Loredana Chivu a luat măsuri, după ce a suferit arsuri solare în Dubai. Ce mesaj le-a transmis haterilor 14.04.2021

14.04.2021 Loredana Chivu a luat măsuri, după ce a suferit arsuri solare în Dubai. Ce mesaj le-a transmis haterilor Loredana Chivu a luat măsuri, după ce a suferit arsuri solare în Dubai. Blondina și-a cumpărat zeci de creme pentru protecție și le-a transmis un mesaj haterilor. A vrut să aibă un bronz ca-n reviste,



Loredana Chivu a luat măsuri, după ce a suferit arsuri solare în Dubai. Blondina și-a cumpărat zeci de creme pentru protecție și le-a transmis un mesaj haterilor. A vrut să aibă un bronz ca-n reviste,

Federația Engleză de fotbal l-a acuzat pe Kieran Trippier că ar fi pariat pe transferul său de la Tottenham la Atletico Madrid. Acest lucru e interzis tuturor celor implicați în sport. Publicația Skysports scrie că Trippier a negat

Un bărbat din Buzău care a fost infectat cu virusul COVID-19 a reușit să îl transmită la alte 19 persoane din familia lui. Printre cei contaminați se află și doi copii de un an. Se pare că bărbatul de 41 de ani a contactat virusul de la un alt

Ana Birchall, fost ministru al Justiţiei, susţine că Viorica Dăncilă, „răzvrătita de azi”, era în favoarea includerii amendamentului UDMR privind limba maghiară în Codul

Costin Ștucan revine cu o nouă ediție GSP Live. Gianina-Elena Beleagă (24 de ani) a acceptat invitația de a intra în direct prin Skype, luni, 4 mai, de la 09:01. Canotoarea are în palmares două titluri de campioană mondială, și ne va vorbi la

Nicolae Stanciu ar putea fi transferul cu care Dan Petrescu și CFR Cluj să lea dea lovitura de grație rivalilor din Liga 1. Transferul mijlocașului de 26 de ani al Slaviei Praga ar fi dezideratul numărul unu al lui Dan Petrescu pentru această

În contextul suspendării cursurilor din unitățile de învățământ și continuării parcursului educațional în regim online, Digital Nation a lansat programul național “Profesor în Online”, anunță europafm.ro. VEZI AICI: CUM VA FI

Pompierii din cadrul ISU Mehedinţi au intervenit, în minivacanţa de 1 mai, pentru stingerea a cinci incendii, scoaterea unei persoane decedate din fluviul Dunărea, asigurarea transportului şi distribuirea apei menajere către cetăţenii

Don Shula, legendarul antrenor al echipei de fotbal american Miami Dolphins, a încetat din viață astăzi, la vârsta de 90 de ani. El a fost antrenorul cu cele mai multe succese din istoria NFL, 347, și a condus clubul din Florida spre câștigarea a

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, ieri, că starea de urgență nu va fi prelungită – după 15 mai – pe teritoriul României, măsurile de relaxare urmând a fi implementate gradual. În acest context, au apărut și întrebări

Bursa de la Bucureşti a deschis şedinţa de marţi cu toţi indicii afişând la ora 10.15 creşteri cuprinse între 0,86% şi

Oficialii Ligii Profesioniste de Fotbal au anunțat perioada la care s-au gândit pentru reînceperea meciurilor în Liga 1, fără spectatori. REVINE LIGA 1! Sportivii profesioniști pot începe cantonamentele începând cu data de 15

Până astăzi, 5 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 13.837 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 5.454 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până

Alexandru Ilisie, director de investiţii al OTP Asset Management, cu active nete sub administrare de 515 milioane de lei, spune că investitorii s-au orientat în luna aprilie mai mult spre pieţele dezvoltate decât pe cele emergente sau de frontieră

Cristian Tudor Popescu apreciază decizia CEDO în cazul Laurei Codruța Kovesi. Jurnalistul spune că instanţa europeană a dat dreptate justiţiei din România și că un astfel de precedent nu va mai fi posibil în ţara noastră. “Dreptate

Un incendiu nimicitor a cuprins în această noapte un zgârie-nori din Emiratele Arabe Unite! Potrivit primelor informații, sunt cel puțin nouă victime. În imaginile filmate de martori se văd bucăți mari din clădire care se desprind și pică de

China refuză o anchetă internaţională cu privire la originea noului coronavirus, atât timp cât acuzaţiile Statelor Unite vizând Beijingul continuă să se răspândească, a anunţat miercuri ambasadorul chinez la ONU la Geneva,

Sumele pierdute de echipele din Ligue 1 și 2 ca urmare a înghețării sezonului din Franța, din cauza pandemiei de coronavirus, vor fi acoperite dintr-un credit de 225 milioane euro, garantat de stat Dacă există inițiativă, soluții se pot găsi.

Liderul deputaţilor PNL, Florin Roman, cataloghează decizia CCR în cazul legii privind abrogarea pensiilor speciale drept „ruşinoasă şi dezonorantă” şi arată că liberalii vor veni cu un nou act normativ pe această temă care va ţine cont

Preşedintele Asociaţiei de Tenis, Craig Tiley, a declarat că turneul Australian Open ar putea fi compromis. Acesta spune că cel mai bun scenariu ar fi ca evenimentul de anul viitor să fie urmărit doar de

Tunisianul Hamza Younes (34 de ani) vrea să joace din nou cu Petrolul în Liga 1. Atacantul Hamza Younes revenea la Ploieşti, în urma unei promisiuni făcute fanilor echipei, pentru a pune umărul la revenirea Petrolului în elita fotbalului