LOTO 6 DIN 49. REZULTATELE EXTRAGERII LOTO 6 DIN 49, NUMERELE DE DUMINICA, 12 AUGUST 2018 12.08.2018

12.08.2018 LOTO 6 DIN 49. REZULTATELE EXTRAGERII LOTO 6 DIN 49, NUMERELE DE DUMINICA, 12 AUGUST 2018 Numerele Loto 12 august 2018. Astăzi, 12 august 2018, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Numerele norocoase au fost publicate în acest articol la scurt timp după ce s-au încheiat extragerile de la



LOTO 6 DIN 49. REZULTATELE EXTRAGERII LOTO 6 DIN 49, NUMERELE DE DUMINICA, 12 AUGUST 2018

Numerele Loto 12 august 2018. Astăzi, 12 august 2018, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Numerele norocoase au fost publicate în acest articol la scurt timp după ce s-au încheiat extragerile de la Loteria Română. Numerele Loto 12 august 2018. Loteria Română continuă duminică, 12 august […] The post LOTO 6 DIN 49. REZULTATELE EXTRAGERII LOTO 6 DIN 49, NUMERELE DE DUMINICA, 12 AUGUST 2018 appeared first on Cancan.ro.

LOTO 6 DIN 49. REZULTATELE EXTRAGERII LOTO 6 DIN 49, NUMERELE DE DUMINICA, 12 AUGUST 2018

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Accident grav pe DN1, sâmbătă dimineața. Citește mai

Ambasada Franţei organizează o recepţie, cu ocazia Zilei Naţionale a Franţei, la care participă şi preşedintele Klaus Iohannis dar şi Laura Codruţa Kovesi, fosta şefă a DNA, şi decorată, în trecut, de statul

Un tânăr de 17 ani a provocat un accident cu maşina pe care o furase de la tatăl său, în cartierul Kuncz din Timişoara, lovind mortal un copil de 3 ani şi rănind o fată şi o femeie care se aflau pe stradă. Locuitorii din cartier au sărit să

Gigantul Samsung a iniţiat faza finală a pregătirilor pentru producţia ecranelor pliabile pentru telefoane mobile, potrivit unor surse citate de portalul sud-coreean ETNews, preluat de T3. Mai exact, e vorba de „producţia de masă“ a acestor

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis sâmbătă după-amiaza o atenţionare nowcasting Cod galben de averse şi intensificări ale vântului pentru localităţi din judeţele Neamţ şi Bacău,

Actriţa Scarlett Johansson s-a retrages din proiectul unui film în urma unei reacţii a activiştilor pentru apărarea drepturilor persoanelor transsexuale care au criticat alegerea sa susţinând că rolul

Belgia și Anglia vor juca azi în finala mică a Campionatului Mondial. Meciul va începe la ora 17:00 și va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și în direct pe TVR 1. liveTEXT de la ora 17:00 » Belgia - Anglia Click AICI

Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre Denis Alibec, atacantul de 27 de ani dorit de echipa lui Marius Șumudică, Al Shabab. Becali a spus că vârful stelist nu va primi șanse la formația roș-albastră și că a greșit că nu l-a

Camerele de supraveghere au surprins un accident spectaculos, într-un sens giratoriu din Suceava, care a avut loc joi, 12 iulie. În imagini se observă cum, la ora 23.35, șoferul unui autoturism pierde controlul direcției, sare peste scuarul dintre

Mara Bănică a decis că trebuie să slăbească urgent și a urmat o dietă foarte drastică, cu ajutorul căreia a reușit să slăbească 15 kilograme în doar două luni, schimbarea fiind mai mult decât vizibilă. Mara Bănică a reușit să

Motivul pentru care un punct vamal de la granița cu Ucraina se va

Aproape de un sat din vestul Groenlandei a ajuns un aisberg gigantic şi va fi nevoie de evacuare parţială, în cazul în care valurile rezultate în urma spargerii lui inundă locuinţele. Mass-media locale au transmis că gheţarul nu s-a mişcat

Lucrările de reamenajare a parcului Alpinet, de pe malul stâng a Begăi, în zona "Flora", au fost terminate. Deschiderea parcului pentru public va avea loc la începutul săptămânii

Un accident rutier s-a petrecut, sâmbătă, pe şoseaua Transalpina. Un motociclist a fost rănit grav după ce a căzut pe

Zeci de pasageri ai unei aeronave care zbura vineri după-amiază pe ruta Irlanda - Croaţia au fost răniţi din cauza depresurizării cabinei, potrivit

La St. Petersburg, cea mai spectaculoasă echipă a turneului final a prins podiumul, obţinând cel mai bun rezultat din istoria fotbalului

Mii de oameni au protestat pe străzile din Edinburgh, dar şi în apropierea staţiunii de golf unde Donald Trump îşi petrece weekendul. Liderul american se află în Turnberry, pe coasta Ayrshire, unde sâmbătă a participat la o partidă de

Autorităţile de la Teheran sunt hotărâte "să dejoace comploturile" Statelor Unite împotriva Iranului şi vor oferi agenţilor economici naţionali "valuta necesară" pentru importuri şi exporturi, a

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat sâmbătă că este prioritar să se verifice dacă într-adevăr cetăţeanul român a fost răpit în Libia şi apoi, care dintre grupări îl au "în

Poliţia a publicat primele imagini cu şoferul care a fugit după ce a lovit 5 maşini în Capitală, acesta având antecedente penale, fiind condamnat în trecut pentru tâlhărie şi furt