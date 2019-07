LIVE STREAM ONLINE Wimbledon 2019. Simona Halep s-a calificat în sferturi 08.07.2019

08.07.2019 LIVE STREAM ONLINE Wimbledon 2019. Simona Halep s-a calificat în sferturi LIVE STREAM ONLINE Simona Halep – Cori Gauff, în optimi, Wimbledon 2019. Simona Halep (7 WTA, 27 de ani) o va întâlni, luni, după ora 16:30, pe Cori Gauff (313 WTA, 15 ani), în optimile de finală ale turneului de Mare Șlem de la Wimbledon.



LIVE STREAM ONLINE Wimbledon 2019. Simona Halep s-a calificat în sferturi

LIVE STREAM ONLINE Simona Halep – Cori Gauff, în optimi, Wimbledon 2019. Simona Halep (7 WTA, 27 de ani) o va întâlni, luni, după ora 16:30, pe Cori Gauff (313 WTA, 15 ani), în optimile de finală ale turneului de Mare Șlem de la Wimbledon. Partida va fi transmisă de Eurosport și poate fi urmărită […] The post LIVE STREAM ONLINE Wimbledon 2019. Simona Halep s-a calificat în sferturi appeared first on Cancan.ro.

LIVE STREAM ONLINE Wimbledon 2019. Simona Halep s-a calificat în sferturi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Laurenţiu Marian Peity aştepta de aproape doi ani punerea în executare a sentinţei, moartea prin spânzurare pentru trafic de droguri. Timişoreanul în vârstă de 32 de ani a fost arestat în octombrie 2011. Acesta a fost prins cu peste 3 grame de

Un profesor de sport de la școala generală din comuna Șanț, județul Bistrița-Năsăud, a fost condamnat la 4 luni de închisoare cu executare, după ce a lovit, în timpul orelor, doi elevi, în condițiile în care unul îl atinsese cu mingea.

Accident mortal pe Valea Oltului, un autoturism a fost lovit de tren, miercuri dimineaţă. Conducătorul auto a murit, iar circulaţia feroviară a fost întreruptă până la finalizarea cercetărilor, potrivit centrului infotrafic

Un pește Lună a eșuat zilele trecute pe o plajă din Australia, spre uimirea localnicilor. Citește mai

Liliana Savu Badea, cântăreaţă de muzică populară din Banat, a fost implicată într-un accident de maşină, în urma căruia soţul ei şi-a pierdut viaţa. Citește mai

În anul 1991, un fermier din Vietnam a găsit cea mai mare peşteră din lume, în pădurile din Parcul Naţional Phon Nha-ke Bag. Citește mai

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al judeţului Mehedinţi a desfăşurat marţi o acţiune de distrugere a elementelor de muniţie rămase neexplodate pe raza judeţului Mehedinţi, care au fost ridicate de echipajul pirotehnic

Expertul IDIS „Viitorul” Ion Tăbârţă consideră că se conturează trei scenarii cu privire la viitoarea coaliţie de guvernare, printre care o alianţă între Partidul Democrat şi Partidul Socialiştilor. Un alt scenariu ar fi PDM, Partidul

„Fiecare dintre noi ar trebui să aibă o casă în care să se simtă bine, iar obiectivul nostru este ca îmbunătăţirea locuinţei să devină accesibilă tuturor”. Acesta este noul mod de gândire al unui magazin de bricolaj, care este dispus

Oamenii legii au aflat ce pun la cale cei doi dintr-un bilet pe care partenerul de viaţă al femeii il dăduse acesteia şi în care explica în detaliu cât să dea mită unui poliţist de la arest şi ce bunuri interzise deţinerii să-i

Controversatul om de afaceri care controlează Interagro, Ioan Niculae, este beneficiar al OUG 114/2018, prin faptul că sunt plafonate preţurile la gaze. Acest lucru este recunoscut chiar de Lia Olguţa Vasilescu, scrie

Arcadi Navarro, un specialist în genetică şi responsabil în cadrul Arhivei europene a genomului, a dezvăluit că starul argentinian Lionel Messi ''ar putea fi clonat cu tehnicile actuale'', informează cotidianul

Purtătorul de cuvânt al PSD, Olguţa Vasilescu, a declarat miercuri că deputaţii social-democraţi vor vota cu siguranţă împotriva moţiunii simple pe Justiţie, subliniind că dacă PSD are ceva de reglat

Activitatea UBER și Bolt ar putea fi blocată în România. Transportatorii susțin că au primit asigurări că săptămâna viitoare Guvernul va apoba noi reguli în privința acestor

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Iordache a afirmat, miercuri, că organizarea unui referendum naţional pe 26 mai în acelaşi timp cu alegerile europarlamentare este temă "parazită", care nu

Ministrul Finanţelor a anunţat că se va întâlni şi în zilele următoare cu reprezentanţii băncilor, astfel încât să fie agreat textul privind modificarea OUG 114 pe partea bancară, astfel încât să

Horoscop Berbec. Veştile bune din familie au un efect tonic asupra ta: îţi dau chef de viaţă, de distracţie, energie din belşug pentru orice activitate dinamică. Faci planuri frumoase alături de cei

„Așa este, dacă vi se pare“, la Institutul Cultural Român Expoziția Așa este, dacă vi se pare realizată de Gabriela Culic va fi vernisată, marți, 19 martie, la ora 18.00, în Sala Mare a

Hong Kong plănuieşte să construiască una dintre cele mai mari insule artificiale din lume. Costul proiectului se ridică la suma de 80 de miliarde de dolari, transmite CNN. Proiectul Lantau Tomorrow Vision a

Theresa May i-a trimis, miercuri, președintelui Consiliului European, Donald Tusk, o scrisoare prin care i-a cerut să aprobe prelungirea termenului privind ieșirea Marii Britanii din UE până pe 30 iunie. UPDATE 15:00: Uniunea Europeană ar vrea ca