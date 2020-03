Liverpool-atletico! Superpariuri de încercat într-o seară magică pe anfield! 11.03.2020

11.03.2020 Liverpool-atletico! Superpariuri de încercat într-o seară magică pe anfield! Cu un salariu de +30 Milioane Lire Sterline, Simeone e cel mai bine plătit antrenor din lume și nu e deloc intimidat de You’ll Never Walk Alone și Anfield, superstadion pe care va ajunge azi pentru prima oară în carieră.



Liverpool-atletico! Superpariuri de încercat într-o seară magică pe anfield!

Cu un salariu de +30 Milioane Lire Sterline, Simeone e cel mai bine plătit antrenor din lume și nu e deloc intimidat de You’ll Never Walk Alone și Anfield, superstadion pe care va ajunge azi pentru prima oară în carieră. ...

Liverpool-atletico! Superpariuri de încercat într-o seară magică pe anfield!

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

O intersecţie "electorală" din cartierul bucureştean Colentina oferă unul dintre cele mai amuzante momente ale campaniei pentru europarlamentare. Citește mai

Prin cel mai nou şi performant telefon al său, Samsung a ridicat ştacheta. Este timpul să aruncăm o privire asupra lui Samsung Galaxy

Zeci de persoane cu dizabilităţi din toată România şi-au găsit o a doua casă şi un loc de muncă plătit decent la societatea bucureşteană Nazarcea Grup, cea mai mare unitate protejată din ţară şi singura de acest fel dezvoltată şi

HOROSCOP. Numeorologul Mihai Voropchievici a prezentat în emisiunea „Adevăruri Ascunse” previziunile runelor pentru săptămâna 8-15 aprilie. HOROSCOP. Berbec. Are o săptămână în

În ciuda celor cinci goluri încasate, vedeta partidei Ironi Or Yehuda - Maccabi Ramat Gan (1-5) disputată vineri, în liga a patra de fotbal din Israel, a fost portarul gazdelor, Isaak Hayk, în vârstă de 73 de ani! Isaak Hayk a intrat în Cartea

Un copil de 12 ani s-a electrocutat, sâmbătă, după ce a urcat pe un tren în gara Adjud, pentru a-și face un selfie. Incidentul s-a produs în jurul orei 16.30 în triajul staţiei CFR Adjud. Copilul s-a urcat pe un vagon de tip cisternă şi a fost

Ambasadorul Ucrainei în România a explicat de ce liderul UDMR Kelemen Hunor n-a fost lăsat să intre în ţară. Citește mai

După ce șeful de partid a dat semnalul că Tudorel Toader este indezirabil la ministerul Justiției, unul dintre miniștrii PSD cu rol-cheie în Guvern sare să puncteze la capitolul imagine și face declarație critică împotriva

Un restaurant cu o capacitate de 100 de locuri, primul de acest gen din Europa, a fost deschis de curând în Marea Nordului. Localul funcţionează şi ca centru de cercetare pentru viaţa marină şi este considerat cel mai mare restaurant subacvatic

In timp ce la noi copacii sunt in floare, in vestul si centrul Europei ninge ca in mijlocul iernii. In Spania, 35 de oameni au ajuns la spital in urma unui carambol provocat de stratul gros de zapada depus pe o autostrada. Probleme au fost si pe mai

Toate datele şi evenimentele ultimelor zile spijina afirmaţia din titlu. Mai toţi actorii din politică îşi fac acum calculele privind perioada post-Dragnea. Societatea românească, sprijinită de Bruxelles, a dovedit că are anticorpii

Vicepreşedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, responsabil pentru moneda euro şi dialogul social, şi-a exprimat îngrijorarea faţă de traiectoria bugetară a României, care se abate semnificativ, pentru al doilea an la rând, de la

Alte colete cu droguri au fost găsite pe litoral în ultimele ore. Acestea au ajuns la mal, aduse de Marea Neagră. În ultimele două zile, peste 130 de kilograme de stupefiante au fost aduse la mal de

Accident rutier, duminică dimineaţă, pe şoseaua Buzău – Ploieşti. Două persoane au ajuns la spital după ce o şoferiţă a adormit la volan şi s-a răsturnat cu maşina în afara

Cazul a fost descoperit de poliţiştii de la frontieră, în urma unui control de rutină. În urma verificărilor, aceştia a aflat, cu mirare, că gălăţeanul Marius S. circula de mai bine de doi ani având la maşină cu un număr de înmatriculare

Circulaţia liniei de tramvai 41 va fi suspendată, în lunile iulie şi august, între Podul Grant şi terminalul Ghencea, pentru finalizarea lucrărilor la trei obiective de infrastructură, pe această porţiune urmând să fie introdusă linia

Autoturismul era condus de un tânăr de 26 de ani, din Republica Moldova, dar care are şi cetăţenie română. În baza de date a Europol, maşina figurează ca fiind furată din noiembrie anul trecut, aşa că a fost confiscată, iar basarabeanul

Gabriel Leş, ministrul Apărării Naţionale, a declarat, cu prilejul ceremoniei organizate la sediul ministerului de ziua NATO în România, că în curând, în Capitală, în zona în Hotelului Marriott, vor fi demarate procedurile pentru

O călătorie în nordul judeţului Neamţ, în localităţile din vecinătatea oraşului Târgu Neamţ, oferă ocazia unor experienţe inedite şi şansa de a vedea locuri încărcate de

HOROSCOP. Mihai Voropchievici a prezentat în emisiunea „Adevăruri Ascunse” mantrele în dragoste pentru fiecare zodie în 2019. HOROSCOP. Berbec: Am încredere că dragostea