Liviu Arteni a luat-o razna dupa moartea Israelei! Decizia radicala luata de acesta de dorul fostei sotii 15.03.2018

Israela Vodozov a murit, insa in urma ei a lasat lacrimi de durere! Cel mai devastat de plecarea femeii de afaceri este chiar fostul ei sot, Liviu Arteni, care a declarat recent ca a aflat de moartea ei de la roman stabilit in Spania. Barbatul care a fost insurat 9 ani cu Israela Vodozov nu-si […]

Simone Inzaghi, 41 de ani, antrenorul celor de la Lazio, s-a declarat parțial mulțumit de prestația elevilor săi în meciul pierdut cu FCSB, scor 0-1, și a apreciat evoluția lui Harlem Gnohere, 29 de ani. Returul Lazio - FCSB va

”Transfigurată de turnover, echipa lui Sarri a fost călcată în picioare de nemți”, remarcă Gazzetta dello Sport. Două erori ale lui Diawara și alta a lui Maggio elimină practic din tur liderul Seriei A. VEZI AICI VIDEO DE LA

Valentin Sanfira trece prin momente cumplite. Cunoscut interpret de muzică populară se pregăteşte de înmormântare după ce bunica sa a decedat. Anunţul a fost făcut de artist pe contul personal de

UEFA Europa League este cunoscută în rândul pariorilor drept o competiţie ”vicleană”, cu rezultate şi scoruri imprevizibile, care strică multe din biletele jucate. Situaţia se schimbă atunci când fiecare meci în parte este analizat atent

Ieri am fost extrem de aproape să bifăm un nou bilet câştigător. Arsenal nu a avut nicio problemă în a se impune pe terenul suedezilor de la Ostersunds, însă în FCSB - Lazio, în ciuda marilor ratări consemnate, s-a marcat un singur gol. Din

Cristian Tudor Popescu a fost amendat din nou pentru reacţia pe care a avut-o privind look-ul Vioricăi Dăncilă. Citește mai

În perioada 12 – 22 februarie se desfăşoară probele de evaluare a competenţelor din cadrul examenului naţional de bacalaureat 2018. La finalizarea înscrierilor, din cele 29 unităţi liceale care şcolarizează elevi în clasa a XII-a, în

Responsabilii electorali din cele 50 de state americane se vor întâlni în cursul acestui sfârşit de săptămână cu reprezentanţi ai serviciilor secrete şi de securitate, obiectivul reuniunii fiind alegerile de la mijloc de mandat, programate în

Proaspăt demisionat din funcţia de primar general de Chişinău, Dorin Chirtoacă a declarat că primarii din ţară sunt „presaţi să treacă la Partidul Democrat sau la alte partide din alianţa lor monstruoasă”. Acesta s-a referit şi la

Ierburile aromatice au fost folosite încă din cele mai vechi timpuri pentru proprietăţile antibacteriene, antifungice şi antiinflamatoare pe care le au. De cele mai multe ori erau utilizate în scopuri medicinale, pentru a trata şi preveni diverse

În 2015, un antrenor a fost acuzat că în timpul cantonamentelor a avut relaţii sexuale cu 7 fete cu vârste între 11 şi 14 ani. În 2017 este condamnat definitiv la 19 ani de închisoare. Pe cele 7 fetiţe cine le-a protejat? Cine le-a

Un oraş din România achiziţionează sute de mijloace de transport în comun pentru care va plăti peste 100 de milioane de euro. Licitaţiile au fost deja lansate pentru 50 de troleibuze, 30 de autobuze electrice şi 22 de troleibuze care vor fi luate

Statele Unite au ameninţat joi Rusia cu „consecinţe internaţionale“ pentru atacul cibernetic global NotPetya, considerat „cel mai distructiv şi costisitor“ din

Conflictul dintre primarul Devei, Florin Oancea, şi viceprimarul Răzvan Mareş s-a prelungit. Pentru a doua oară în acest an, primarul a propus, printr-un proiect de hotărâre, schimbarea din funcţie a viceprimarului

Un grup de oameni de stiinta americani au inventat un servetel capabil sa controleze starea de sanatate a omului. Dispozitivul este dotat cu senzori supersensibili, care masoara pulsul, viteza de rotire a ochilor

Nu există om care să nu fie impresionat de priveliștea pe care o oferă o cădere naturală de apă. Îți oferim un top al celor mai frumoase cascade. Probabil cele mai impresionante creaţii ale

Ropharma (RPH), compania farmaceutică controlată de omul de afaceri Mihai Miron, a realizat în 2017 venituri din exploatare de 490,7 milioane lei, în creştere cu 4% faţă de 2016, şi a obţinut un profit de 8,94 milioane lei, cu 314.090 lei mai

Real Madrid s-a impus în turul duelului cu Paris Saint-Germain, scor 3-1, însă Neymar, vedeta formaţiei franceze, consideră că soarta calificării în sferturile de finală ale Ligii Campionilor se va decide în manşa retur, de

Sergiu Hanca (25 de ani) și Cristi Tănase (30 de ani) sunt golgeterii echipelor lor în Derby de România. Dinamovistul și-a pus amprenta pe aproape toate meciurile jucate, pe când stelistul are un palmares net superior în fața

Simona Halep continuă lupta pentru locul 1 mondial deţinut de Wozniacki. Constănţeanca a rămas singura reprezenantă a României la turneul WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.113.000