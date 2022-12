Liviu Vârciu, pe mâna medicilor! Ce diagnostic a primit: ”Sunt praf!” 20.12.2022

20.12.2022 Liviu Vârciu, pe mâna medicilor! Ce diagnostic a primit: ”Sunt praf!” Liviu Vârciu este unul dintre cei mai cunoscuți și mai apreciați artiști din România. Mereu cu zâmbetul pe buze și cu o energie debordantă, actorul are grijă să le povestească urmăritorilor săi cele mai noi […] The post Liviu Vârciu,



Liviu Vârciu, pe mâna medicilor! Ce diagnostic a primit: ”Sunt praf!”

Liviu Vârciu este unul dintre cei mai cunoscuți și mai apreciați artiști din România. Mereu cu zâmbetul pe buze și cu o energie debordantă, actorul are grijă să le povestească urmăritorilor săi cele mai noi […] The post Liviu Vârciu, pe mâna medicilor! Ce diagnostic a primit: ”Sunt praf!” appeared first on Cancan.

Liviu Vârciu, pe mâna medicilor! Ce diagnostic a primit: ”Sunt praf!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Trei persoane au decedat, iar una este rănită grav, după ce autoturismul în care se aflau s-a ciocnit cu un TIR sâmbătă dimineaţă, pe autostrada A1, în apropiere de Nădlac, circulaţia rutieră fiind

Jucătoarea română de tenis Gabrila Ruse (72 WTA) a debutat cu o victorie spectaculoasă la primul Grand Slam al anului de la Melbourne, trecând în primul tur de italiana Jasmine Paolini (52 WTA), în două seturi, cu 6-1, 6-3, într-o oră și 10

Ce-a pățit tenismenul numărul 1 în Australia, pe care a fost obligat s-o părăsească sub escortă, ca ultimul infractor, a divizat lumea în general și pe cea a tenisului în special. Astfel, dacă Nadal și Tsitsipas l-au criticat pe Novak

Oana Radu și Cătălin Dobrescu s-au căsătorit civil în august 2020. Evenimentul a avut loc la doar câteva luni după ce fostul iubit al cântăreței, Alin, a murit incendiat într-o scară de bloc. Cu toate […] The post Oana Radu a

Alexandra Toader şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte executiv al Institutului De Investigare a Comunismului şi memoria Exilului Românesc. Ea deţinea această funcţie din 16 ianuarie

O adolescenta în vârstă de 15 ani, a recurs la un gest extrem din cauza unei medii mici obținute, care ar fi dus-o în situație de corigență. Fata a sărit de pe pervazul ferestei de la etajul întâi al Liceului Tehnologic nr. 2, din Târgu

TCI Fund Management, al miliardarului britanic Chris Hohn, a obţinut câştiguri de 9,5 miliarde de dolari pentru clienţi anul trecut, clasându-se pe locul întâi în topul celor mai mari fonduri de hedging la nivel global, realizat în funcţie de

România a ajuns la 1.911.546 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, potrivit bilanțului transmis ieri, 17 ianuarie, de autorități. La ora 11.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de îmbolnăviri și numărul

Biletele pentru viitoarele Jocuri Olimpice şi Paralimpice de iarnă de la Beijing nu vor fi vândute publicului larg din cauza pandemiei de COVID-19, ci vor fi distribuite de autorităţi, a anunţat luni Comitetul de organizare a

Datele furnizate de ANRE arată că preţul mediu de închidere a tranzacţiilor pe piaţa contractelor negociate bilaterale, acolo unde este vândut gazul produs în România, a fost aproape în fiecare lună mai mare decât cel importat în 2021, scrie

Criza componentelor electro­nice, creşterea preţurilor la energie şi scumpirea mate­riilor prime reprezintă doar începutul scumpirii automo­bilelor noi, în condiţiile în care presiunea reprezentată de electrificare şi reducerea emisiilor vor

Cele mai bune ponturi din fotbalul internațional oferite de Sebastian Culea și Alberto

O adevărată avere au confiscat poliţiştii ialomiţeni marţi, 18 ianuarie, de la mai mulţi suspecţi de furturi din depozitele unor societăţi comerciale. Surse din anchetă spun că cei implicaţi fac parte din temutul clan Duduianu. 11 persoane

Sprijinul de stat pentru investiţiile în procesarea produselor agricole ar putea fi majorat la 15 milioane euro, de la 2,5 milioane de euro în prezent. Acesta face parte din Plan Naţional Strategic (PNS), anunță ministrul Agriculturii şi

Primăria din Călăraşi a implementat o soluţie digitală - Avansis Online şi Mobile – care permite cetăţenilor să facă plăta taxelor, impozitelor şi amenzilor online, permite emiterea de certificate fiscale în timp real, certificate de

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi-a anulat, astăzi, deplasarea la Strasbourg, la Parlamentul European (PE), unde Emmanuel Macron urmează să susţină miercuri un discurs despre priorităţile preşedinţiei franceze a UE, totul

Poliţist! răcneşte puştiul, iţindu-se de după cracul boţit al pantalonului tatei, dar ţinându-se în continuare cu amândouă mâinile de piciorul protectorului

Principalul eveniment din primele zile ale acestui an în Azrbaidjan a fost creşterea preţurilor făinii şi pâinii, potrivit

Curtea de Apel Galaţi a condamnat la un an de închisoare cu executare un bărbat din oraş care în urmă cu trei ani a omorât câinele unui vecin, în urma unei altercaţii între cele două persoane, informează Agerpres. Decizia este definitivă.

A vorbit de mai multe ori despre statul paralel si cum a functionat el. A fost pe culoarele justitiei si a reclamat pana la Washington practicile din dosarele de la