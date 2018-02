liveSCORE de la ora 14:00 » Ana Bogdan - Eugenie Bouchard, meci din turul II la Taipei 01.02.2018

01.02.2018 liveSCORE de la ora 14:00 » Ana Bogdan - Eugenie Bouchard, meci din turul II la Taipei Ana Bogdan, locul 89 WTA, și candianca Eugenie Bouchard, locul 121 WTA, se vor întâlni azi, de la ora 14:00, în turul doi al turneului de la Taipei. Meciul este liveSCORE pe GSP.RO și în direct pe TV Digi Sport 2. liveSCORE Ana



liveSCORE de la ora 14:00 » Ana Bogdan - Eugenie Bouchard, meci din turul II la Taipei

Ana Bogdan, locul 89 WTA, și candianca Eugenie Bouchard, locul 121 WTA, se vor întâlni azi, de la ora 14:00, în turul doi al turneului de la Taipei. Meciul este liveSCORE pe GSP.RO și în direct pe TV Digi Sport 2. liveSCORE Ana Bogdan - Eugenie Bouchard Ana Bogdan trece printr-un moment excelent, după ce a intrat luni în top 100 WTA, fiind la cea mai bună clasare din carieră. ...

liveSCORE de la ora 14:00 » Ana Bogdan - Eugenie Bouchard, meci din turul II la Taipei

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Mulți oameni văd marketingul ca o formă de manipulare, în special în jurul Crăciunului, dar în realitate nu este vorba despre înșelarea oamenilor, specialiștii în marketing știu că este mult mai ușor să înțeleagă și să folosească

Un martor a povestit pentru publicaţia “Evening Standard”, cã a auzit un urlet

Fostul impresar de fotbal Victor Becali a părăsit, joi seară, Penitenciarul Jilava şi a declarat că a fost „o perioadă grea”, precizând că a ispăşit mai mult de 95 la sută din pedeapsă. Becali a afirmat că nu-l mai interesează fotbalul,

Mesele grele din perioada Sărbătorilor au lăsat urme dureroase, numeroase persoane plângându-se, în cazurile mai puţin grave, de disconfort gastro-intestinal şi căutând remedii rapide. Ce recomandă

Vă propunem o antologie de 10 bancuri despre melci. Ne puteţi scrie la secţiunea de comentarii propriile glume despre această categorie de

Coreea de Nord a acceptat propunerea Coreei de Sud pentru discuţii oficiale privind o eventuală pace, fiind primul contact oficial care va avea loc între cele două ţări de mai bine de doi ani, relatează

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Coreea de Nord a acceptat oferta sud-coreeană de discuţii cu privire la participarea la Jocurile Olimpice de iarnă. Discuţiile vor avea loc marţi, 9 ianuarie. Citește mai

Consiliul de Securitate al ONU va avea vineri o şedinţă de urgenţă pentru a discuta despre situaţia din Iran, a anunţat Alma Konurbayeva, purtătorul de cuvânt al misiunii Kazahstanului la ONU, ţară ce asigură preşedinţia

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a fost audiat de procurorii DIICOT în noaptea de joi spre vineri în celebrul Dosar

Multe semne de întrebare în jurul accidentului produs azi-noapte la Sătuc. Un tânăr de 27 de ani, care conducea fără drept un autoturism pe DN 10, a provocat un accident soldat cu moartea unei fete. Victima este o minoră de 11 ani din comunitatea

Liderul fracţiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat, Tudor Deliu, spune că nu cunoaşte în practica internaţională exemple când preşedintele ţării poate fi suspendat pe o perioadă de câteva minute, ca decretul pentru desemnarea unor

Banii europeni vor fi folosiţi pentru reabilitări, dar şi pentru amenajarea unor ateliere meşteşugăreşti permanente. Vor fi construite două poduri mobile şi se va amenaja fostul şanţ de apărare al

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, că persoanele condamnate penal sau aflate în curs de cercetare penală nu ar trebui să ocupe funcţii de conducere în instituţii ale statului, aluzie la faptul că al doilea şi al treilea

Ministerul Mediului, Apelor şi Agriculturii din Arabia Saudită a ridicat măsura suspendării temporare a importului de păsări şi ouă din România, a informat recent

Un turist sud-african a murit, iar alte 12 persoane au fost rănite vineri, în urma prăbuşirii unui balon cu aer cald în apropiere de Luxor, în sudul Egiptului, a declarat un reprezentant al Ministerului egiptean al Sănătăţii pentru

Jucătoarea americană Serena Williams, fost lider mondial al tenisului profesionist feminin, aflată acum pe locul 22 în clasamentul WTA, a anuntat forfait pentru Openul Australiei, unde urma să îşi

Şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii, în care se va alege noua conducere a CSM, a început, vineri, în prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis. La această şedinţă va fi

Denumită regina hip hop-ului, cântăreaţa americană Mary J. Blige va primi săptămâna viitoare o stea pe Walk of Fame de la Hollywood. Cunoscută şi drept regina hip-hop şi soul, Blige a

La doar 20 de ani, Camila Morrone este deja cunoscută. Fiica unui faimos model, Maximo Morrone, și a actriței Lucila Solá, splendoarea argentiniană și-a făcut un nume ca manechin, a jucat în filmul Bukowski (regizat de James Franco)