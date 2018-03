liveSCORE Se încinge lupta pentru promovare » Liderul Ligii a 2-a joacă ACUM 17.03.2018

17.03.2018 liveSCORE Se încinge lupta pentru promovare » Liderul Ligii a 2-a joacă ACUM Etapa cu numărul 25 din Liga a 2-a debutează astăzi, cu 5 partide extrem de interesante. De la ora 11:00 au început următoarele dueluri: live Academica Clinceni - Miroslava 0-0live Baloteși - UTA Arad 1-0A marcat: C. Herea '20live FC



liveSCORE Se încinge lupta pentru promovare » Liderul Ligii a 2-a joacă ACUM

Etapa cu numărul 25 din Liga a 2-a debutează astăzi, cu 5 partide extrem de interesante. De la ora 11:00 au început următoarele dueluri: live Academica Clinceni - Miroslava 0-0live Baloteși - UTA Arad 1-0A marcat: C. Herea '20live FC Argeș - Ripsensia Timișoara 2-0Au marcat: R. ...

liveSCORE Se încinge lupta pentru promovare » Liderul Ligii a 2-a joacă ACUM

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Menopauza marchează sfârşitul perioadei reproductive la femei, iar pe lângă stările de agitaţie, de irascibilitate, insomnii, palpitaţii, se adaugă şi problemele cu tenul. Pielea devine uscată şi subţire, fiindcă glandele sebacee nu mai

Alegerea locului pentru fotografiile făcute de tinerii însurăţei după petrecerea de nuntă se face în funcţie de gusturile lor, dar este importantă şi consultarea fotografului tocmit în acest

La cumpărarea unei maşini, unul dintre criteriile cele mai importante este motorizarea. Chiar dacă viitorul este al maşinilor electrice, piaţa încă este dominată de maşini pe benzină, motorină sau

Judeţul Vâlcea abundă în poveşti despre haiduci, comori, căutători de aur, blesteme asupra celor care tulbură somnul vreunui tezaur. Ele sunt în mare parte alimentate de către localnici care au mai găsit bijuterii, monede de aur şi argint ori

O femeie din Sibiu a născut, sâmbătă seară, în maşină, în timp ce se deplasa câtre maternitatea din oraş. Atât mama cât şi fetiţa sunt bine, fiind preluate în îngrijire de către

Creatorul Ethereum, Vitalik Buterin a postat sâmbătă pe Twitter un mesaj de avertizare pentru investitorii în criptomonede, prin care a spus că monedele virtuale sunt active noi, extrem de volatile şi ar putea ajunge oricând la

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Camilla Parker Bowles vrea să facă pași majori pentru a deveni Regină, a dezvăluit o sursă pentru publicația Daily Star Online. Prințul Charles va purta discuții pe acest subiect - ca soția sa să devină Majestate, când el va deveni Rege, dar

Atunci când performanţele sportive nu mai aduc satisfacţii financiare, există şi altă modalitate prin care se pot câştiga

Răzvan Lucescu are un traseu incredibil ca antrenor la PAOK Salonic, formaţie pe care a preluat-o în acest

Cainele de Pamant este un simbol al stabilitatii si bunastarii. De aceea succesul financiar va surade practic tuturor semnelor zodiacale, care vor fi rasplatite pentru eforturile depuse si pentru responsabilitatea

33.000 de oameni acasă cu Lazio, peste 4.000 în deplasare cu Dinamo și cel puțin atâția la Roma, la retur. Roș-albaștrii lui Becali încep să atragă publicul și fără să mai aibă marca tradițională. Rezultatele sporesc și

Xavi Hernandez, fostul fotbalist al Barcelonei, 38 de ani, a analizat partida din optimile de finală ale Ligii Campionilor dintre Real Madrid şi Paris Saint-Germain (scor 3-1), şi a spus că victoria spaniolilor a fost nemeritată, echipa lui

PAOK Salonic, formație antrenată de Răzvan Lucescu din vara anului trecut, a învins sâmbătă, în deplasare, cu 2-0 pe Lamia, chiar în ziua în care tehnicianul român a împlinit 49 de ani. Cu această victorie, PAOK a mai făcut un pas important

Vremea se schimbă de duminică în toată ţara, după ce sâmbătă am avut parte de o zi ca de primăvară. Se întorc ploile, lapoviţa şi chiar ninsorile, iar temperaturile vor scădea simţitor. De luni, vremea se răceşte şi mai mult faţă de

Orice plan de dieta o sa-ti recomande trei mese principale si doua gustari, dar se pare ca exista si alternativa de a tine o dieta cu doua mese pe zi. Citește mai

<p><strong>Oferta completă a campaniei ‘’Zilele Casei’’ poate fi consultată<a href="https://goo.gl/dFTkKF" target="_blank"> AICI. Citește mai

Deşi majoritatea părinţilor au tendinţa de a nu oferi atenţia necesară îngrijirii dinţilor de lapte ai copiilor, mizând pe faptul că oricum aceştia vor fi schimbaţi, medicii amintesc de faptul că obiceiurile sănătoase se formează încă

Gafă de proporţii a mascaţilor de la Poliţia Prahova. Doi pensionari din Bucureşti au fost trântiţi la pământ şi loviţi, după ce poliţiştii de la trupele speciale au năvălit în apartamentul în care se aflau. Mascaţii, care căutau o

Cinci maşini parcate pe Bulevardul Unirii din Buzău au fost avariate de un şofer de 24 de ani care s-a urcat băut la volan. Evenimentul rutier s-a produs azi-noapte, în jurul orei 01.00, aproape de centrul oraşului. Şoferul se afla în maşină