Lorena Buhnici, anunţ surprinzător după ce George Buhnici a fost amendat de CNCD: ”Asta este ceea ce vreau” 02.09.2022

02.09.2022 Lorena Buhnici, anunţ surprinzător după ce George Buhnici a fost amendat de CNCD: ”Asta este ceea ce vreau” La scurt timp după ce soțul ei, George Buhnici (41 de ani), a fost amendat de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Lorena Buhnici a transmis un mesaj surprinzător pe rețelele de socializare. Internauții […] The



Lorena Buhnici, anunţ surprinzător după ce George Buhnici a fost amendat de CNCD: ”Asta este ceea ce vreau”

La scurt timp după ce soțul ei, George Buhnici (41 de ani), a fost amendat de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Lorena Buhnici a transmis un mesaj surprinzător pe rețelele de socializare. Internauții […] The post Lorena Buhnici, anunţ surprinzător după ce George Buhnici a fost amendat de CNCD: ”Asta este ceea ce vreau” appeared first on Cancan.

Lorena Buhnici, anunţ surprinzător după ce George Buhnici a fost amendat de CNCD: ”Asta este ceea ce vreau”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un bărbat de 58 de ani din Braşov i-a trimis fiului său din Timişoara un mesaj de adio. Tânărul a sunat la 112, iar poliţiştii au reuşit să-l găsească pe braşovean înainte ca acesta să încerce să-şi pună capăt

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunţat, miercuri, că Guvernul interimar va prelungi cu 30 de zile starea de alertă. "Începând de ieri suntem un guvern interimar. Pe perioada interimatului,

Cercetătorii au descoperit o legătură directă între infectare cu coronavirus şi leziunile pe care unele personele le dezvoltă la nivelul degetelelor. "Degetul Covid" pare a fi un efect secundar al

Cînd nu dă sfaturi pe teme vaccinale, Jurgen Klopp are dreptate. Dacă Mohamed Salah marca minunea din meciul cu City, dar avea scris pe spate Messi sau Ronaldo, golul ar fi devenit subiect unic pentru un deceniu de acum înainte. Dar pe Salah scrie

Tocmai ce ți-ai deschis o nouă afacere sau simți că pierzi prea mulți bani și timp în încercarea de a-ți dezvolta o afacere existentă, iar lucrurile nu par să funcționeze deloc? Cel mai probabil ceva nu faci bine sau nu ți-ai ales și

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, referindu-se la creşterea preţurilor la energie, că soluţiile aflate în acest moment pe masa deciziilor trebuie să fie corect fundamentate

Horoscopul zilei de 8 octombrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Berbec pot deveni conflictuali cu cei din jur. Ne aflăm sub influența unei conjuncții puternice

Edi Kovacs nu este străin de lumina reflectoarelor acesta fiind surprins cu mai multe nume sonore din showbiz, printre care și Daniela Crudu. Însă, acum, a intrat și mai mult în atenția presei, după ce […] The post Cum l-am surprins pe Edy

Ca să înțelegem prezentul familiei Vîlceanu, trebuie să ne uităm în trecut. În 2009, Eugen Vîlceanu, tatăl ministrului de finanțe, era vicepreşedinte în PSD. După 15 ani de politică în Partidul Social Democrat, seniorul își dădea

Fostul purtător de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Dancă a transmis pe Facebook, după ce Biroul Executiv al PNL a decis să îl susţină pe Florin Cîţu pentru funcţia de premier, că această decizie se ia, potrivit statutului partidului, în

Preşedintele USR, Dacian Cioloş, afirmă, vineri seară, că înţelege destul de greu strategia liberalilor, dar, dacă aceştia nu vor face o propunere de premier la consultările de la Cotroceni, aşa cum au anunţat ultima dată, USR va face o

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, a fost cotat vineri la 2,10%, nivel similar cu cel înregistrat și în ziua

Incidenţa cazurilor de COVID-19 cumulată la 14 zile este mai mare sau egală cu 6 la mia de locuitori în 78 de oraşe şi 381 de comune, a informat, vineri, Grupul de Comunicare Strategică. Potrivit

Meteorologii au emis sâmbătă dimineața o avertizare Cod galben de vânt puternic pe litoral. Porturile de la Marea Neagră sunt închise. Potrivit ANM, sunt vizate de Codul galben zonele de litoral din

Primarul comunei Câmpuri, Ion Vlad, a anunțat că sătenii au ucis, sâmbătă, un urs după ce animalul a atacat și rănit trei bărbați, unul fiind acum în stare gravă. Animalul a fost tranchilizat și dus în pădure după ce dimineață a

Iurie Perevoznic, unul dintre adjuncţii procurorului general, Alexandru Stoianoglo, suspendat din funcţie odată cu suspendarea şefului Procuraturii Generale, a anunţat că şi-a depus demisia din funcţie. Perevoznic a condamnat ilegalităţile care

România are doar 35 de companii producătoare de electronice şi electrocasnice, acestea adunând afaceri de peste 8,1 mld. lei anul

Argentinianul Carlos Rodriguez (57 de ani) e favorit să o antreneze pe Emma Răducanu (18 ani, locul 22 WTA). Adolescenta britanică s-a despărțit recent de Andrew Richardson, cel care a ghidat-o în triumful de la US Open. Conform The

Piaţa de e-commerce din Ro­mâ­nia ocupă locul 50 la nivel global, cu o valoare de 3 mld. do­lari în 2020, fiind în faţa Bangla­deshului şi sub piaţa de co­merţ online din Singapore, conform da­te­lor platformei de analiză

Președintele României, Klaus Iohannis și soția sa Carmen Iohannis au fost prezenți în această duminică la Catedrala Evanghelică din centrul Sibiului, unde a avut loc o slujba de inaugurare, la finalul unui proces de reabilitare […] The