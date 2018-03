LIVE BLOG Turneul de tenis de la Miami 2018. Irina Begu, aut! Osaka a bătut-o pe Serena! 22.03.2018

22.03.2018 LIVE BLOG Turneul de tenis de la Miami 2018. Irina Begu, aut! Osaka a bătut-o pe Serena! LIVE BLOG Turneul de tenis de la Miami 2018 (19 martie – 1 aprilie). Rezultatele turneului Premier Mandatory de la Miami, acolo unde liderul mondial Simona Halep e prezentă. 23 martie Turul II, feminin Simona Halep – Oceane Dodin 22 martie



LIVE BLOG Turneul de tenis de la Miami 2018. Irina Begu, aut! Osaka a bătut-o pe Serena!

LIVE BLOG Turneul de tenis de la Miami 2018 (19 martie – 1 aprilie). Rezultatele turneului Premier Mandatory de la Miami, acolo unde liderul mondial Simona Halep e prezentă. 23 martie Turul II, feminin Simona Halep – Oceane Dodin 22 martie Turu I, dublu, feminin Begu/ Halep – Goerges, Mattek Sands Olaru/ Savciuk – King, […] Post-ul LIVE BLOG Turneul de tenis de la Miami 2018. Irina Begu, aut! Osaka a bătut-o pe Serena! apare prima dată în Libertatea.ro.

LIVE BLOG Turneul de tenis de la Miami 2018. Irina Begu, aut! Osaka a bătut-o pe Serena!

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Egiptul a deschis graniţa cu Gaza, miercuri, oferind o şansă celor care au trăiat în blocadă mai mult de un deceniu, scrie The Guardian. Mii de palestinieni - unii dintre ei au stat la graniţă

Mircea Negulescu se plânge că a fost agresat de un cameraman, după ce a ieşit joi din sediul Parchetului General. Mircea Negulescu a fost citat, joi dimineaţa, la Parchetul de pe

De la crearea primul site web, in 1991, au trecut 27 de ani, in toata aceasta perioada specialistii in web design perfectionandu-se continuu. Atunci cand sunteti in cautarea unei companii specializate de web

Portile batante pot fi solutia potrivita in multe situatii. In momentul in care te gandesti sa iti protejezi proprietatea, nu e rau sa te gandesti si la instalarea unor sisteme de genul automatizari

Bolile cardiace pot fi o cauză principală de deces, dar asta nu înseamnă că trebuie să o accepți ca fiind soarta ta. Deși nu aveți puterea de a modifica anumiți factori de risc - cum ar fi

David Zindel, fiul dramaturgului decedat Paul Zindel, a prezentat în justiţie o acuzaţie împotriva filmului 'The Shape of Water', al regizorului mexican Guillermo del Toro, pentru

Skoda va prezenta în cadrul Salonului Auto de la Geneva noua versiunea de top a SUV-ului Kodiaq - Laurin&Klement. Linia de echipare L&K este denumită după fondatorii companiei - Laurin şi Klement. Designul al acestui model se datorează, printre

Emil Săndoi va debuta pe banca tehnică a echipei FC Argeș în meciul de sâmbătă cu Știința Miroslava care se dispută în deplasare. Optimismul este unul robust în tabăra piteșteană și este explicat de antrenorul

Întrebat de David Law, reporterul BBC, despre faptul că daneza Caroline Wozniacki s-a plâns în timpul meciului de zgomotele scoase de Monica Niculescu, jurnalistul New York Times Christopher Clarey este de partea liderului

Lazio și FCSB joacă de la ora 20:00 în returul 16-imilor Europa League, după 1-0 pentru steliști în tur. Meciul este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și în direct pe ProTV și TV Telekom Sport. Lazio trebuie să

Bianca Drăguşanu este tare mândră de fetiţa ei, Sofia, iar timpul liber îi este dedicat în totalitate micuţei. Vedeta a mers alături de mama ei la un salon de înfrumuseţare, şi bineînţeles că au luat-o şi pe Sofia. Imaginile cu fetiţa au

Februarie nu-și dezminte renumele de Luna Îndrăgostiților. Un tânăr a ales o soluție inedită pentru a-și cere iubita în căsătorie. El a apelat la ajutorul monitorilor de schi din stațiunea Straja pentru a-și

Statele Unite plănuiesc să înarmeze Ucraina cu rachete anti-tanc și alt tip de echipament militar letal pentru a ajuta Kievul în bătălia cu separatiștii ruși din estul

Florentin s-a născut la Curtea de Argeş, în urmă cu 25 de ani. A fost adoptat de o familie de irlandezi, pe când avea doar câteva luni. De curând, a aflat câte ceva despre mama sa biologică, pe care speră să o găsească şi pentru care are

ActiveWatch Romania organizează un protest împotriva încălcării libertăţii presei în Turcia după ce 6 jurnalişti turci au fost condamnaţi la închisoare pe

Prima locomotivă hibrid produsă în România a fost prezentată joi, 22 februarie, în Gara Constanţa. Ea a fost realizată prin transformarea unei vechi locomotive

Fostul deputat PNL Mircea Roşca a fost condamnat joi, 22 februarie, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la trei ani de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea unei infracţiuni de trafic de

Doi tineri de 19 ani, din judeţul Brăila, s-au îmbătat şi au jefuit un taximetrist, agresându-l fizic şi ameninţându-l, însă tâlharii au fost nevoiţi să se mulţumească în final doar cu o sumă modică pe care victima o avea asupra

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, joi, că va fi extinsă perioada de valabilitate a paşapoartelor simple electronice, menţionând că aceasta va fi de 10 ani, faţă de 5 ani cum este în

Consiliul General al Capitalei a fost de acord, joi, cu reorganizarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti, prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acţiuni, ai cărei acţionari