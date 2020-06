Lituanianca care şi-a omorât fetiţa de doar două luni, la Stoeneşti, rămâne după gratii 11.06.2020

11.06.2020 Lituanianca care şi-a omorât fetiţa de doar două luni, la Stoeneşti, rămâne după gratii Lituanianca care şi-a omorât fetiţa de doar două luni, la Stoeneşti, rămâne după gratii. Magistrații au repsins cererea făcută de femeie. Gabriele Vasiliauskaite, femeia de 24 de ani, originară din Lituania, care la sfârşitul săptămânii



Lituanianca care şi-a omorât fetiţa de doar două luni, la Stoeneşti, rămâne după gratii

Lituanianca care şi-a omorât fetiţa de doar două luni, la Stoeneşti, rămâne după gratii. Magistrații au repsins cererea făcută de femeie. Gabriele Vasiliauskaite, femeia de 24 de ani, originară din Lituania, care la sfârşitul săptămânii trecute şi-a ucis fiica în vârstă de doar două luni, în comuna Stoenești, a contestat măsura arestării preventive pentru 30 […] The post Lituanianca care şi-a omorât fetiţa de doar două luni, la Stoeneşti, rămâne după gratii appeared first on Cancan.ro.

Lituanianca care şi-a omorât fetiţa de doar două luni, la Stoeneşti, rămâne după gratii

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

După cum știi, pentru ca viața să fie posibilă pe altă planetă avem nevoie de energie, de apă și de substanțe chimice. Ei bine, se pare că luna lui Saturn ar putea fi deja găzduită de forme de viață. Citește mai

Meteorologii au actualizat, duminică, prognoza pentru Bucureşti, avertizând că până miercuri dimineaţa se vor semnala ploi torenţiale, descărcări electrice, vijelii şi grindină, temperaturile maxime situându-se între 22 şi 28 de grade

Antena 3 a prezentat o serie de documente care ar dovedi faptul că Traian Băsescu a fost colaborator al Securității, folosind pseudonimul

Indicele BET-FI, care urmăreşte evoluţia preţului acţiuni­lor ce­lor cinci SIF-uri şi ale Fondului Proprietatea, s-a apreciat cu 7% săptămâna trecută şi a marcat astfel cel mai bun ritm de creş­te­re săptămânal din 2012 încoace,

Florin Călinescu, despre care s-a zvonit că va intra în politică în cel mai scurt timp, a dorit să facă precizări privind cooptarea sa în Partidul Social Democrat. Citește mai

Frumoasa rusoaică Vitalia Diatchenko, 28 de ani, locul 83 WTA, a fost eliminată, luni, de Serena Williams în trei seturi, 6-2, 1-6, 0-6, în primul tur al turneului de la Roland Garros. Diatchenko, născută la Sochi, pe 2 august 1990, joacă din 2007

Edi Iordănescu și Gigi Becali au negociat venirea antrenorului la FCSB. Cei doi s-au întâlnit azi, la vila lui Becali din Pipera. Patronul FCSB a fost refuzat de antrenorul lui Gaz Metan! UPDATE 18:55 În ciuda optimismului afișat

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate națională, imaginile momentului. Iubita lui Liviu Dragnea are gesturi de graviduță! (Avantajele oferite de un studio de videochat) Irina Tănase și-a mângâiat burtica la

Incompetenţa, corupţia şi politizarea din sistemul fiscal trebuie eliminate, iar pe partea de administrare fiscală este necesară o schimbare radicală, susţine ministrul Finanţelor,

Un vlogger faimos a făcut o farsă în 2017, în urmă cu mai bine de doi ani. Acum, el a fost condamnat la 15 luni de închisoare și o amendă de 20.000 de euro. Citește mai

Donald Trump împreună cu soţia, Melania, au fost primiţi ieri la Buckingham Palace. Apariţia primei doamne la curtea reginei Elisabeta a II-a, a tăiat răsuflarea deoarece era impecabilă aşa cum ne-a obişnuit

Intrarea în producţie a SUV-ului EcoSport a dus businessul Ford România la peste 10,5 mld. lei în 2018, constructorul devenind astfel a doua cea mai mare companie din industria auto locală, după businessul pe o singură

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) o va înfrunta pe americanca Amanda Anisimova (17 ani, 51 WTA) în sferturile de finală de la Roland Garros. Înfruntarea dintre Simona Halep și Amanda Anisimova se va juca miercuri, la o oră ce

Judecătorii militari au decis arestarea militarului care a atacat în toiul nopții o familie din Trestiana, înarmat cu un ciocan. El va sta 30 de zile după gratii, pentru tentativă de omor și violare de domiciliu, informează

Aflată în perioada de doliu după moartea bunicii sale, Jojo este îngenuncheată de durere. Astăzi, actrița a făcut public un mesaj emoționant în care a vorbit despre cine este, de fapt, sprijinul ei moral în cele mai grele perioade din viața

Votul din 26 mai a resetat scena politică românească. Alianţa USR-PLUS este marele câştigător al acestor alegeri, iar rezultatul ar fi fost cu mult mai bun dacă votul din diaspora nu ar fi fost blocat administrativ de autorităţile de la

Sfântul zilei. Sfântul Dorotei a fost urmașul Sfântului Metodie ca episcop al Tirului. Din cauza prigoanei împotriva creștinilor din vremea împăratului Liciniu (308-324) este nevoit să părăsească scaunul episcopal, dar revine, după ce

Stephanie Mansour, antrenor de fitness pentru femei, explică metoda prin care doar 5 minute de antrenament pot începe tonifierea braţelor cu

Aproximativ 200 de companii mici şi mijlocii (IMM-uri) inovatoare din România, Bulgaria şi Letonia vor putea să beneficieze de fonduri de 20 mil. euro prin intermediul progra­mu­lui european Horizon 2020, susţinut de Uniunea Europeană şi Banca

Simona Halep, legenda tenisului românesc, ar putea pleca acasă cu o sumă amețitoare, cifrele fiind colosale, de ordinul milioanelor de