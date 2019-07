Loteria Română a acordat premii în valoare de peste un milion de lei la tragerile de duminică 01.07.2019

01.07.2019 Loteria Română a acordat premii în valoare de peste un milion de lei la tragerile de duminică Loteria Română anunță că a acordat 17.944 de câștiguri, în valoare totală de 1.008.847,05 lei, duminică, și pregătește noi premii pentru tragerile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La extragerea Loto 6/49 de



Loteria Română a acordat premii în valoare de peste un milion de lei la tragerile de duminică

Loteria Română anunță că a acordat 17.944 de câștiguri, în valoare totală de 1.008.847,05 lei, duminică, și pregătește noi premii pentru tragerile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La extragerea Loto 6/49 de duminică, la categoria a II-a au fost înregistrate trei câștiguri a câte 50.708,80 lei. Biletele norocoase au […] The post Loteria Română a acordat premii în valoare de peste un milion de lei la tragerile de duminică appeared first on Cancan.ro.

Loteria Română a acordat premii în valoare de peste un milion de lei la tragerile de duminică

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Blocarea unui număr sau a unui contact pe iPhone este uşor de făcut şi este la fel de uşor să deblocaţi acel număr sau contact dacă este

Şoferii conduc de multe ori fără să fie prea atenţi la semnalele pe care le transmite maşina. Acest lucru se poate dovedi deopotrivă periculos şi costisitor. În cazul ambreiajului, dacă conducătorii auto nu merg la un service specializat la

Tăierea pomilor fructiferi este una dintre lucrările obligatorii în livadă, ce are ca scop corectarea creşterii astfel încât resursele naturale să fie cât mai bine valorizate. Intervenţia se face anual şi se aplică la aproape toate speciile

Curtea de Apel Ploieşti trebuie să decidă dacă Omar Hayssam poate părăsi închisoarea din motive medicale. El a fost adus luni, în fata magistraţilor, de la penitenciarul de maximă siguranţă Mărgineni. În final, Tribunalul Dâmboviţa i-a

În 2015, iranianul Rezaei Kejani Davood, stabilit de 30 de ani în Brașov, descoperă în compartimentul secret al unui dulap sute de pagini de documente istorice de mare importanță. Dulapul provenea de la urmașii din Ploiești ai unui fost general

Vot în plenul Camerei Deputaţilor, pe moţiunile simple depuse de Opoziţie împotriva miniştrilor Justiţiei, Tudorel Toader şi a ministrului Finanţelor, Eugen Teodorovici. Şansele ca acestea să treacă sunt mici, iar PSD a decis să îi dea o

Rareş Bogdan s-a despărţit de Realitatea TV pentru a candida pe listele PNL la europarlamentare. Citește mai

Câteodată, oroarea cea mai tragică se petrece între zidurile propriei case iar răul provocat vine chiar de la cei dragi. O fetiţă de doar 12 ani a fost violată, strangulată şi decapitată. Pentru omicidiu au fost arestaţi cei trei fraţi ai

Scandal Australia -Turcia după atentatele de la Christchurch a luat amploare. Premierul australian denunţă cuvintele negândite şi foarte puţin elegante ale lui Erdogan. Preşedintele turc declarase ieri că atentatul se înscrie în cadrul unei

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a făcut marţi seara o serie de declaraţii la televiziunea publică, avansând, printre altele, şi termenul la care va fi discutată în Guvern amnistia

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) anunţă că sunt vacante, la nivel naţional, 29.803 locuri de muncă. Cele mai multe sunt pentru agenţi de securitate şi agenţi comerciail. Doar 1.500 de posturi se adresează

Situaţia în care s-au pomenit formaţiunile politice care au acces în Parlament este una deloc uşoară. În timp ce blocul ACUM este „curtat” de celelalte două partide – PDM şi PSRM, acestea din urmă vor trebui să se comporte prudent şi

Trei locuitori ai raionului Ceadâr-Lunga au fost condamnaţi la pedepse cuprinse între 17 şi 18 ani de închisoare pentru comiterea unei serii de tâlhării şi furturi în satul

După mai bine de 2 ani, preşedintele Klaus Iohannis a declarat că este „aproape hotărât” să convoace referendumul consultativ pe tema justiţiei şi luptei anticorupţie. Din momentul câştigării alegerilor, PSD-ul nu a avut alt obiectiv

Preşedintele Institutului pentru Iniţiative Strategice, Andrei Popov, e de părere că Rusia nu-şi doreşte o alianţă de guvernare între Socialiştii lui Igor Dodon şi Democraţii lui Vlad Plahotniuc, însă nu există alte

Al treilea focar de pestă porcină a apărut în Dâmboviţa, în decurs de câteva luni, după cele din Lucieni şi Crevedia. De data aceasta, medicii auluat decizia uciderii unui porc din Poiana. Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Un bărbat din Edineţ a fost reţinut de ofiţerii Direcţiei generale teritoriale Nord a CNA şi procurorii anticorupţie, fiind bănuit de trafic de influenţă. Acesta ar fi pretins şi primit 850 de euro de la un bărbat pentru a-l ajuta să

Cea de-a doua serie de bilete de tratament din acest an a fost repartizată, conform cererilor primite la CJP Olt, după ce biletele din prima serie, anunţate foarte târziu, au fost vândute la

Amnistia fiscală va fi discutată în aprilie în Guvern şi această propunere va fi bine primită de mediul de afaceri, a declarat marţi seara, la postul public de televiziune, ministrul Finanţelor Publice, Eugen

Construirea unei infrastructuri de alimentare cu apă în sistem centralizat şi a unei reţele de canalizare, la standardele impuse de Uniunea Europenă, s-ar putea dovedi prea costisitoare pentru România,