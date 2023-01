Lora a răbufnit după ce a fost acuzată că a ”spart” o familie: ”E dreptul fiecărui om!” 30.01.2023

30.01.2023 Lora a răbufnit după ce a fost acuzată că a ”spart” o familie: ”E dreptul fiecărui om!” Lora a dat de pământ cu fanii care au criticat-o pe rețelele de socializare. Deși se află în Bali, într-o vacanță de trei luni alături de partenerul său, vedeta a transmis un mesaj destul de […] The post Lora a răbufnit după ce a fost



Lora a răbufnit după ce a fost acuzată că a ”spart” o familie: ”E dreptul fiecărui om!”

Lora a dat de pământ cu fanii care au criticat-o pe rețelele de socializare. Deși se află în Bali, într-o vacanță de trei luni alături de partenerul său, vedeta a transmis un mesaj destul de […] The post Lora a răbufnit după ce a fost acuzată că a ”spart” o familie: ”E dreptul fiecărui om!” appeared first on Cancan.

Lora a răbufnit după ce a fost acuzată că a ”spart” o familie: ”E dreptul fiecărui om!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Unii oameni se înverzesc de invidie când alții reușesc mai mult decât ei. Ei nu se simt fericiți sau entuziasmați chiar dacă cei apropiați

Un accident s-a produs în județul Argeș. Trei autovehicule militare dintr-un convoi NATO au intrat într-o coliziune pe DN7, în zona localității

Peste 1,1 milioane de com­panii de tip SRL (societate cu răspundere limitată) şi aproximativ 8.000 de companii de tip SA (socie­tate pe acţiuni) sunt în prezent active în România, arată datele Oficiului Naţional al Registrului

Germania anunță că își întărește susținerea militară pentru supravegherea spațiului aerian al României, după ce Rusia a atacat Ucraina. Astfel, alte trei avioane Eurofighter ale Forţelor Aeriene Germane aterizează, în această seară, la

Starea de urgenţă declarată de Republica Moldova în contextul situaţiei din Ucraina include şi închiderea spaţiului aerian, inclusiv pentru zborurile de pasageri. În acest context, echipa de fotbal Sheriff Tiraspol a aterizat la Bacău şi a

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a transmis omologului său din China, Xi Jinping, într-o conversaţie prin telefon care a avut loc vineri, că este dispus să iniţieze negocieri cu Ucraina, anunţă Kremlinul şi Ministerul chinez de

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a reacționat, sâmbătă, pe reţeaua socială rusă VK, după ce țara sa a fost supusă unor sancțiuni din partea Occidentului, în contextul invadării Ucrainei, informează Reuters, citată de Agerpres. În

Epoca dinozaurilor a luat sfârșit în timpul primăverii boreale, produsă după căderea pe pământ a unui asteroid uriaș. Acest lucru s-a întâmplat în urmă cu 66 de milioane de ani, arată un studiu al cercetătorilor de la Universitatea

Deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției, a solicitat Patriarhiei să se delimiteze de Înalt Prea Sfinţitul Teodosie şi să îl înlăture de la conducerea Arhiepiscopiei Tomisului, după declarațiile de susținere făcute de Teodosie

Un grup de 40 de refugiaţi din Ucraina a ajuns, sâmbătă, în localitatea Ştiuca, din judeţul Timiş, lângă municipiul Lugoj, unde trăieşte cea mai mare comunitate de ucraineni din

Într-un interval de 24 de ore, pe teritoriul României, au fost înregistrate 8.974 de persoane pozitive cu virusul SARS-CoV-2, dintr-un total de 56.740 teste RT-PCR și antigen efectuate. Gradul de pozitivare este de 15,81

Meciurile din prima manșă a optimilor de finală din Champions League s-au încheiat, iar echipe precum Manchester City, Liverpool și Chelsea au luat o opțiune serioasă pentru calificarea în sferturi. În schimb, Bayern Munchen, Juventus

Reprezentantul permanent al Rusiei în Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite a blocat prin veto, vineri seară, în mod previzibil, un proiect de rezoluţie care critica dur intervenţia militară rusă în

Proiectul este amplasat undeva între satul Sibiel din zona Mărginimea Sibiului şi

Compania aeriană Lufthansa şi-a anunţat, sâmbătă, intenţia de a-şi suspenda toate zborurile către şi peste Rusia timp de şapte zile, din cauza invaziei Ucrainei de către armata rusă, relatează

FCSB primește pe teren propriu vizita celor de la Farul, de la ora 21:00. Partida din etapa #28 e liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Toate rezultatele etapei #28 AICI FCSB - Farul, live de la ora 21:00 Click

Gina Pistol a lipsit mai bine de un an de pe micile ecrane, titulatura de mamă luând locul celei de moderator Tv. Vedeta a fost prezentă la avanpremiera filmului “Odată pentru totdeauna”, unde Smiley este […] The post Gina Pistol: “Am

Autocarul lui Gremio a fost atacat brutal sâmbătă de fanii rivalei Internacional. Un fotbalist a fost transportat de urgență la spital după ce a fost lovit în cap cu o piatră. Mijlocașul paraguayan Mathias Villasanti a ajuns în stare gravă la

Norvegia a declarat că Fondul de pensii al ţării, care este un investitor major de clasă mondială şi gestionează active de 1,3 trilioane de dolari, îşi va retrage toate activele din Rusia din cauza agresiunii împotriva Ucrainei şi va oferi 2

Nu mai departe de o lună, știrile de breaking news mondial erau despre forțarea graniței Australiei cu o rachetă de tenis și un certificat verde dubios. De joi încoace, chiar și pandemia a dispărut, iar sâmbătă întreaga planetă a privit o