Lora a izbucnit în lacrimi la TV. Ce a emoţionat-o pe artistă 01.05.2022

01.05.2022 Lora a izbucnit în lacrimi la TV. Ce a emoţionat-o pe artistă Kamara luptă în fiecare zi pentru ca fiul său să aibă o viaţă normală. În urmă cu ceva timp, artistul a fost prezent în platoul emisiunii „Vorbeşte lumea” pe vremea când Lora prezenta matinalul alături […] The post Lora a



Lora a izbucnit în lacrimi la TV. Ce a emoţionat-o pe artistă

Kamara luptă în fiecare zi pentru ca fiul său să aibă o viaţă normală. În urmă cu ceva timp, artistul a fost prezent în platoul emisiunii „Vorbeşte lumea” pe vremea când Lora prezenta matinalul alături […] The post Lora a izbucnit în lacrimi la TV. Ce a emoţionat-o pe artistă appeared first on Cancan.

Lora a izbucnit în lacrimi la TV. Ce a emoţionat-o pe artistă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Peste 25.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. 25.479 de persoane

Elevii nu înţeleg ce vor să spună autorii prin figurile de stil. Ei nu înţeleg mereu ce citesc şi au preferinţe diferite de lectură, faţă de cele obligatorii din programa şcolară. Un studiu realizat

În acest weekend, cei mai curajoși mountain bikeri din România au acceptat provocarea Vampire Trails 2021 de a birui noaptea, frigul și limitele sportive. În cadrul celei de-a doua ediții Vampire Trails de anduranță MTB, cei mai buni cicliști de

Un bărbat în vârstă de 53 de ani, din comuna Căpâlniţa, județul Harghita, a fost atacat de un urs când mergea să verifice animalele şi gardul electric cu care le protejează de urs, a anunțat duminică președintele Consiliului Județean

Viticultorii din Buzău privesc cu emoţii spre cer şi aşteaptă îndreptarea vremii pentru a putea intra în culturi cu tratamentele pentru boli şi dăunători. Ploile necontenite le-au ţinut lucrările pe loc, iar riscul infestării viei şi

Serviciul de Informaţii şi Securitate în comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale au documentat activitatea unui grup criminal organizat, creat cu scopul facilitării susţinerii examenului

Angajatul care refuză să lucreze în regim de telemuncă nu poate fi sancţionat, dacă nu există un acord deja semnat între el şi angajator, spune Roxana Abraşu, asociat manager în cadrul NNDKP

Elucidăm azi una dintre marile controverse ale Planului Național de Redresare și Reziliență, respectiv alocarea de 585 de milioane de Euro unui proiect care vizează piața de energie. Omul de afaceri Gabriel Comănescu a acordat, în exclusivitate

Meciul de fotbal dintre Anglia și Scoția din Campionatul European s-a terminat cu altercații violente între fanii echipelor și polițiști. După meciul terminat cu scorul de 0 la 0, suporterii celor două echipe s-au dezlănțuit pe străzile

Italia, una dintre ţările europene cele mai afectate de pandemia de COVID-19, va ridica obligativitatea purtării măştii în aer liber începând de luni, 28 iunie, a anunţat ministrul italian al sănătăţii, Roberto Speranza, relatează AFP,

O teorie sugerată de un fost oficial al Casei Albe, demis de administraţia Trump, pe un site obscur de dreapta, Revolver, cum că FBI ar fi orchestrat insurecţia de la Capitoliu din 6 ianuarie a fost preluată de Fox News şi a ajuns subiect de

Africa va avea în 2027 o uniune monetară, semn al progresului economic şi financiar, dar şi al oportunităţii pentru Europa de Est de a-şi diversifica exporturile şi reduce dependenţa de UE. Dacă

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat 50.480 de vouchere în etapa a III-a a Programului Rabla pentru electrocasnice, din care 25.960 vouchere pentru aspiratoare, 14.519 vouchere pentru aparate de aer condiţionat şi 10.001 vouchere

Euro 2020. Şase suporteri francezi au urmărit partida dintre Franţa şi Ungaria la o terasă din Centrul Vechi al Capitalei, după ce au ajuns au confundat Budapesta cu Bucureşti. Francezii s-au trezit pe aeroportul „Henri Coandă”, deşi

Începând de miercuri, 23 iunie, de la ora 23:45, fostul mare capitan al României şi al Barcelonei, Gică Popescu, aduce la Antena 1 şi pe as.ro o serie de interviuri-eveniment cu foşti mari jucători

888 poker lansează azi promoția “Freeroll Pool Party” – campanie de turnee cu intrare gratuită ce se va întinde pe 3 luni și se va încheia cu un superturneu final, cu premii de jumătate de […] The post 100 de zile de poker gratis,

O traficantă de droguri, care şi-a continuat activitatea şi în perioada când era condamnată cu suspendare, a fost rearestată, împreună cu soţul

Creditul guvernamental a crescut în luna mai 2021 cu 1,7 la sută faţă de luna aprilie 2021, până la 160,879 miliarde lei. În raport cu luna mai 2020, acesta a crescut cu 18,1 la sută (13,9 la sută în termeni

Deşi a trecut jumătate de an de la debutul campaniei de imunizare, Preafericitul Daniel nu s-a vaccinat anti-COVID. Poziţia Patriarhiei a fost și rămâne una favorabilă vaccinării, a spus purtătorul de cuvânt al instituţiei, Vasile

Companiile de construcţie din Polonia au finalizat cu 8,9% mai multe locuinţe în primele cinci luni ale acestui an decât în perioada similară a anului trecut, relevă noi date statistice, în contextul temperării crizei coronavirusului, notează