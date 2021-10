Liviu Vârciu a ajuns pe pâna medicilor: ”Gluma-i glumă, dar nu-i glumă” 28.10.2021

28.10.2021 Liviu Vârciu a ajuns pe pâna medicilor: ”Gluma-i glumă, dar nu-i glumă” Liviu Vârciu s-a aflat printre primele persoane publice care au îngroșat rândul celor infectați cu COVID-19. Chiar dacă a trecut ceva timp de cand a contactat virusul, starea de sănătate a prezentorului nu este tocmai […] The post Liviu



Liviu Vârciu a ajuns pe pâna medicilor: ”Gluma-i glumă, dar nu-i glumă”

Liviu Vârciu s-a aflat printre primele persoane publice care au îngroșat rândul celor infectați cu COVID-19. Chiar dacă a trecut ceva timp de cand a contactat virusul, starea de sănătate a prezentorului nu este tocmai […] The post Liviu Vârciu a ajuns pe pâna medicilor: ”Gluma-i glumă, dar nu-i glumă” appeared first on Cancan.

Liviu Vârciu a ajuns pe pâna medicilor: ”Gluma-i glumă, dar nu-i glumă”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O situație explozivă este prezentată de doi avocați celebri, care analizează efectele juridice ale demisiei premierului Ludovic Orban în ceea ce privește menținerea

Dezvoltatorul imobiliar HAGAG Development Europe a demarat lucrările de construcţie pentru proiectul rezidenţial premium H Eliade 9 Residence, localizat în cartierul Primăverii din

Firma de avocatură RTPR a asistat grupul OLX, cu sediul central în Olanda, în procesul de achiziţie a brokerului de credite Kiwi Finance de la Oresa

Statele Unite ale Americii (SUA) au raportat, miercuri, peste 3.000 de morți din cauza COVID-19 în 24 de ore și peste 220.000 de infectări cu SARS-CoV-2. Nivelul înregistrat este aproape un record, relatează Agerpres. Autoritățile sanitare din

Alex Bodi se află în arest preventiv la IPJ Dolj fiind implicat într-un doar de trafic de persoane. Afaceristul susține că este nevinovat și că nu are nicio legătură cu dosarul în care este implicat. […] The post Lovitură grea! Alex Bodi

Încheierea a cinci momente electorale din ultimii 2 ani (referendumul pentru familia tradiţională, referendumul pe justiţie şi alegeri europene, alegeri prezidenţiale, alegeri locale şi alegeri parlamentare) ne permite definirea câtorva concluzii

Discuțiile privind Brexit-ul se precipită. Pe de o parte liderii europeni declară că vor să încheie un acord cu Regatul Unit până la sfârșitul acestei luni dar nu sunt dispuși la concesii, iar

TeraPlast Bistriţa (sim­bol bursier TRP), MedLife (M) şi Transelec­trica (TEL) au fost cele mai per­formante acţiuni din pri­ma ligă bursieră de la Bucureşti în pri­mele 11 luni din 2020, cu randa­mente de 95%, 44%, respectiv 30,5%, potrivit

AstraZeneca a anunțat vineri că va testa combinarea vaccinului său contra COVID-19 cu cel rusesc, Sputnik V, o decizie despre care savanții ruși spun că va crește mult eficacitatea produsului, transmite Reuters, citată de HotNews.ro.

Vederea este unul dintre cele mai importante simțuri ale noastre și de foarte multe ori nu îi oferim atenția necesară. Nu mergem la controale oftalmologice periodice, nu purtăm ochelari de soare și nici nu

Noi cercetări ale istoricilor francezi au desluşit misterul morţii ultimului rege cruciat pe nume Ludovic al IX-lea sau Sfântul Ludovic. Se ştia, până de curând, că murise din cauza ciumei, însă oamenii de ştiinţă susţin acum că regele

Antreprenorii au investit sute de mii de euro, dar şi mult timp pentru a aduce traiul de altădată în zilele noastre. Loft Chalet, care se află în satul Mănăstirea Humorului, din judeţul Suceava, şi Satul Banului, aflat în localitatea cu

Mediapro, care a preluat drepturile TV pentru Ligue 1 și Ligue 2 de la Canal+ în 2018, a ajuns la un acord cu LFP pentru încetarea colaborării, după ce nu a refuzat să achite ultimele două tranșe de bani. Fotbalul francez e în aer.

Trenul ajunge și la aeroport din 13 decembrie. Este ziua în care pleacă primul tren care unește Gara de Nord cu Aeroportul Otopeni. Garniturile vor circula la un interval de 40 de minute, iar un bilet va costa 4 lei, arată un ordin al ministrului

Borussia Dortmund a fost zdrobită pe teren propriu de VFB Stuttgart, scor 1-5, într-un meci din etapa a 11-a din Germania. Echilibrul nu s-a păstrat decât pe durata primelor 45 de minute, încheiate la egalitate, scor 1-1. Oaspeții au deschis

S-a încheiat prima zi a negocierilor pentru viitoarea guvernare cu un eşec. PNL nu vrea să cedeze cererile exagerate pe care le-a avansat: şefia guvernului, şefia Camerei Deputaţilor, ministerele importante şi cu bani mulţi alocaţi, Finanţe,

Guvernul Elveţiei a dispus blocarea activelor financiare ale preşedintelui Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, în contextul acţiunilor de reprimare a protestelor izbucnite după scrutinul prezidenţial,

Medicii și asistentele care au avut grijă de Sinișa Mihajlovici la spitalul Sant'Orsola din Bologna s-au întâlnit iarăși, miercuri, cu antrenorul sârb în vârstă de 51 de ani. Acesta a profitat de controlul de rutină periodic necesar și

Un oraș din nordul Chinei a fost închis, iar în altul a fost lansată o amplă campanie de testare, după ce a fost identificat câte un singur caz de coronavirus în fiecare dintre aceste localități. Cele două orașe se află în apropierea

LeBron James, starul echipei nord-americane de baschet Los Angeles Lakers, campioana NBA, a fost desemnat joi sportivul anului 2020 de către revista americană Time, informează AFP. Premiat recent şi de Sports Illusrated, LeBron James a fost ales