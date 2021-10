Loteria Română anunţă premii de peste 33 de milioane de lei 15.10.2021

15.10.2021 Loteria Română anunţă premii de peste 33 de milioane de lei Loteria Română pune în joc peste 2,77 milioane de premii în valoare totală de 33,05 milioane de lei odată cu lansarea a trei noi serii de lozuri răzuibile, a anunţat, joi, Loteria Română. Astfel,



Loteria Română anunţă premii de peste 33 de milioane de lei

Loteria Română pune în joc peste 2,77 milioane de premii în valoare totală de 33,05 milioane de lei odată cu lansarea a trei noi serii de lozuri răzuibile, a anunţat, joi, Loteria Română. Astfel, pentru...

Loteria Română anunţă premii de peste 33 de milioane de lei

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Poliţiştii olteni caută un tânăr de 34 de ani, din municipiul Slatina, care a plecat luni de acasă la bancă, pentru efectuarea unei operațiuni bancare, şi până în momentul de față nu s-a mai întors. […] The post L-ai văzut? Familia

O tânără mamă de 32 de ani a vorbit despre cum a devenit antrenor sexual după ce şi-a pierdut slujba din cauza

Artiştii din noul val au pe umeri o responsabilitate uriaşă, aceea de a livra în condiţii nemaiîntâlnite rezultate care să ne permită tuturor să visăm. Iar vestea cât se poate de bună este că până acum “clasa” 2020 a trecut cu brio de

Peste 2.700 de articole de îmbrăcăminte contrafăcute și 3.000 de măști de protecție inscripționate FPR 2 au fost găsite de polițiști, marți, într-o camionetă, în apropierea unei autogări

Viteza de creştere a creditării pri­vate s-a menţinut modestă, în contextul crizei coronavirusului (COVID-19), în octombrie creditul privat total pentru populaţie şi companii înregistrând un avans de 0,6% faţă de septembrie 2020 şi de 4,1%

In contextul actual in care ne aflam, pe fondul pandemiei de coronavirus si a regulilor de mentinere a distantei sociale, colaborarile in online s-au dovedit a fi productive. Din ce in ce mai multe persoane lucreaza

Banca Comercială Română lansează primul card de credit accesibil 100% online, care poate fi obţinut pe loc, printr-un proces digital de aprobare ce durează în medie 7

Cei de la Riot mizează pe Valorant să devină noul fenomen în lumea shooterelor competitive și să aspire la locul deținut de CS:GO sau Overwatch. De aceea vor aplica aceeași rețetă care a transformat League of Legends într-un fenomen. Din

Sindicaliștii din Petrol și Energie anunță proteste de stradă în perioada următoare, compania Grup Servicii Petroliere Offshore (GSP Offshore), contractorul OMV Petrom fiind acuzată că încalcă drepturile angajaților, relatează Agerpres.

Atacantul bosniac Vedad Ibisevic (36 de ani) a fost anunțat că i se reziliază contractul la sfârșitul anului. Alți doi jucători au fost pedepsiți la clubul german. Schalke e încă în stare de șoc. Ultima în Bundesliga, fără victorie de 24

Decizia de carantinare zonală a municipiului Baia Mare a fost prelungită cu încă 7 zile. Incidenţa cazurilor de coronavirus din localitate este de 5.49 la mia de

Potrivit unui raport Eurostat din acest an, 19% din populația activă a României trăiește în alt stat membru, în vreme ce media la nivelul Uniunii este de numai 3,3%. Românii nu emigrează de frica războiului și a persecuției, nici de foame, ci

Cu o lună înainte de Crăciun, brazii care vor fi împodobiţi de sărbători, la Buzău, au fost aduşi în centrul municipiului. Arborii au fost oferiţi autorităţilor locale de un bărbat din comuna

Restart Energy One, producător de energie verde şi furnizor de energie electrică şi gaze naturale, va derula în perioada următoare un plasament privat de obligaţiuni verzi prin care vrea să atragă circa 5 milioane de euro de la investitori

Vreme de şapte ani, pe parcursul şederii sale la Napoli, Diego Maradona a fost tras în poze de Sergio Siano. Sunt mii de imagini, multe dintre ele inedite, cele mai bune, 160, reunite într-o carte de 220 de pagini Diego Maradona, unul dintre cei mai

Grupul Pfizer Inc şi partenerul său BioNTech şi compania Moderna au publicat o serie de date, obţinute în urma unor studii clinice, potrivit cărora vaccinurile lor anti-COVID-19 au o eficienţă de aproximativ 95%. Dacă autorităţile cu rol de

Diego Maradona a murit. Unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie s-a stins miercuri, la vârsta de 60 ani. În contextul în care marile ziare ale lumii s-au întrecut în coperte spectaculoase prin care au încercat să îl omagieze pe D10S,

Un inventator din Egipt, ţară care se confruntă în prezent cu un al doilea val de infectări cu noul coronavirus, testează, în cadrul unui spital privat la nord de Cairo, un robot acţionat de la distanţă care recoltează analize pentru COVID-19.

În urmă cu trei zile, rudele Filicăi Pojoga erau disperați pentru că femeia dispăruse de acasă. După mai multe căutări oamenii legii au găsit-o pe femeie într-o casă părăsită. Din fericire, Filica Pojoga nu […] The post A

Libertatea vă prezintă o serie de interviuri electorale publicitare, plătite de USR-PLUS, prin care acest partid își prezintă candidații la Camera Deputaților și Senat. Discuția reporter-invitat este liberă, întrebările nu au fost discutate.