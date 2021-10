Liviu Vârciu este un tătic model! Sacrificiul enorm pe care l-a făcut pentru fiica lui cea mare 06.10.2021

06.10.2021 Liviu Vârciu este un tătic model! Sacrificiul enorm pe care l-a făcut pentru fiica lui cea mare Fără doar și poate, Liviu Vârciu este un tătic model! Prezentatorul TV a făcut un sacrificiu enorm pentru fiica lui cea mare, care urmează să studieze în Capitală. Cea care l-a dat de gol este […] The post Liviu Vârciu este un tătic



Liviu Vârciu este un tătic model! Sacrificiul enorm pe care l-a făcut pentru fiica lui cea mare

Fără doar și poate, Liviu Vârciu este un tătic model! Prezentatorul TV a făcut un sacrificiu enorm pentru fiica lui cea mare, care urmează să studieze în Capitală. Cea care l-a dat de gol este […] The post Liviu Vârciu este un tătic model! Sacrificiul enorm pe care l-a făcut pentru fiica lui cea mare appeared first on Cancan.

Liviu Vârciu este un tătic model! Sacrificiul enorm pe care l-a făcut pentru fiica lui cea mare

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Testul rapid făcut în acestă dimineață de Stefano Pioli a avut rezultat pozitiv, iar ședința de pregătire a Milanului s-a contramandat. Încă un caz de COVID-19 în Serie A, la echipa lui Ciprian Tătărușanu. După Ibrahimovici, Hauge și

SCM Râmnicu Vâlcea a mai suferit o înfrângere în grupele Ligii Campionilor, 28-29 în deplasarea cu Buducnost Podgorica. Vâlcencele au avut șansa egalului la ultima acțiune, dar mingea trimisă de Marta Lopez a lovit bara! Fără 6 jucătoare

De la începutul pandemiei și până până astăzi, 15 noiembrie, 8.926 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 14.11.2020 (10:00) – 15.11.2020 (10:00) au fost raportate 113 […] The post Încă

Vlad Mixich, expert în politici de sănătate, a reacţionat pe pagina de Facebook, după incendiul de la Spitalul Judeţean Neamţ, şi aminteşte că în ultimii 30 de ani au fost promise nenumărate spitale, însă nu a fost construit niciun spital

Mai multe persoane au sesizat poliţia, spunând că, în timp ce stau în rând pentru a-şi exercita dreptul la vot, sunt intimidaţi de reprezentanţi civici sau alte persoane care nu au nicio atribuţie cu procesul electoral, dar care stau în

Fostul preşedinte Traian Băsescu face un apel către premierul Ludovic Orban să-l trimită în această noapte în străinătate pe medicul erou de la spitalul judeţean Neamţ care a încercat să salveze pacienţii din incendiu. Medicul care era de

Cu lacrimi în ochi, Andreea Tonciu a anunțat că bunica sa a încetat din viață. În memoria acesteia, fosta asistentă TV a făcut două postări sfâșietoare. Pe o imagine în care apare bunica ei, vedeta […] The post Andreea Tonciu, în

Rata infectării la mia de locuitori cu domiciliul în Ploiesti a crescut la 6.15, dublu faţă de săptămâna trecută, anunţă autorităţile

Premierul britanic, Boris Johnson, s-a autoizolat după ce s-a întâlnit cu o persoană confirmată cu virusul SRS-CoV-2, a transmis biroul de presă al guvernului. Șeful executivului de la Londra nu are

UEFA a anulat partida România-Norvegia care ar fi trebuit să se joace aseară, după ce autorităţiile din ţara nordică nu le-au permis jucătorilor să decoleze spre ţara noastră. Comisia de Disciplină urmează să ia o decizie sensibilă pe un

Christian Obodo, 36 de ani, fost fotbalist la Concordia Chiajna și Pandurii Târgu Jiu, a fost răpit pentru a doua oară. Data trecută s-a cerut o răscumpărare de 150.000 de euro pentru el. Jucătorul a fost răpit în țara sa natală, în orașul

Margherita de la Clejani pare că a atins beatitudinea. Viața fiicei Vioricăi și a lui Ioniță de la Clejani pare că a revenit la normal. Vedeta a mărturisit că anul acesta a fost unul foarte […] The post Margherita de la Clejani aruncă

Persoanele tinere şi aparent sănătoase, fără simptomatologie severă de COVID-19, se pot confrunta la luni distanţă de la momentul infecţiei cu multiple probleme la nivelul mai mulor organe, printre care inima, ficatul şi plămânii, scrie The

Medicul Cătălin Denciu este stabil în acest moment, dar critice sunt primele trei zile de tratament, spune ministrul Sănătății, Nelu Tătaru. „A ajuns ieri, în jurul orei 12.00. S-a efectuat o procedură

Constructorul auto german Volkswagen intenţionează să investească 1 miliard de euro în fabrica sa din Slovacia, cu 500 milioane de euro alocaţi pentru producţia modelelor Passat şi Skoda Superb, a anunţat preşedintele filialei slovace a

Berbec Ai parte de o zi foarte productivă la locul de muncă. Reușești să rezolvi o mulțime de probleme cu care te confrunți de mult timp, iar acest lucru îți aduce mai multă încredere în

Deputatul Sebastian Radu a fost confirmat recent cu COVID 19 şi a dezvoltat o formă gravă de boală, declară pentru MEDIAFAX surse politice. „Săptămâna trecută a fost confirmat pozitiv cu noul

Denis Ciobotariu, de la CFR Cluj, n-a pierdut decât 3 din 23 de dueluri aeriene defensive în Liga 1. CFR are 3 jucători în primii 11 din studiul CIES, Gaz Metan patru, primul de la FCSB fiind abia pe locul 14. CFR Cluj are cea mai tare apărare din

Preşedintele Klaus Iohannis a explicar marţi seară care sunt motivele pentru care, la cinci ani de la tragedia de la Colectiv, România nu poate trata în ţară marii arşi şi este nevoită să-i trimită peste hotare pentru

Investiţii de zeci de milioane de lei stau nefolosite în Botoşani doar fiindcă autorităţile locale nu au catadicsit să le racordeze la utilităţi. Printre ele, un spital modern, dotat inclusiv cu paturi cu aparate de oxigen, care ar putea fi