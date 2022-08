LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 166 | Ruşii pregătesc un referendum pentru anexarea regiunii Zaporojie 08.08.2022

08.08.2022 LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 166 | Ruşii pregătesc un referendum pentru anexarea regiunii Zaporojie Bombardamentele ruse au continuat la Centrala nucleară Zaporojie. Energoatom, operatorul ucrainean al centralelor nucleare din Ucraina, a transmis că rachetele au lovit depozitul de containere cu combustibil nuclear uzat de la centrală, iar un



Bombardamentele ruse au continuat la Centrala nucleară Zaporojie. Energoatom, operatorul ucrainean al centralelor nucleare din Ucraina, a transmis că rachetele au lovit depozitul de containere cu combustibil nuclear uzat de la centrală, iar un muncitor a fost rănit. Luni, liderul autorităților de ocupație numite de Moscova în regiunea Zaporojie a anunțat că a semnat un […]

