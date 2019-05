Londra şi Dublinul vor coopera pentru a pune capăt vidului de putere din Irlanda de Nord (ministru) 10.05.2019

10.05.2019 Londra şi Dublinul vor coopera pentru a pune capăt vidului de putere din Irlanda de Nord (ministru) Ministrul irlandez de externe, Simon Coveney, a afirmat că Republica Irlanda şi Marea Britanie vor coopera cu partidele nord-irlandeze în încercarea de a reinstaura executivul mixt al provinciei britanice



Londra şi Dublinul vor coopera pentru a pune capăt vidului de putere din Irlanda de Nord (ministru)

Ministrul irlandez de externe, Simon Coveney, a afirmat că Republica Irlanda şi Marea Britanie vor coopera cu partidele nord-irlandeze în încercarea de a reinstaura executivul mixt al provinciei britanice în...

Londra şi Dublinul vor coopera pentru a pune capăt vidului de putere din Irlanda de Nord (ministru)

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Un bărbat în vârstă de 67 de ani a încercat, joi, să-şi dea foc în faţa Palatului Justiţiei din Timişoara, dar a fost oprit la timp de jandarmii care asigură paza clădirii. "Poliţiştii au ajutat

Automatele de cafea vor fi vizate de o acţiune de control la nivel naţional, iar Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) va autoriza funcţionarea fiecărui aparat, a

Facebook este anchetată penal în Statele Unite după ce ar fi oferit date ale utilizatorilor către unele dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume, informează joi Press Association. Un mare juriu din New

O plantaţie indoor de cannabis, cu 59 de ghivece cu plante, a fost descoperită, joi, într-o locuinţă din municipiul Slatina, la o percheziţie efectuată de poliţişti sub coordonarea

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat joi că va susţine din nou, în următoarea şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, proiectul de realizare a Muzeului

Aproximativ 580.800 de persoane care au solicitat pentru prima dată acordarea de azil au aplicat pentru protecţie în state membre ale UE în 2018, cu 11% mai puţin decât în 2017, a anunţat joi agenţia

Compania de consultanţă imobiliară C&W Echinox a preluat administrarea clădirii de birouri One Victoriei Center, situată la intersecţia străzilor Buzeşti şi Gheorghe Polizu din Capitală, societatea urmând să gestioneze activitatea de zi cu zi

Reţeaua de cafenele 5 to go, franciză dezvoltată de Radu Savopol şi Lucian Bădilă, a deschis cea mai mare unitate a grupului, în centrul Bucureştiului, pe strada Doamnei sub conceptul Coffee Studio by 5 to go, dezvoltat la începutul

Directorul sportiv a lui CFR Cluj, Bogdan Mara (41 de ani), a fost invitatul de azi de la GSP Live, emisiunea moderată de Costin Ștucan. CFR Cluj se va duela, sămbâtă, de la ora 20:30 cu FC Viitorul. Mara s-a arătat foarte surprins de felul

Lionel Messi, căpitanul Barcelonei, a dat recital cu Lyon, două goluri şi două assisturi, devenind cel mai prolific în fazele eliminatorii ale competiţiei, cu 25 de reuşite, două peste Ronaldo, golgheterul absolut al Ligii Campionilor.

Noul preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Constantin Mituleţu - Buică a decis să suspende toate controalele instituţiei, privind subvenţiile primite de partidele politice în 2017 şi 2018. Acestea vor fi reluate împreună cu

O mireasă a găsit scris pe talpa pantofilor de nuntă, secretul lăsat de mama ei, aflată pe patul de moarte. Citește mai

Vântul puternic a dus la o operaţiune eroică de salvare în Odesa, Ucraina, când un copil aflat într-un cărucior a fost împins în mare, scrie

Un tânăr de 19 ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul fără permis de conducere, după ce a fost surprins conducând o maşină în Brăila de către o patrulă a Poliţiei Rutiere, deşi nu avea acest drept, la care se adaugă şi o serie

Simona Halep a eşuat în tentativa ei de a-şi egala performanţa de anul trecut la Indian Wells, când a atins sferturile. Chiar şi aşa însă, românca a privit jumătatea plină a

Turneul de la Miami (18-31 martie) e ultimul din următoarea perioadă în care Simona va evolua fără presiunea clasamentului. Odată cu începerea sezonului de zgură, românca va avea de zece ori mai multe puncte de apărat decât Naomi

Spitalul Monza, Centrele Ares şi CardioTeam au deschis la Cjuj Napoca, în parteneriat, cel mai mare spital privat de cardiologie din nord-vestul

Raportul dintre salariile anuale ale unora dintre cei mai bine plătiţi directori executivi din Marea Britanie ajung să fie şi de peste 1.000 de ori mai mari decât salariul mediu plătit angajaţilor companiei, se arată într-un studiu publicat de

Cristina Tarcea, şefa Curţii Supreme, a susţinut în cadrul dezbaterilor din cadrul CSM cu privire la scrisoare anti-protest a mai mulţi preşedinţi de tribunale, că există o vină pentru aceste proteste şi în cadrul CSM care a acţionat uneori

Liderul UDMR Kelemen Hunos a declarat în discursul rostit joi, la Târgu Mureş, că atunci când maghiarii îşi folosesc simbolurile naţionale şi comunitare, nu iau nimic de la români şi că România a avut la dispoziţie exact o sută de ani