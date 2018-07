Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii Loto 6 din 49, numerele de duminică, 22 iulie 2018 22.07.2018

Duminică, 22 iulie 2018, au loc extrageri pentru jocurile Loto 6 din 49, Joker, Loto 5 din 40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Iată care sunt numerele extrase duminică 22 iulie 2018, și vezi dacă ai câștigat, în funcție de jocul la care ai participat: Loto 6 din 49, Joker sau Loto 5 din 40.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, sâmbătă, la Sibiu, că societatea civilă trebuie să fie alertă şi, în momentul în care apar ordonanţe de urgenţă care n-ar trebui să existe, cum a fost OUG 13,

Gata cu suspansul! Cei care se temeau că Iohannis nu candidează pentru al doilea mandat s-au liniştit sîmbătă dimineaţa, cînd preşedintele, în loc să răspundă la întrebarea arzătoare a tuturor, ce face cu Kovesi, ne-a informat de

Partidul Acţiune şi Solidaritate consideră că judecătoarea Berdilo, care a emis hotărârea de a invalida alegerile locale noi din Chişinău, a dat dovadă de lipsă elementară de înţelegere a modului în care funcţionează Facebook-ul şi se

Contemporan cu cei trei pionieri ai aviaţiei mondiale (Vuia, Vlaicu şi H. Coandă), Dumitru Brumărescu este un inventator român aproape uitat. L-am cunoscut în paginile Ziarului Ştiinţelor şi al Călătoriilor (ediţia din data de 3 iulie

STIL DE VIAŢĂ Factorul cel mai important pentru a avea şanse mari de a avea copii este vârsta femeii. Ideal ar fi între 20 şi 29 de ani. Nici vârsta paternă nu este de neglijat, întrucât, după 40 de ani, fertilitatea masculină intră în

Cetăţenii care aleg să cumpere produse din mediul online sunt sfătuiţi să verifice dacă site-ul este de încredere (dacă oferă date de identificare complete - contact, adresă, cod de înregistrare fiscală etc., opinii ale altor cumpărători,

A pornit de jos, dintr-o familie simplă de oameni muncitori, şi a parcurs toate treptele în sistemul bancar, ajungând manager în centrala băncii, dar a renunţat la tot pentru a-şi construi propria afacere. În prezent, Anamaria Ciuhuţă (38 de

Marina Americană plănuieşte să construiască pe terenuri abandonate din Alabama şi California centre pentru zeci de mii de

Președinția României a patronat, în 2017, o expoziție de artă contemporană, unde o artistă nonconformistă a expus lucrări de pictură neconvențională realizate cu… propria vulvă.(CITEȘTE ȘI: ADEVĂRUL DESPRE ASASINAREA GANGSTERULUI DIN

Horoscopul zilei de 24 iunie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 24 iunie 2018 vine cu sfaturi pentru toate

SÂNZIENELE 2018, DRĂGAICA, 24 iunie 2018. Sânzienele sunt, în mitologia românească, zâne bune din clasa ielelor, dar care, atunci când nu le este respectată sărbătoarea, devin surate cu

Casa unui judecător din completul care l-a condamnat joi pe liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost atacată. Citește mai

Care va fi echipa castigatoare a campionatului mondial de fotbal? Fiecare dintre noi are propria echipa favorita si doar pe 15 iulie vom afla cu adevarat cine va ridica cupa spre cer. Un grup de cercetatori de la universitatea din Dortmund, Germania, a

Autostrata A1 Sebeş-Sibiu a fost blocată în jurul orei 19:00, din cauza unui incident care s-a soldat cu o maşină de model BMW arsă în

Ghiţă Popp e unul dintre acele personaje care au rămas nemeritat în bezna istoriei: s-a implicat în emanciparea românilor din Austro-Ungaria, a fost voluntar în Marele Război, a participat la Unire, a fost politician onest şi discret în

Pregătirile de nuntă se fac tot mai din timp, dar nu se rezumă la spaţiul de petrecere, meniu şi vestimentaţie. Tot mai important a devenit şi dansul acestora, care dă tonul şi tonusul petrecerii. Mirii relaxaţi aleg coregrafii care implică

Un preot italian, fost diplomat în slujba Sfântului Scaun, a fost condamnat sâmbătă la 5 ani de închisoare pentru deţinere de materiale pornografice cu minori, a anunţat Tribunalul Vaticanului,

Selecţionata Mexicului s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal ediţia 2018, după ce a reuşit să învingă cu scorul de 2-1 (1-0) reprezentativa Coreei de Sud, sâmbătă, pe

Rapid s-a impus în returul barajului pentru promovarea în Liga a 3-a, scor 10-1, contra campioanei din Giurgiu, ACS Singureni. Peste 9.000 de fani giuleșteni au sărbătorit alături de gloriile Rapidului 95 de ani de la

Renegat de clubul-mamă Dinamo, Patrick Petre (21 de ani) și-a găsit în cele din urmă echipă. Va continua în Liga 1, urmând să ajungă la Poli Iași sub formă de împrumut. Fotbalistul de 21 de ani va ajunge în