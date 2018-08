liveSCORE » ACUM se joacă 7 meciuri din etapa a 4-a din liga secundă »UTA - Ripensia, cel mai tare duel de la acestă oră 25.08.2018

25.08.2018 liveSCORE » ACUM se joacă 7 meciuri din etapa a 4-a din liga secundă »UTA - Ripensia, cel mai tare duel de la acestă oră În această dimineață se dispută nu mai puțin de 7 meciuri din cadrul etapei a 4-a din liga secundă. Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GSP.ro. Cele mai tari dueluri de azi sunt UTA - Ripensia Timișoara, care



liveSCORE » ACUM se joacă 7 meciuri din etapa a 4-a din liga secundă »UTA - Ripensia, cel mai tare duel de la acestă oră

În această dimineață se dispută nu mai puțin de 7 meciuri din cadrul etapei a 4-a din liga secundă. Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GSP.ro. Cele mai tari dueluri de azi sunt UTA - Ripensia Timișoara, care se joacă de la ora 11:00, în direct la TV Digi, TV Telekom și Look, și Chindia - FC Argeș, duelul primelor două clasate, care începe la 13:30. ...

liveSCORE » ACUM se joacă 7 meciuri din etapa a 4-a din liga secundă »UTA - Ripensia, cel mai tare duel de la acestă oră

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Pesta porcină este o boală virală, extrem de contagioasă, care afectează deopotrivă porcii domestici şi pe cei sălbatici Citește mai

O nouă CRIZĂ MAJORĂ în România. HARTA celor mai AFECTATE

Crezând că nimeni nu va afla că a fost „turnător” în timpul regimului comunist, un bărbat de 61 de ani a minţit că nu a avut nicio legătură cu Securitatea. Minciuna a fost devoalată după ce individul a vrut să devină consilier local. El

Un documentar istoric care prezintă istoria centenară a României Mari este prezentat în seara de duminică, 30 iulie, în Piaţa Ovidiu din

Poliţiştii brăileni acţionează frecvent pentru combaterea şi sancţionarea încălcării normelor rutiere de către şoferii care tranzitează DN 2B, în zona podului situat în apropierea intersecţiei cu Şoseaua Buzăului, în special pentru

Doi copii care se plimbau cu bicicletele au fost victime ale accidentelor rutiere, într-o singură zi. Ambii au fost răniţi şi au avut nevoie de îngrijiri

Pakistanul s-a trezit joi în plin haos electoral, partidul de guvernământ în exerciţiu denunţând ”fraude flagrante” şi respingând primele rezultate oficiale ale alegerilor legislative, care sugerează o victorie a fostului campion la cricket

Aceasta-i probema importantă acum. Dacă guvernul Dăncilă ar face de râs doar coaliţia PSD-ALDE, ar fi treaba celor două partide. Fiecare pasăre pe limba ei piere. Acum, însă, este în joc prestigiul şi credibilitatea României în lume. În

Pentru a realiza ceea ce si-au propus in luna august, persoanele nascute sub semnul Scorpionului vor trebui sa se straduiasca mult, sa depuna eforturi substantiale. Mai mult, s-ar putea sa apeleze chiar la protectia

Incertitudinile privind perspectiva inflaţiei în zona euro "se îndepărtează" după ani de creştere lentă a preţurilor, dar cel mai "proeminent" risc îl reprezintă protecţionismul global, a declarat joi

Walter Zenga (58 de ani) e liber de contract după despărțirea de Crotone și a povestit două momente din perioada 2004-2005 în care o antrena pe Steaua. "În fotbal, vorbele tale ca antrenor sunt cele mai importante. Pentru că, trebuie

Situația tensionată din Gruia i-a pus pe jar pe suporterii campioanei, care acuză luptele la nivelul conducerii și amenință cu boicotarea meciurilor. Cea mai importantă facțiune a clujenilor, Peluza Vișinie, a postat, în urmă cu puțin

Antonio Conceicao a semnat azi cu CFR Cluj, iar în cursul zilei a efectuat deja primul antrenament alături de noii săi elevi. Imagini de la primul antrenament susținut de Conceicao în "Gruia" Programată inițial pentru ora 18:00,

Viorica Dăncilă a confundat Priștina cu Podgorița chiar în timp ce se afla în vizită în capitala Muntenegrului. Priștina este capitala Kosovo, un stat pe care România nu l-a recunoscut. Citește mai

UPDATE: Un spray lacrimogen a fost sursa mirosuului înţepător din cauza căruia aproape 400 de oameni au fost evacuaţi de pe Aeroportul Internaţional din Sibiu. „Nicio persoană nu are nevoie de îngrijiri

Avionul în care se afla ministrul Agriculturii din Paraguay, Luis Gneiting, s-a prăbuşit, la scurt timp după decolare, însă nu se ştie dacă există supravieţuitori, a declarat, joi, un oficial al autorităţii aeronautice din

Un caz incredibil, care a mirat lumea medicală, precum şi familiile celor implicaţi, vine din Vietnam. Citește mai

Carbohidrații sunt adesea printre primele alimente excluse din dietă atunci când vrei să slăbești. Dar nu toți carbohidrații îngrașă! Pe aceștia îi poți consuma în voie. Citește mai

Viitorul a încheiat la egalitate cu echipa olandeză Vitesse Arnhem, scor 2-2 (1-0), meciul care a avut loc joi, pe Stadionul Central al Academiei Hagi din Ovidiu, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Europa League.

Autorităţile germane le-au transmis locuitorilor unui sat situat în apropierea Berlinului să se pregătească de o posibilă evacuare din cauza unui incendiu dintr-o pădure apropiată, scrie New York Times, citând The Associated