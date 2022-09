Litoralul a avut o scădere de doar 5% în primele două luni din acest sezon, deşi estimările arătau o cădere mai abruptă. În perioada ianuarie-iulie, în judeţul Constanţa au ajuns 615.000 de turişti, faţă de 605.000 în perioada similară a 05.09.2022

Datele pentru primele două luni din acest sezon, respectiv iunie şi iulie, arată o scădere de 5% a numărului de turişti comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, conform calculelor făcute de ZF pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică.

Emma Răducanu (18 ani, locul 22 WTA) a fost eliminată de Aliaksandra Sasnovich (27 de ani, 100 WTA) în turul 2 la Indian Wells, scor 2-6, 4-6. Jucătoarea din Belarus o va întâlni astfel pe Simona Halep în următorul tur al turneului

O artistă din România ascunde o mare dramă. Elena Unc a făcut dezvăluiri turlburătoare din cea mai grea perioadă a vieții sale, în care a fost măritată cu un milionar. Elena Unc este o solistă […] The post O artistă din România

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, o informare meteo de vreme rea, valabilă pentru toată

Peste 5.500 de credincioși au trecut pe la racla Sfintei Parascheva în primele 12 ore ale pelerinajului de la Iași. Cei care nu aveau certificat verde nu au fost lăsați să intre, potrivit

Autorităţile sanitare din Alba au anunţat duminică identificarea a încă 188 de cazuri noi de COVID-19 în judeţ, într-un interval de 24 de

Guvernul american a decis să vândă Australiei 12 elicoptere de atac „Seahawk” şi un avion de război electronic „Growler” pentru peste un miliard de dolari, a anunţat Departamentul de Stat al

FCSB. De la venirea lui Edi Iordănescu, Mihai Pintilii mai e secund doar cu numele, nu mai stă pe bancă. El era, oricum, angajat ca delegat al echipei, fiindcă nu avea nicio licență de tehnician. Campionatul conține oficiali ai cluburilor care nu

Municipiul Drobeta Turnu Severin intră în carantină, timp de două săptămâni, după ce rata de incidență se apropie de 10 la mia de locuitori. De asemenea, sub 30 la sută dintre cetățeni sunt vaccinați împotriva […] The post Municipiul

O tânără din SUA a fost condamnată la patru zile de închisoare şi o mie de dolari amendă pentru că s-a apropiat prea mult de o ursoaică şi de puii ei, în Parcul Naţional Yellowstone, scrie

Un incident cumplit a avut loc, vineri, în municipiul Târgu Mureș, județul Mureș. O femeie din Topliţa, pacient al Spitalului Clinic Judeţean de Urgență Târgu Mureş, s-a aruncat de la etaj, potrivit

Deși a renunțat la organizarea unui meci festiv, cu Dunajská Streda, așa cum era programat, Sepsi va intra totuși pe noua arenă sâmbătă, la meciul cu Voluntari. Sepsi – FC Voluntari se joacă sâmbătă, de la 17:30. Partida e liveTEXT

Odată cu mini-turneul ăsta final din Liga Națiunilor, ne-am lămurit, dacă mai era nevoie, pentru cine a fost creată competiția. Exact, pentru echipele naționale importante, doar nu credeați că pentru de-ăștia ca noi. Și pentru buzunarul tot

După un contract de 15 ani cu Antena, Anca Lungu a plecat din televiziune, în aprilie 2018. S-a îndrăgostit cu un grec, cu care s-a mutat în Franța. Anca Lungu menține legătura cu România prin […] The post O mai ţineţi minte pe Anca

Un tânăr de 22 de ani, din Timişoara, care venise într-o drumeţie în Masivul Retezat, a fost căutat mai bine de 12 ore de salvamontişti, după ce s-a rătăcit, duminică, în zona vârfului Retezat. Din fericire, turistul a fost găsit, luni

O angajată a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) din Miercurea Ciuc, diagnosticată cu COVID-19, a murit, informează conducerea

Tunisia are de luni un nou guvern, la 11 săptămâni după demiterea precedentului cabinet de miniştri de către preşedintele Kais Saied, care şi-a arogat puteri depline pe 25

In timp ce în lume continuă dezbaterea despre a treia de doză de vaccin de consolidare a imunităţii anti-COVID-19, responsabilii israelieni vorbesc despre un succes al campaniei de vaccinare cu această doză,

CSA Steaua bifează o premieră, are două echipe deja calificate în play-off-ul Ligii Elitelor de la U16 și U19, în primul an de la revenirea în aceste competiții. După ce în acest an a făcut cel mai mare salt în clasificarea FRF a

Principalul FCSB, Edward Iordănescu, colaboratorii săi și doi fotbaliști (n.r. Cătălin Straton și Sorin Șerban), au ieșit pozitivi la COVID-19 și vor rata următoarele două partide ale vicecampioanei. Până când Iordănescu va ieși din

O tânără din Marea Britanie a trecut printr-o experiență șocantă. Ea le-a mărturisit polițiștilor că a făcut sex cu un bărbat timp de doi ani, dar că nu l-a văzut pentru că era legată la